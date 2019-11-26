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26 ноября 2019, 16:59

Лайфхак: где бесплатно припарковаться в центре Москвы

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Поездка на личном автомобиле в центр Москвы постепенно становится роскошью. Стоимость часа парковки доходит до 380 рублей. Бесплатно поставить машину можно только по праздникам, да и то не всегда. Но из всякого правила есть исключения. Расскажем, где можно припарковаться бесплатно на совершенно законных основаниях.
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

 

Специалисты сервиса Autospot.ru решили сделать подарок автомобилистам и рассказали о лазейках - где в популярных местах столицы можно оставить машину совершенно бесплатно. Например, в Хамовниках, рядом со станцией метро «Парк Культуры» есть бесплатная парковка бассейна «Чайка». Припарковаться рядом с Остоженкой, недалеко от сквера им. Тургенева, можно на парковке БЦ «Чайка Плаза 6». Также бесплатно обойдется стоянка рядом с усадьбой Трубецких по адресу Малая Пироговская, 1ст3. Посетить Пушкинский музей или погулять у Храма Христа Спасителя можно, бесплатно припарковавшись у Храма священномученика Антипы на Колымажном дворе.

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

В Лужниках можно оставить машину рядом с гостиницей «Юность» (Хамовнический Вал, 34), недалеко от станции «Спортивная» или на Новолужнецком проезде 11ст2, на въезде №6 в Лужники. Кроме того, много бесплатных парковок на самой территории Лужников (например, у Малой спортивной арены, рядом с футбольным полем №5 и №9). Единственное, стоит предварительно уточнить режим работы бесплатной парковки во время мероприятий в спорткомплексе.

Если вы решили прогуляться по Александровскому саду, то бесплатно можно припарковаться напротив Манежа по адресу Воздвиженка 4/7 ст2. В районе Арбата оставить автомобиль можно у метро «Смоленская» рядом с МИДом и по адресу Большой Афанасьевский переулок, 31. Большинство парковок в районе Парка Горького платные. Бесплатно оставить автомобиль можно чуть дальше – по адресу Крымский вал 3ст2 или на противоположной стороне от Крымского моста - у дома №9 в Крымском тупике.

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

В Москва-сити лучше приезжать на метро. Парковка у Афимолл Сити обойдется от 50 до 250 рублей в час в зависимости от времени суток. Ненадолго припарковаться бесплатно можно на другой стороне Москвы-реки: на набережной Тараса Шевченко у бизнес-центра Бадаевского. Сэкономить деньги на пончики и сахарную вату при посещении зоопарка можно, если припарковаться бесплатно рядом с кинотеатром «Соловей» (Дружинниковская, 15 и Заморёнова, 12 ст1).

До московских вокзалов также удобнее добираться на такси или на метро. Но если вы встречаете друзей, ненадолго оставить машину можно у БЦ «Ямская-Центр» и на подземной парковке БЦ «Белая площадь» (Белорусский вокзал); в 1-ом Сыромятническом переулке рядом с метро «Чкаловская» (Курский вокзал). У метро «Аэропорт», напротив галереи «Аэропорт», парковка стоит всего 40 руб/час. Но рядом с Финансовым университетом, на улице Викторенко и перпендикулярной ей улице Острякова парковаться можно бесплатно.

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

Фото: Autospot

Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Лайфхак где бесплатно припарковаться в центре Москвы

В районе Таганской цены на парковку вполне гуманные. Бесплатно можно оставить машину на Котельническом 5-ом переулке и дальше - по адресу Таганская площадь 12 ст5 напротив Воронцовской улицы. Наконец, в районе станции метро «Проспекта Мира» можно бесплатно припарковаться на парковке «Олимпик Плаза 2» или на парковке БЦ «Etmia II».

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Отзывы по теме
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Лайфхак: где бесплатно припарковаться в центре Москвы
Специалисты сервиса Autospot.ru решили сделать подарок автомобилистам и рассказали о лазейках - где в популярных местах столицы можно оставить машину совершенно бесплатно. Например, в Хамовниках, рядом со станцией метро «Парк Культуры» есть бесплатная парковка бассейна «Чайка». Припарковаться рядом с Остоженкой, недалеко от сквера им. Тургенева, можно на парковке БЦ «Чайка Плаза 6». Также бесплатно обойдется стоянка рядом с усадьбой Трубецких по адресу Малая Пироговская, 1ст3. Посетить Пушкинский музей или погулять у Храма Христа Спасителя можно, бесплатно припарковавшись у Храма священномученика Антипы на Колымажном дворе.{{gallery_1818}}В Лужниках можно оставить машину рядом с гостиницей «Юность» (Хамовнический Вал, 34), недалеко от станции «Спортивная» или на Новолужнецком проезде 11ст2, на въезде №6 в Лужники. Кроме того, много бесплатных парковок на самой территории Лужников (например, у Малой спортивной арены, рядом с футбольным полем №5 и №9). Единственное, стоит предварительно уточнить режим работы бесплатной парковки во время мероприятий в спорткомплексе.Если вы решили прогуляться по Александровскому саду, то бесплатно можно припарковаться напротив Манежа по адресу Воздвиженка 4/7 ст2. В районе Арбата оставить автомобиль можно у метро «Смоленская» рядом с МИДом и по адресу Большой Афанасьевский переулок, 31. Большинство парковок в районе Парка Горького платные. Бесплатно оставить автомобиль можно чуть дальше – по адресу Крымский вал 3ст2 или на противоположной стороне от Крымского моста - у дома №9 в Крымском тупике.{{gallery_1819}}В Москва-сити лучше приезжать на метро. Парковка у Афимолл Сити обойдется от 50 до 250 рублей в час в зависимости от времени суток. Ненадолго припарковаться бесплатно можно на другой стороне Москвы-реки: на набережной Тараса Шевченко у бизнес-центра Бадаевского. Сэкономить деньги на пончики и сахарную вату при посещении зоопарка можно, если припарковаться бесплатно рядом с кинотеатром «Соловей» (Дружинниковская, 15 и Заморёнова, 12 ст1).До московских вокзалов также удобнее добираться на такси или на метро. Но если вы встречаете друзей, ненадолго оставить машину можно у БЦ «Ямская-Центр» и на подземной парковке БЦ «Белая площадь» (Белорусский вокзал); в 1-ом Сыромятническом переулке рядом с метро «Чкаловская» (Курский вокзал). У метро «Аэропорт», напротив галереи «Аэропорт», парковка стоит всего 40 руб/час. Но рядом с Финансовым университетом, на улице Викторенко и перпендикулярной ей улице Острякова парковаться можно бесплатно.{{gallery_1820}}В районе Таганской цены на парковку вполне гуманные. Бесплатно можно оставить машину на Котельническом 5-ом переулке и дальше - по адресу Таганская площадь 12 ст5 напротив Воронцовской улицы. Наконец, в районе станции метро «Проспекта Мира» можно бесплатно припарковаться на парковке «Олимпик Плаза 2» или на парковке БЦ «Etmia II».
2019-11-26
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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