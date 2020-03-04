Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres: «зима» против «лета»
- 123
- 0
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
А вы знаете, насколько хуже и опаснее летняя шина тормозит на ледяной поверхности, если ее сравнить с зимней шипованной или, скажем, фрикционной? У компании Nokian Tyres даже есть видео по этому случаю. На нем легковая Tesla S85 делает три поэтапных разгона до скорости всего 40 км/ч и резко оттормаживается.
Разница между летними и «когтистыми» зимними шинами оказалась не просто большой, а, в прямом смысле слова, огромной. Что она означает в реальных дорожных условиях, даже представить трудно. За каждым «штрафным» метром – человеческие жизни и разбитая техника. Тьфу-тьфу.
На льду полигона White Hell, что в финском заполярном Ивало, нам дали на практике понять и ощутить пропасть между «летом» и «зимой». Причем, для этого не нужно было скоростной трассы – разница в поведении шин «обнажилась» уже на простецкой по конфигурации «змейке». Все три «соревновательные» шины одного размера - 225/45 R17.
Эх, лето!..
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Зима в двух вариантах
Заезд с участием «Гольфа», «обутого» в Hakkapeliitta R3, приносит куда большее удовлетворение. Есть неплохой старт, относительно цепкое поведение в виражах, возможность некоего ускорения перед линией торможения, наконец, резкое замедление… Со льдом «фрикционка» если не на короткой ноге, то все же в ладах. А припорошенный участок льда Hakkapeliitta R3 проходит весьма уверенно. Сильная сторона шины – высокий уровень комфорта и низкая шумность. По этим показателям Hakkapeliitta R3 даже превосходит летние многие продукты.
На десерт – шипованная Hakkapeliitta 9. Лед – это ее стихия, для него она и проектировалась. Ошиповка шины оригинальная - это 2 типа шипов. Центральные «когти», вытянутой формы, отвечают за тяговое сцепление, чтобы автомобиль уверенно набирал движение и так же останавливался. В плечевой зоне располагается шипы, больше похожие на звезду и направленные в разные стороны. Они отвечают за поперечное сцепление, чтобы машину не заносило.
Цепкий стартовый разгон, уверенное прохождение поворотов на небольшой скорости, заезд на шершавый снежный участок, вновь разгон, резкий тормоз и минимальный из трех участников тормозной путь. Что и требовалось доказать.
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Фото пользователя 110km.ru
Хоккей в крытом треке
Зимние шины для Nokian Tyres – все равно, что Сергей Бубка для сборной СССР по легкой атлетике. Именно финны создали первую в мире зимнюю шину Kelirengas и произошло это в далеком 1934-м. Через 2 года завод в Нокиа выдал первую в мире легковую зимнюю модель – Lumi-Hakkapeliitta. С тех пор и объемы продаж выросли в разы, и производственные технологии ушли далеко вперед.
Травушка-муравушка
Летние шины проходят испытания на полигоне в Нокиа, городке, давшем название и компании, и продукту. Там можно протестировать почти все типы шин, там типовой асфальт для северных стран, тот, что с крошкой. Однако полигон имеет естественные ограничения, поэтому совсем недавно компания приняла решение проинвестировать в абсолютно новый Центр технологий. Он располагается в самом центре Испании, недалеко от Мадрида, в городке Санта-Крус-де-ла Сарса.
Фото: tiretechnologyinternational.com
Фото: tiretechnologyinternational.com
Фото: tiretechnologyinternational.com
Фото: tiretechnologyinternational.com
Но самое, пожалуй, интересное то, что на территории испытательного Центра ученые будут изучать растение гваюла. Нам это название мало что говорит. Суть же проста: именно его считают одним из возможных источников высококачественного натурального каучука, который, как все мы знаем, широко применяется при изготовлении шин. В настоящее время гваюла выращивается на опытных плантациях, и специалисты Nokian Tyres скрупулезно изучают его наряду со студентами местного университета.
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве