Замена галогеновых ламп на LED: чем грозит нарушение конструкции фар

Светодиодная лампа в фаре, рассчитанной на галоген, может ослеплять встречных водителей и считаться изменением конструкции автомобиля. За такую переделку грозит лишение прав на срок от шести месяцев до года.

Светодиодная лампа в фаре, рассчитанной на галоген, может ослеплять встречных водителей и считаться изменением конструкции автомобиля. За такую переделку грозит лишение прав на срок от шести месяцев до года.

С наступлением осенне-зимнего сезона водители все чаще задумываются об улучшении освещения. Установка светодиодных ламп в штатные галогенные фары кажется простым и недорогим решением. Однако, как показывают разъяснения Верховного суда и требования технического регламента, такая замена может обернуться не только штрафом, но и серьезными проблемами при эксплуатации автомобиля. Разберемся, почему экономия на фарах может стоить прав и как правильно перейти на современный свет.

В галогенной фаре светодиодный источник может нарушить расчетные распределения светового потока и ослепить встречных водителей. Отражатель и рассеиватель оптики рассчитаны на положение и размеры нити накала. Светодиодные лампы, освещающие элементы, расположены иначе, поэтому даже при совпадении цоколя могут измениться границы светотени и распределения света.

Верховный суд России признал установку светодиодной лампы в фару, рассчитанную на галогенный источник, без замены всего светового прибора изменением конструкции автомобиля. В опубликованных разъяснениях аналогичные случаи отнесены к части 3 статьи 12.5 КоАП РФ. Эта норма предусматривает штраф или лишение права управления на срок от шести месяцев до одного года. Лишение прав не является автоматическим: квалификация зависит от обстоятельств дела и представленных доказательств.

Наличие сертификата на отдельную лампу не подтверждает соответствие автомобиля в сборе: необходимо соблюдать соответствие источника света оптике и светораспределению фар. При осмотре инспектор может сверить маркировку светового прибора и тип лампы со штатной конфигурацией. По результатам споров могут быть применены документы по фаре и технические исследования; надпись на упаковке о совместимости не заменяет подтверждение соответствия всего светового прибора.

При выявлении несоответствия инспектор может устранить его, в том числе демонтировать установленную светодиодную лампу. В отдельных случаях может рассматриваться изъятие или конфискация предметов с нарушением элементов. Обратная установка галогенной лампы сама по себе не прекращает уже начатое административное производство: водителю необходимо обеспечить восстановление штатной конструкции и соответствие световых приборов требованиям.

Для перехода на светодиодный свет наиболее надежный вариант — установить целую фару, конструктивно предназначенную для светодиодного источника и соответствующую требованиям для данного автомобиля. Если такая замена производится производителем, изменения необходимо оформить в установленном порядке. Замена только лампы в штатной галогенной оптике не соответствует требованиям, даже если подходит цоколь и разъем.

Последствия переделки могут коснуться и дальнейшей эксплуатации машины: не предусмотренные производителем изменения могут усложнить регистрацию автомобиля и прохождение техосмотра. При ДТП нештатные световые приборы также могут служить поводом для отказа в выплате по ОСАГО или КАСКО. Поэтому для законной замены источника света требуется сертифицированная фара заводского изготовления.