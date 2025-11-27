Американский рынок удивлен: китайские шины Lanvigator Valiant RTX обещают многое, но так ли все гладко?

27 ноября 2025, 08:56
Lanvigator представил Valiant RTX: новые внедорожные шины для сложных условий
В США стартовали продажи новых китайских шин Lanvigator Valiant RTX. Производитель обещает агрессивный дизайн и уверенность на бездорожье. Цена и характеристики вызывают интерес у дилеров. Что скрывается за громкими заявлениями?
На американском рынке появился свежий игрок среди шин для внедорожников. Как сообщает МосАвтоШина, компания Tire Group International, обладающая эксклюзивными правами на дистрибуцию бренда Lanvigator в США, расширила ассортимент за счет новой модели Valiant RTX. Эти шины позиционируются как универсальное решение для тех, кто не готов жертвовать ни внешним видом, ни проходимостью, ни ценой.
Valiant RTX относятся к категории Rugged-Terrain и, по заверениям производителя, сочетают в себе агрессивный протектор и достойные характеристики на бездорожье. Особое внимание уделено рисунку протектора: ступенчатые стенки блоков создают множество кромок зацепления, что должно обеспечивать уверенность на рыхлых и скользких покрытиях. Плечевые каналы с разной шириной и глубиной призваны ускорять самоочистку от грязи и поддерживать стабильное сцепление даже в сложных условиях.
В центральной части протектора чередуются блоки разной формы, что, по мнению разработчиков, дополнительно улучшает тягу. Усиленная конструкция корпуса призвана повысить надежность и долговечность, что особенно важно для тех, кто часто выбирается за пределы асфальта. Внешний вид новой линейки уже успел удивить не только покупателей, но и дилеров, которые отмечают, что шины выглядят дороже своей реальной стоимости.
С выходом Valiant RTX ассортимент Lanvigator на американском рынке вырос до более чем 320 типоразмеров. Это должно сделать бренд заметнее среди конкурентов и привлечь внимание новых клиентов. В стартовой линейке Valiant RTX представлено 19 типоразмеров с посадочным диаметром от 16 до 26 дюймов, что позволяет подобрать шины для самых разных внедорожников и пикапов.
Производством шин занимается китайская компания Shandong Haohua Tire, которая уже зарекомендовала себя на рынке благодаря другим моделям Lanvigator. В линейке Valiant также присутствуют вседорожные шины AT и грязевые MTX, что позволяет подобрать оптимальный вариант под любые условия эксплуатации.
По информации МосАвтоШина, дистрибьюторы отмечают, что качество новых шин приятно удивляет, особенно тех, кто впервые сталкивается с продукцией Lanvigator. В компании уверены, что сочетание доступной цены, современного дизайна и реальных внедорожных возможностей позволит Valiant RTX быстро завоевать популярность среди американских автолюбителей.
Появление новых шин на рынке всегда вызывает интерес, особенно если речь идет о сегменте, где конкуренция крайне высока. Lanvigator делает ставку на баланс между стоимостью и характеристиками, и теперь остается только наблюдать, как отреагируют покупатели и насколько оправдаются ожидания.
