Трехрядный Leapmotor D19 удивил салоном и технологиями – что скрывает новинка

Leapmotor D19 раскрывает интерьер и оснащение нового большого кроссовера для семей

Leapmotor представил интерьер и новые опции большого D19. В салоне — премиальные материалы и экраны. Ожидаются гибридные и электрические версии. Подробности о технологиях и возможностях кроссовера уже известны. Цена пока держится в секрете.

Китайский бренд Leapmotor продолжает активно развивать линейку своих автомобилей, и теперь на очереди — крупный кроссовер D19, рассчитанный на большие семьи и любителей современных технологий. После осенней премьеры, когда публике показали только внешний облик, компания раскрыла интерьер и поделилась свежими деталями о комплектациях и технических возможностях новинки.

Габариты D19 впечатляют: длина превышает 5,2 метра, ширина почти достигает 2 метров, а колесная база составляет более 3,1 метра. Внешний вид выполнен в узнаваемом стиле марки: двухуровневые фары с интегрированным проектором, выдвижные ручки дверей и оригинальный задний фонарь, который способен отображать уровень заряда аккумулятора. Кроссовер оснащается 21-дюймовыми дисками, а палитра кузова включает пять вариантов расцветки.

Фото: Leapmotor

Внутри D19 встречает водителя и пассажиров четырехспицевым рулем, беспроводной зарядкой для гаджетов и современной передней панелью. Здесь установлены два отдельных экрана: приборная панель на 10,25 дюйма и мультимедийная система с диагональю 17,3 дюйма. Для большего комфорта предусмотрен проекционный дисплей с функцией дополненной реальности. Пассажиры второго и третьего ряда могут воспользоваться откидным потолочным экраном на 21,4 дюйма с разрешением 3K. В отделке салона используются кожа наппа, а также декоративные элементы из дерева и металла.

Leapmotor D19 будет доступен в пяти-, шести- и семиместных версиях, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию под разные задачи. За работу бортовой электроники отвечают два мощных чипа Qualcomm Snapdragon 8797, обеспечивающих общую производительность в 1280 TOPS. Среди опций — атмосферная подсветка, вместительный бокс-подлокотник с холодильником на 8,1 литра, адаптивная пневмоподвеска, автопарковщик и система автономного вождения с лидаром, установленным на крыше.

Фото: Leapmotor

Покупателям предложат как полностью электрическую, так и гибридную модификации. Электроверсия построена на 1000-вольтовой архитектуре и оснащается аккумулятором CATL емкостью 115 кВтч, что позволяет проехать до 720 км по циклу CLTC. Три электромотора суммарно выдают 734 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 3 секунды. Быстрая зарядка позволяет пополнить запас хода на 350 км всего за 15 минут.

Гибридная версия D19 использует 800-вольтовую систему и последовательную схему работы: бензиновый двигатель не приводит колеса, а служит генератором для подзарядки батареи. Два электромотора развивают 544 л.с., а аккумулятор на 80,3 кВтч обеспечивает до 500 км пробега в чисто электрическом режиме.

Ожидается, что продажи D19 в Китае стартуют в первой половине следующего года. Стоимость пока не объявлена, но по предварительным оценкам, базовая цена составит около 35 500 долларов. Leapmotor делает ставку на сочетание просторного салона, современных технологий и широкого выбора силовых установок, чтобы привлечь внимание к своему новому флагману.