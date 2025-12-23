Трехрядный Leapmotor D19 удивил салоном и технологиями – что скрывает новинка

23 декабря 2025, 11:03
Leapmotor D19 раскрывает интерьер и оснащение нового большого кроссовера для семей
Leapmotor D19 раскрывает интерьер и оснащение нового большого кроссовера для семей
Leapmotor представил интерьер и новые опции большого D19. В салоне — премиальные материалы и экраны. Ожидаются гибридные и электрические версии. Подробности о технологиях и возможностях кроссовера уже известны. Цена пока держится в секрете.
Китайский бренд Leapmotor продолжает активно развивать линейку своих автомобилей, и теперь на очереди — крупный кроссовер D19, рассчитанный на большие семьи и любителей современных технологий. После осенней премьеры, когда публике показали только внешний облик, компания раскрыла интерьер и поделилась свежими деталями о комплектациях и технических возможностях новинки.
Габариты D19 впечатляют: длина превышает 5,2 метра, ширина почти достигает 2 метров, а колесная база составляет более 3,1 метра. Внешний вид выполнен в узнаваемом стиле марки: двухуровневые фары с интегрированным проектором, выдвижные ручки дверей и оригинальный задний фонарь, который способен отображать уровень заряда аккумулятора. Кроссовер оснащается 21-дюймовыми дисками, а палитра кузова включает пять вариантов расцветки.
Внутри D19 встречает водителя и пассажиров четырехспицевым рулем, беспроводной зарядкой для гаджетов и современной передней панелью. Здесь установлены два отдельных экрана: приборная панель на 10,25 дюйма и мультимедийная система с диагональю 17,3 дюйма. Для большего комфорта предусмотрен проекционный дисплей с функцией дополненной реальности. Пассажиры второго и третьего ряда могут воспользоваться откидным потолочным экраном на 21,4 дюйма с разрешением 3K. В отделке салона используются кожа наппа, а также декоративные элементы из дерева и металла.
Leapmotor D19 будет доступен в пяти-, шести- и семиместных версиях, что позволяет подобрать оптимальную конфигурацию под разные задачи. За работу бортовой электроники отвечают два мощных чипа Qualcomm Snapdragon 8797, обеспечивающих общую производительность в 1280 TOPS. Среди опций — атмосферная подсветка, вместительный бокс-подлокотник с холодильником на 8,1 литра, адаптивная пневмоподвеска, автопарковщик и система автономного вождения с лидаром, установленным на крыше.
Покупателям предложат как полностью электрическую, так и гибридную модификации. Электроверсия построена на 1000-вольтовой архитектуре и оснащается аккумулятором CATL емкостью 115 кВтч, что позволяет проехать до 720 км по циклу CLTC. Три электромотора суммарно выдают 734 л.с., а разгон до 100 км/ч занимает всего 3 секунды. Быстрая зарядка позволяет пополнить запас хода на 350 км всего за 15 минут.
Гибридная версия D19 использует 800-вольтовую систему и последовательную схему работы: бензиновый двигатель не приводит колеса, а служит генератором для подзарядки батареи. Два электромотора развивают 544 л.с., а аккумулятор на 80,3 кВтч обеспечивает до 500 км пробега в чисто электрическом режиме.
Ожидается, что продажи D19 в Китае стартуют в первой половине следующего года. Стоимость пока не объявлена, но по предварительным оценкам, базовая цена составит около 35 500 долларов. Leapmotor делает ставку на сочетание просторного салона, современных технологий и широкого выбора силовых установок, чтобы привлечь внимание к своему новому флагману.
Похожие материалы Липмотор
-
23.12.2025, 22:46
KGM Musso впервые показали до официальной премьеры - раскрыты детали и фото
Первые изображения нового пикапа KGM Musso появились в сети. Ожидается две версии моторов и разные комплектации. Внутри - классический стиль и минимум электроники. Когда ждать старт продаж и чем удивит новинка - подробности в материале.Читать далее
-
23.12.2025, 22:23
Эксперты определили самые надежные автомобили 2025 года для российского рынка
В 2025 году аналитики выявили новые тенденции в надежности авто. Некоторые бренды удивили результатами. В списке есть как привычные, так и неожиданные имена. Подробности рейтингов - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:25
В России продают новый кроссовер Chevrolet Trax по цене ниже китайских конкурентов
В России появился новый кроссовер Chevrolet Trax. Его цена заметно ниже аналогов из Китая. Оснащение приятно удивляет. Поставки идут по параллельному импорту. Подробности о комплектациях и ценах - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 20:18
XBUS Camper: мини-дом на колесах для двоих с кухней и кроватью
XBUS Camper - это не просто электромобиль, а настоящий мини-дом на колесах. Внутри есть все для комфортного отдыха вдвоем. Кухня, кровать и даже солнечные панели. Узнайте, чем еще удивляет этот необычный кемпер.Читать далее
-
23.12.2025, 20:09
Renault Filante Record 2025 проехал 1000 км на одной зарядке на скорости 100 км/ч
Renault удивил публику на Rétromobile Motor Show 2025 в Париже. Новый концепт Filante Record 2025 сочетает ретро-стиль и современные технологии. Электрокар вдохновлен авиацией и Формулой-1. Его испытания уже принесли сенсационный результат. Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 19:21
Виртуальный Ford Econoline 2027: смелый внедорожник на базе F-Series нового поколения
Ford снова в центре внимания: компания удивляет не только новостями о приостановке производства электропикапа F-150 Lightning, но и виртуальными концептами. В сети обсуждают смелую версию Econoline, которая может стать внедорожником на платформе F-Series. Что ждет поклонников марки - интрига сохраняется.Читать далее
-
23.12.2025, 18:59
Kia готовит шестое поколение K5: стиль Vision Meta Turismo и новые рекорды продаж
Kia America в 2025 году демонстрирует рекордные продажи и не сбавляет темп. Компания готовит обновленный K5 с ярким дизайном и инновационными решениями. Подробности о будущем седана держатся в секрете. Узнайте, почему к новинке приковано столько внимания.Читать далее
-
23.12.2025, 18:42
Geely открыла самый масштабный центр тестирования безопасности автомобилей в мире
Geely запускает уникальный центр тестирования безопасности. Китайцы снова удивили автопром. Какие рекорды поставлены? Почему это важно для всей отрасли? Подробности - в нашем материале.Читать далее
-
23.12.2025, 18:39
Lamborghini начинает поставки Temerario и выводит на рынок облегченный Alleggerita
Lamborghini расширяет свое присутствие в Великобритании, предлагая свежие модели и развивая дилерскую сеть. Компания отмечает успехи на рынке и делится праздничным настроением. В центре внимания - новые автомобили и особое отношение к сотрудникам. Узнайте, как бренд меняет расстановку сил в премиум-сегменте.Читать далее
-
23.12.2025, 18:28
Airstream Trade Wind 23FB - компактный дом на колесах для автономных путешествий
Airstream выпустил Trade Wind 23FB - компактный прицеп для автономных поездок. Модель сочетает стиль, мощные аккумуляторы и солнечные панели. Внутри - продуманные решения для комфорта и хранения. Цена и оснащение удивят даже опытных путешественников.Читать далее
