Семейный электрокар без излишеств: честный обзор Leapmotor C16

26 июня 2026, 17:19
Leapmotor C16: шесть мест, электромотор и цена ниже конкурентов на рынке
Leapmotor C16: шесть мест, электромотор и цена ниже конкурентов на рынке
На белорусском рынке появился шестиместный электрокроссовер Leapmotor C16, который уже вызвал интерес у семейных покупателей. Модель сочетает просторный салон, современное оснащение и привлекательную цену. Почему этот автомобиль может изменить подход к выбору семейного транспорта и какие нюансы стоит учесть - разбираемся в деталях. Мало кто знает, что в этом сегменте конкуренция становится все жестче.
Для российских автолюбителей новость о появлении Leapmotor C16 на белорусском рынке может стать сигналом к переменам в сегменте семейных электрокроссоверов. Пока в России подобные модели только начинают набирать популярность, в соседней стране уже можно приобрести просторный шестиместный электромобиль по цене, которая заметно ниже привычных для этого класса.
Внешне Leapmotor C16 не стремится выделяться: дизайн выполнен в духе современных китайских кроссоверов - строгие линии, лаконичные формы, минимум броских деталей. Если убрать шильдик, отличить его от других моделей из Поднебесной будет непросто. Однако гармоничные пропорции и солидный вид делают свое дело - автомобиль смотрится уверенно и не вызывает ощущения вторичности.
Практичность проявляется и в салоне. Архитектура передней панели и оформление интерьера напоминают другие китайские модели, но Leapmotor C16 берет свое за счет продуманной компоновки. Водитель получает удобное кресло с вентиляцией и памятью настроек, а пассажиры второго ряда - отдельные сиденья с подлокотниками, USB-разъемами и даже складным столиком для ноутбука или перекуса в пути. Третий ряд рассчитан скорее на детей, но и взрослый среднего роста сможет разместиться, пусть и без особого комфорта. Для гаджетов предусмотрены порты, а для вещей - багажник объемом до 652 литров при сложенных сиденьях.
Техническая часть не разочаровывает. Leapmotor C16 оснащен электромотором мощностью 215 кВт (292 л.с.), который обеспечивает разгон до 100 км/ч за 6,37 секунды. Запас хода по циклу CLTC - до 580 км, что позволяет использовать машину не только в городе, но и для дальних поездок. Подвеска настроена на комфорт: неровности сглаживаются мягко, хотя иногда ощущается легкая раскачка. Рулевое управление лучше всего проявляет себя в спортивном режиме, а тормоза требуют небольшой привычки из-за специфики работы педали.
Шумоизоляция оставляет двойственное впечатление: в городе в салоне тихо, но на трассе слышны аэродинамические шумы и камешки из-под колес. Аудиосистема приятно удивляет качеством звука после настройки эквалайзера. Климат-контроль работает стабильно, поддерживая комфортную температуру без лишних вмешательств. Из минусов - небольшой бардачок и отсутствие переднего багажника, хотя под капотом места достаточно.
На белорусском рынке Leapmotor C16 доступен только в комплектации EV 580 Premium. Цена зависит от цвета кузова: черный - 79 990 белорусских рублей (2,15 российских), белый - 82 990, другие цвета - 84 990 рублей. За эти деньги покупатель получает просторный электрокроссовер с шестью посадочными местами, современным оснащением и комфортной подвеской. Важно, что модель не перегружена лишними опциями - здесь нет проекционного дисплея, холодильника или телевизора для задних пассажиров, но базовый набор функций присутствует.
Интересно, что тенденция к появлению новых моделей на рынке семейных автомобилей наблюдается не только в Беларуси. Например, в Европе недавно представили обновленный грузовик Iveco Strator, который также стал символом перемен в своем сегменте - подробнее об этом можно узнать в материале о возвращении капотных грузовиков на европейский рынок.
В завершение стоит отметить несколько важных фактов: Leapmotor C16 построен на платформе с независимой подвеской спереди и сзади, дорожный просвет составляет 205 мм, а снаряженная масса - 2125 кг. Батарея типа LFP емкостью 74,9 кВт·ч обеспечивает достойную автономность, а средний расход энергии в смешанном цикле - около 20 кВт·ч на 100 км. Для семей, которые ищут вместительный электромобиль без переплаты за ненужные опции, Leapmotor C16 может стать разумным выбором, особенно если есть возможность заряжать машину дома. Кроме того, недавно у модели вышла обновленная версия с увеличенным запасом хода и 5-местным салоном.
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