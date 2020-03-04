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4 марта 2020, 00:20

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres: «зима» против «лета»

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Фото пользователя 110km.ru
У меня была в жизни ситуация, когда был вынужден зимой ездить на летних, пардон, шинах. Это даже не цирк, не Шапито. Это танец на костях, когда любое мало-мальски «острое» движение рулем приносит понимание скоротечности жизненного пути. Что называется, врагу не пожелаешь.
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

А вы знаете, насколько хуже и опаснее летняя шина тормозит на ледяной поверхности, если ее сравнить с зимней шипованной или, скажем, фрикционной? У компании Nokian Tyres даже есть видео по этому случаю. На нем легковая Tesla S85 делает три поэтапных разгона до скорости всего 40 км/ч и резко оттормаживается.

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Пилотный разбег – на «19-х» летних шинах. Чтобы замедлиться и зафиксировать остановку, 2-тонному электрокару потребовалось аж 105 (!) метров. Вторая попытка - зимние нешипованные шины, предназначенные для региона Центральной Европы. Те же разгонные 40 км/ч, педаль в пол – и уже 65-метровый остановочный путь. На нордических «фрикционках» автомобиль проехал до полной остановки 45 метров. И, как нетрудно догадаться, минимальный тормозной путь продемонстрировали шипованные шины – всего 35 метров.

Разница между летними и «когтистыми» зимними шинами оказалась не просто большой, а, в прямом смысле слова, огромной. Что она означает в реальных дорожных условиях, даже представить трудно. За каждым «штрафным» метром – человеческие жизни и разбитая техника. Тьфу-тьфу.

На льду полигона White Hell, что в финском заполярном Ивало, нам дали на практике понять и ощутить пропасть между «летом» и «зимой». Причем, для этого не нужно было скоростной трассы – разница в поведении шин «обнажилась» уже на простецкой по конфигурации «змейке». Все три «соревновательные» шины одного размера - 225/45 R17.

Эх, лето!..

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
VW Golf с боковой наклейкой Summer Tyre сплоховал уже со старта – на то, чтобы начать динамику и достичь первого оранжевого конуса, расположенного в 5 метрах, понадобилось порядка 10 секунд. 1-я передача – основная, переход на 2-ю практически ничего не дает. Скорость самая что не есть минимальная, сцепление со льдом – почти ноль, в повороты входишь с имитацией вальсирования, притом, что практически не газуешь.

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Как только автомобиль попадает на вторую часть слаломного экзамена, ехать становится чуть проще – здесь уже не голый лед, а слегка «припудренный» шероховатым снегом. Но сцепление с летними шинами в любом случае наискромнейшее. Далее попытка разгона на 50-метровом «прямике» и резкий удар по педали тормоза… Машину несет, чтобы ты не предпринимал. Оценка – кол!

Зима в двух вариантах

Заезд с участием «Гольфа», «обутого» в Hakkapeliitta R3, приносит куда большее удовлетворение. Есть неплохой старт, относительно цепкое поведение в виражах, возможность некоего ускорения перед линией торможения, наконец, резкое замедление… Со льдом «фрикционка» если не на короткой ноге, то все же в ладах. А припорошенный участок льда Hakkapeliitta R3 проходит весьма уверенно. Сильная сторона шины – высокий уровень комфорта и низкая шумность. По этим показателям Hakkapeliitta R3 даже превосходит летние многие продукты. 

На десерт – шипованная Hakkapeliitta 9. Лед – это ее стихия, для него она и проектировалась. Ошиповка шины оригинальная - это 2 типа шипов. Центральные «когти», вытянутой формы, отвечают за тяговое сцепление, чтобы автомобиль уверенно набирал движение и так же останавливался. В плечевой зоне располагается шипы, больше похожие на звезду и направленные в разные стороны. Они отвечают за поперечное сцепление, чтобы машину не заносило.

Цепкий стартовый разгон, уверенное прохождение поворотов на небольшой скорости, заезд на шершавый снежный участок, вновь разгон, резкий тормоз и минимальный из трех участников тормозной путь. Что и требовалось доказать.

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото пользователя 110km.ru

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Хоккей в крытом треке

Зимние шины для Nokian Tyres – все равно, что Сергей Бубка для сборной СССР по легкой атлетике. Именно финны создали первую в мире зимнюю шину Kelirengas и произошло это в далеком 1934-м. Через 2 года завод в Нокиа выдал первую в мире легковую зимнюю модель – Lumi-Hakkapeliitta. С тех пор и объемы продаж выросли в разы, и производственные технологии ушли далеко вперед.

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Основной испытательной площадкой для шин Nokian Tyres является полигон White Hell в заполярном Ивало. Он появился на карте в 1986 году, и «подвластные» ему 700 гектаров земли являются собственностью компании. На столь огромной территории расположено более 30 различных трасс для испытаний и более 100 км дорог с разными покрытиями. Есть даже крытый тоннель или, если хотите, длиннющий 300-метровый ангар. Залитый в нем лед не тает даже летом, когда в Лапландии так же, как и везде на планете, играет солнышко. Именно благодаря этому крытому треку, испытателям Nokian Tyres удается тестировать шины круглогодично. А в перерывах между заездами тест-пилоты балуют себя хоккеем. Финны же…

Травушка-муравушка

Летние шины проходят испытания на полигоне в Нокиа, городке, давшем название и компании, и продукту. Там можно протестировать почти все типы шин, там типовой асфальт для северных стран, тот, что с крошкой. Однако полигон имеет естественные ограничения, поэтому совсем недавно компания приняла решение проинвестировать в абсолютно новый Центр технологий. Он располагается в самом центре Испании, недалеко от Мадрида, в городке Санта-Крус-де-ла Сарса.

