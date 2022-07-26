ЛДПР ищет у агрессивных водителей умысел

26.07.2022, 17:00

5 интересных фактов о бывшем премьере Борисе Джонсоне и его автомобилях

Пост главы британского правительства достался Борису Джонсону в июле 2019 года. За три года своего премьерства ему пришлось иметь дело с Brexit, пандемией коронавируса и нынешним кризисом. Джонсон очень противоречивая и яркая личность. Также неоднозначно складывались и его отношения с автомобилями.Читать далее