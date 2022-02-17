Латыши разработали универсальный транспорт для путешествий: его можно купить или арендовать
Фото: Zeltini
Фото: Zeltini
Фото: Zeltini
Фото: Zeltini
Фото: Zeltini
Фото: Zeltini
Фото: Zeltini
В оснащение входит складной кухонный стол, климатическая система, USB-зарядка, GPS, аудиосистема и горшок для любимого растения. Транспортное средство абсолютно экологически чистое. Корпус изготовлен из органического стекловолокна с добавлением полиэстера из переработанных ПЭТ-бутылок, а ряд деталей напечатан на 3D-принтере из биопластика.
Процесс трансформации из трицикла в лодку занимает не более 5 минут. Поднимаются и складываются в корпус два боковых колеса, переднее колесо также поднимается вверх. В режиме кемпера крыша сдвигается, а сидения поднимаются, превращаясь в двуспальную кровать.
Компания Zeltini уже открыла прием заказов по цене 15 тысяч евро (1,3 млн рублей по курсу). Первые клиенты получать свои Z-Triton 2.0 ближе к концу 2022 года. Позже в продажу поступит набор «Сделай сам» стоимостью 4,5 тысячи евро (390 тысяч рублей). Кроме того, в 2022 году компания рассчитывает запустить в Латвии сервис аренды этого необычного транспорта.
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