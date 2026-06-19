Тоньше волоса, быстрее ракет: ученые нашли способ долететь до Альфы Центавра за 20 лет

Лазерные метаджеты: как новая технология ускоряет путь к Альфе Центавра

В США разработали микроскопические лазерные метаджеты, которые способны радикально сократить время полета к ближайшей звезде. Эта технология может изменить подход к межзвездным миссиям и открыть новые возможности для аэрокосмической отрасли уже в ближайшие годы.

В США разработали микроскопические лазерные метаджеты, которые способны радикально сократить время полета к ближайшей звезде. Эта технология может изменить подход к межзвездным миссиям и открыть новые возможности для аэрокосмической отрасли уже в ближайшие годы.

Появление лазерных метаджетов в космической индустрии может стать одним из самых передовых технологических прорывов последних лет. Американские исследователи из Техасского университета A&M предложили принципиально новый способ ускорения космических аппаратов, который меняет представления о межзвездных перелетах и делает их более доступными.

В основе технологии — микроскопические лазерные двигатели-метаджеты, использующие ультратонкие метаповерхности с наноструктурой. Эти поверхности позволяют точно управлять отражением света, создавая тягу без применения традиционного топлива. Подобный подход не только увеличивает скорость, но и обеспечивает трехмерную маневренность аппаратов, что ранее считалось невозможным для световых двигателей.

Руководитель проекта, доцент Шоуфэн Лан, сравнивает работу метаджетов с игрой в пинг-понг: световой импульс, отражаясь от поверхности, передает движение объекту. В отличие от прежних систем, где направление задавалось внешним лазером, здесь управление вектором тяги встроено в сам материал. Это позволяет гибко менять направление движения и масштабировать оборудование для аппаратов разного размера.

Первые эксперименты проводились в жидкой среде для минимизации влияния гравитации, а сами метаповерхности были созданы с нанометровой точностью на базе комплекса AggieFab. Прототипы пока выглядят микроскопическими — тоньше человеческого волоса, однако принцип работы сохраняется и для более крупных объектов при условии использования мощного лазера.

Несмотря на впечатляющие перспективы, технология сталкивается с серьезными вызовами. Для осуществления межзвездных миссий необходимы сверхмощные лазеры и значительные инвестиции. Примером может служить проект Breakthrough Starshot, который уже сталкивался с техническими трудностями. Тем не менее интерес к световой тяге не ослабевает: миссия LightSail 2 доказала, что бестопливные технологии способны перемещать малые аппараты в космосе.

Расстояние до Альфы Центавра — ближайшей к Земле звездной системы — составляет 4,37 светового года. Современные ракеты преодолевали бы этот путь за сотни тысяч лет, тогда как лазерные метаджеты теоретически могут сократить время полета до 20 лет. Если технология будет успешно развиваться, это откроет новые возможности не только для научных исследований, но и для аэрокосмической промышленности в целом.

Сегодня Техасский университет A&M ищет партнеров для испытаний метаджетов в реальных условиях. В случае успеха космическая отрасль получит альтернативу традиционным двигателям, а время полета к ближайшей звезде может сократиться на порядки. Важно отметить, что компании уже активно тестируют новые модели космического оборудования, например Starship V3 от SpaceX, что подтверждает рост интереса к быстрым и эффективным технологиям.

Для справки: метаджеты — это не просто очередная инновация, а потенциальная основа для будущих межзвездных миссий. Их внедрение может привести к появлению новых стандартов в проектировании спутниковой аппаратуры, развитию смежных отраслей и расширению позиций стран, способных инвестировать в подобные разработки. Для России это направление может стать ориентиром для роста отечественной науки и промышленности, если удастся вовремя подключиться к глобальной технологической гонке.