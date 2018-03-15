Лара Крофт пересела на Volvo XC40
15 марта в российский прокат выходит фильм «Tomb Raider: Лара Крофт». Одну из ролей в нем сыграл новый компактный кроссовер Volvo XC40. Шведская марка до этого сотрудничала с Голливудом нечасто.
Новый блокбастер «Tomb Raider: Лара Крофт» предлагает совершенно иной взгляд на известный сюжет. Героиня в исполнении шведской актрисы Алисии Викандер – это, скорее, бунтующий подросток, без откровенных намеков на сексуальность. Передвигается она по аккуратным гравийным дорожкам среди ровно выстриженных английских газонов на городском кроссовере Volvo XC40, по-своему ярком, но лишенном дикого характера Дефендера.
Еще до премьеры поклонники Tomb Raider высказывали мнение, что участие в таком фильме, возможно, не самая лучшая реклама для Volvo. Самые популярные в Сети шутки: «а нет ли у Лары сзади детских кресел» и «наверно, следующий Джеймс Бонд пересядет на Volvo V60».
Тем не менее, компания Volvo уже добавила в онлайн-конфигуратор версию «Lara Croft» для поклонников, желающих купить тот же XC40, что и в фильме. Но строго говоря, снимали британскую версию Volvo XC40 под названием White R-Design. Полноприводный кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 247 л.с. (349 Нм) и 8-диапазонным «автоматом».
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