15 марта 2018, 09:38

Лара Крофт пересела на Volvo XC40

15 марта в российский прокат выходит фильм «Tomb Raider: Лара Крофт». Одну из ролей в нем сыграл новый компактный кроссовер Volvo XC40. Шведская марка до этого сотрудничала с Голливудом нечасто.
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Лара Крофт пересела на Volvo XC40 Volvo XC40
Volvo XC40
Фильм снят по мотивам легендарной компьютерной игры «Расхитительница гробниц» (Tomb Raider). В прежней версии роль Лары Крофт исполняла яркая Анжелина Джоли, чей сексуальный образ воплощал в себе самые смелые мечты геймеров всего мира. В фильме было мало смысла, но много яростных драк и несравненной Джоли в обтягивающей майке. По джунглям она разъезжала на Land Rover Defender.

Новый блокбастер «Tomb Raider: Лара Крофт» предлагает совершенно иной взгляд на известный сюжет. Героиня в исполнении шведской актрисы Алисии Викандер – это, скорее, бунтующий подросток, без откровенных намеков на сексуальность. Передвигается она по аккуратным гравийным дорожкам среди ровно выстриженных английских газонов на городском кроссовере Volvo XC40, по-своему ярком, но лишенном дикого характера Дефендера.

Еще до премьеры поклонники Tomb Raider высказывали мнение, что участие в таком фильме, возможно, не самая лучшая реклама для Volvo. Самые популярные в Сети шутки: «а нет ли у Лары сзади детских кресел» и «наверно, следующий Джеймс Бонд пересядет на Volvo V60».
 
Тем не менее, компания Volvo уже добавила в онлайн-конфигуратор версию «Lara Croft» для поклонников, желающих купить тот же XC40, что и в фильме. Но строго говоря, снимали британскую версию Volvo XC40 под названием White R-Design. Полноприводный кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 247 л.с. (349 Нм) и 8-диапазонным «автоматом». 
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Лара Крофт пересела на Volvo XC40
{{model_6364}}Фильм снят по мотивам легендарной компьютерной игры «Расхитительница гробниц» (Tomb Raider). В прежней версии роль Лары Крофт исполняла яркая Анжелина Джоли, чей сексуальный образ воплощал в себе самые смелые мечты геймеров всего мира. В фильме было мало смысла, но много яростных драк и несравненной Джоли в обтягивающей майке. По джунглям она разъезжала на Land Rover Defender.Новый блокбастер «Tomb Raider: Лара Крофт» предлагает совершенно иной взгляд на известный сюжет. Героиня в исполнении шведской актрисы Алисии Викандер – это, скорее, бунтующий подросток, без откровенных намеков на сексуальность. Передвигается она по аккуратным гравийным дорожкам среди ровно выстриженных английских газонов на городском кроссовере Volvo XC40, по-своему ярком, но лишенном дикого характера Дефендера.Еще до премьеры поклонники Tomb Raider высказывали мнение, что участие в таком фильме, возможно, не самая лучшая реклама для Volvo. Самые популярные в Сети шутки: «а нет ли у Лары сзади детских кресел» и «наверно, следующий Джеймс Бонд пересядет на Volvo V60». Тем не менее, компания Volvo уже добавила в онлайн-конфигуратор версию «Lara Croft» для поклонников, желающих купить тот же XC40, что и в фильме. Но строго говоря, снимали британскую версию Volvo XC40 под названием White R-Design. Полноприводный кроссовер оснащен 2,0-литровым турбомотором мощностью 247 л.с. (349 Нм) и 8-диапазонным «автоматом». 
2018-03-15
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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