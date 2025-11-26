Leapmotor и Stellantis: электромобили в Южной Америке – что ждет покупателей?

Leapmotor выходит на рынки Бразилии и Чили с поддержкой Stellantis

Leapmotor начинает продажи электрокаров в Бразилии и Чили. Компания использует дилерскую сеть Stellantis. Ожидается открытие десятков новых точек продаж. Внедрение новых технологий и сервисов уже стартовало. Подробности о планах и моделях – в нашем материале.

Китайский производитель электромобилей Leapmotor официально начал работу в Бразилии и Чили, сделав ставку на быстрорастущий интерес к экологичному транспорту в Южной Америке. Компания не только вывела на рынок свои новые модели, но и воспользовалась широкой дилерской сетью Stellantis, чтобы ускорить экспансию и обеспечить высокий уровень сервиса для местных клиентов.

В рамках дебюта на континенте Leapmotor представил сразу несколько новинок. В Бразилии и Чили теперь доступны как полностью электрические, так и версии с увеличенным запасом хода, а также среднеразмерный электрокроссовер B10. На автосалоне в Сан-Паулу компания показала еще одну модель — шести-местный электрический SUV C16, который вызвал немалый интерес у публики.

Планы по развитию впечатляют: к 2025 году Leapmotor намерен открыть 36 точек продаж и обслуживания в 27 городах Бразилии и еще пять — в Чили. Такой масштабный выход на рынок стал возможен благодаря партнерству с Stellantis, чьи ресурсы и опыт позволят обеспечить клиентам не только покупку, но и качественное послепродажное обслуживание.

Leapmotor активно внедряет цифровые сервисы. В Южной Америке заработала платформа LEAP+, которая позволяет использовать цифровой ключ, управлять автомобилем дистанционно и находить зарядные станции через навигацию. Для удобства пользователей компания заключила соглашения с местными операторами зарядных станций, такими как Zletric и GreenV, чтобы предложить комплексные решения по зарядке и установке домашних зарядных устройств.

Глобальная экспансия Leapmotor идет быстрыми темпами. После выхода на европейский рынок в прошлом году, компания уже присутствует более чем в 30 странах за пределами Китая, включая Европу, Ближний Восток, Азию и Африку. К 2026 году Leapmotor планирует реализовать миллион автомобилей, из которых 100 тысяч — за рубежом. С января по октябрь этого года экспорт компании превысил 44 тысячи машин, что позволило Leapmotor стать лидером среди новых китайских брендов электрокаров по объему поставок за границу и занять заметные позиции на ключевых европейских рынках.

Однако, несмотря на успехи, перед компанией стоят серьезные задачи: расширить географию продаж и удвоить объемы экспорта, чтобы достичь амбициозных целей. Leapmotor делает ставку на инновации, локализацию сервисов и тесное сотрудничество с крупными партнерами, чтобы закрепиться на новых рынках и предложить клиентам современные решения в сфере электромобилей.