ЛДПР ищет у агрессивных водителей умысел
Такой подход позволит дифференцированно подходить к наказанию. Минимальный штраф для агрессивных водителей установлен на уровне 5 000 рублей. В случае рецидива сумма возрастает до 10 000 рублей. Для злостных нарушителей предусматривается лишение прав сроком на 1 год. В ближайшее время законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму.
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26.07.2022, 17:00
5 интересных фактов о бывшем премьере Борисе Джонсоне и его автомобилях
Пост главы британского правительства достался Борису Джонсону в июле 2019 года. За три года своего премьерства ему пришлось иметь дело с Brexit, пандемией коронавируса и нынешним кризисом. Джонсон очень противоречивая и яркая личность. Также неоднозначно складывались и его отношения с автомобилями.Читать далее
-
26.07.2022, 15:59
10 самых востребованных в России полноприводных автомобилей
Наличие полного привода – важная опция для передвижения по российским дорогам. Эксперты агентства Автостат изучили итоги продаж новых автомобилей в первой половине 2022 года и выяснили, что на долю полноприводных кроссоверов и внедорожников пришлось 40% рынка.Читать далее
-
26.07.2022, 15:28
В Россию привезут кроссовер с тремя моторами и расходом литр на «сотню»
Компания Chery выпустила в продажу новую версию большого кроссовера Tiggo 8 Pro. Первыми возможность приобрести новинку получили клиенты в Бразилии. До России автомобиль доберется в следующем году.Читать далее
-
26.07.2022, 13:07
Сотрудники ГИБДД начали наказывать нарушителей не штрафами, а шок-контентом
Сотрудники красноярской Госавтоинспекции придумали необычное наказание для нарушителей ПДД. В ходе очередного рейда они вместо штрафа попробовали погрузить водителей в стрессовую ситуацию реальных аварий со смертельным исходом.Читать далее
-
26.07.2022, 00:05
Женщина протаранила машины после ссоры с мужем: она ехала с открытым капотом и багажником (видео)
Солнечным воскресным утром соседи снимали на смартфоны громкий семейный скандал, разыгравшийся у них под окнами. Муж тщетно пытался остановить взбешенную жену, которая хотела уехать любой ценой.Читать далее
-
25.07.2022, 22:42
Bugatti получает «новый» логотип и более широкий фирменный стиль
Французская компания Bugatti, много лет базирующаяся в Молсхайме, решила переосмыслить свой фирменный стиль. Ее официальный представитель заявил, что «по мере того, как меняются мир и промышленность, меняется и Bugatti».Читать далее
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