Роскошный Mercedes-AMG GLS 63 получил агрессивный облик и детали из карбона – как изменился внедорожник

Larte Design представил карбоновый обвес Winner для Mercedes-AMG GLS 63 2023–2025

Larte Design выпустил новый комплект Winner для Mercedes-AMG GLS 63. Внешность внедорожника стала заметно агрессивнее. Использованы карбон и композитные материалы. Мощность двигателя осталась прежней. Цена комплекта не раскрывается. Подробности – в нашем материале.

Ателье Larte Design вновь удивило поклонников эксклюзивных автомобилей, представив свежий комплект Winner для Mercedes-AMG GLS 63 последних моделей. Новый обвес рассчитан на модели 2023–2025 годов выпуска и полностью меняет восприятие флагманского кроссовера немецких марок.

В основе комплекта лежат детали из премиального композита и препрега-карбона, которые производятся на немецких заводах, где также создаются компоненты для Porsche и Koenigsegg. Все элементы проходят многоступенчатую проверку качества, а их разработка велась с применением 3D-сканирования и CAD-технологий, что обеспечивает идеальную подгонку к заводским параметрам кузова.

Внешние изменения начинаются с нового капота из карбона, который сразу же выделяет автомобиль в потоке. Передняя часть дополнена агрессивным сплиттером и накладками на бампер, а по бокам появились расширители колесных арок и новые накладки на пороги. Зеркала получили карбоновые корпуса, задняя часть теперь украшена массивным диффузором, спойлером на крыше и новыми насадками на выхлопные трубы. Все эти детали соединяют спортивный характер внедорожника и делают его визуально шире и ниже.

На фото демонстрационного автомобиля можно увидеть фирменные кованые диски Larte Design с двухцветным покрытием, которые предоставляются отдельно. Они крупнее классических и отлично сочетаются с красными суппортами тормозов, добавляя незабываемый акцент в экстерьер. Весь обвес выполнен в глянцевом черном цвете с открытым карбоновым волокном.

Комплект Winner не затрагивает техническую часть автомобиля – никаких изменений в мощности или работе двигателя не предусмотрено. Однако и без этого Mercedes-AMG GLS 63 остается одним из самых быстрых и мощных внедорожников в своем классе: под капотом скрывается 4,0-литровый V8 с турбонаддувом, выдающий 603 л.с. и 850 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч занимает всего 4,1 секунды, что на полсекунды быстрее, чем у автомобиля Mercedes-Maybach GLS 600.

Стоимость нового обвеса Larte Design не разглашается – узнать цену можно только по индивидуальному запросу. Комплект доступен для заказа по всему миру и подходит исключительно для версии GLS 63 последних лет выпуска. Для тех, кто хочет выделиться на дороге и сохранить статус своего автомобиля, это предложение может стать альтернативным вариантом.