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото: tiretechnologyinternational.com

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото: tiretechnologyinternational.com

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото: tiretechnologyinternational.com

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета

Фото: tiretechnologyinternational.com

Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres зима против лета
Ввод его в эксплуатацию намечен на конец 2020 года, а пока полным ходом идут работы по его строительству и обустройству. В прошлом году на полигоне было проложено 10 тестовых трасс. Территорию окружает большой овал протяженностью 7 км. Изюминка полигона – трек с накрененными виражами, на котором можно развивать скорость до 300 км/ч. Полным ходом идет возведение образовательного центра.

Но самое, пожалуй, интересное то, что на территории испытательного Центра ученые будут изучать растение гваюла. Нам это название мало что говорит. Суть же проста: именно его считают одним из возможных источников высококачественного натурального каучука, который, как все мы знаем, широко применяется при изготовлении шин. В настоящее время гваюла выращивается на опытных плантациях, и специалисты Nokian Tyres скрупулезно изучают его наряду со студентами местного университета.

Иван Братуха
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вот этот купил год назад, работает отлично + выглядит очень даже интересно https:// dailysalesite.com/ page/ 87d51f6088de151e7697db68674cdad54eea7eb7/
evore
Транспортный налог
Цитата:| Кому: Света Ерашова не думаю что так будет)
evore
Техосмотр будут снимать на камеру. Что это даст?
Это ж они все траты повесят в итоге на автовладельцев и такую цену заломят, утопия. Все равно найдут обход. Если сейчас карта 1 тыс руб стоит, будет 2500
Алина
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Ледяной вальс в стиле Nokian Tyres: «зима» против «лета»
А вы знаете, насколько хуже и опаснее летняя шина тормозит на ледяной поверхности, если ее сравнить с зимней шипованной или, скажем, фрикционной? У компании Nokian Tyres даже есть видео по этому случаю. На нем легковая Tesla S85 делает три поэтапных разгона до скорости всего 40 км/ч и резко оттормаживается.{{material_122363}} Пилотный разбег – на «19-х» летних шинах. Чтобы замедлиться и зафиксировать остановку, 2-тонному электрокару потребовалось аж 105 (!) метров. Вторая попытка - зимние нешипованные шины, предназначенные для региона Центральной Европы. Те же разгонные 40 км/ч, педаль в пол – и уже 65-метровый остановочный путь. На нордических «фрикционках» автомобиль проехал до полной остановки 45 метров. И, как нетрудно догадаться, минимальный тормозной путь продемонстрировали шипованные шины – всего 35 метров. Разница между летними и «когтистыми» зимними шинами оказалась не просто большой, а, в прямом смысле слова, огромной. Что она означает в реальных дорожных условиях, даже представить трудно. За каждым «штрафным» метром – человеческие жизни и разбитая техника. Тьфу-тьфу. На льду полигона White Hell, что в финском заполярном Ивало, нам дали на практике понять и ощутить пропасть между «летом» и «зимой». Причем, для этого не нужно было скоростной трассы – разница в поведении шин «обнажилась» уже на простецкой по конфигурации «змейке». Все три «соревновательные» шины одного размера - 225/45 R17.Эх, лето!..{{gallery_1953}} VW Golf с боковой наклейкой Summer Tyre сплоховал уже со старта – на то, чтобы начать динамику и достичь первого оранжевого конуса, расположенного в 5 метрах, понадобилось порядка 10 секунд. 1-я передача – основная, переход на 2-ю практически ничего не дает. Скорость самая что не есть минимальная, сцепление со льдом – почти ноль, в повороты входишь с имитацией вальсирования, притом, что практически не газуешь. {{material_124157}} Как только автомобиль попадает на вторую часть слаломного экзамена, ехать становится чуть проще – здесь уже не голый лед, а слегка «припудренный» шероховатым снегом. Но сцепление с летними шинами в любом случае наискромнейшее. Далее попытка разгона на 50-метровом «прямике» и резкий удар по педали тормоза… Машину несет, чтобы ты не предпринимал. Оценка – кол!Зима в двух вариантахЗаезд с участием «Гольфа», «обутого» в Hakkapeliitta R3, приносит куда большее удовлетворение. Есть неплохой старт, относительно цепкое поведение в виражах, возможность некоего ускорения перед линией торможения, наконец, резкое замедление… Со льдом «фрикционка» если не на короткой ноге, то все же в ладах. А припорошенный участок льда Hakkapeliitta R3 проходит весьма уверенно. Сильная сторона шины – высокий уровень комфорта и низкая шумность. По этим показателям Hakkapeliitta R3 даже превосходит летние многие продукты.  На десерт – шипованная Hakkapeliitta 9. Лед – это ее стихия, для него она и проектировалась. Ошиповка шины оригинальная - это 2 типа шипов. Центральные «когти», вытянутой формы, отвечают за тяговое сцепление, чтобы автомобиль уверенно набирал движение и так же останавливался. В плечевой зоне располагается шипы, больше похожие на звезду и направленные в разные стороны. Они отвечают за поперечное сцепление, чтобы машину не заносило.Цепкий стартовый разгон, уверенное прохождение поворотов на небольшой скорости, заезд на шершавый снежный участок, вновь разгон, резкий тормоз и минимальный из трех участников тормозной путь. Что и требовалось доказать. {{gallery_1954}}Хоккей в крытом трекеЗимние шины для Nokian Tyres – все равно, что Сергей Бубка для сборной СССР по легкой атлетике. Именно финны создали первую в мире зимнюю шину Kelirengas и произошло это в далеком 1934-м. Через 2 года завод в Нокиа выдал первую в мире легковую зимнюю модель – Lumi-Hakkapeliitta. С тех пор и объемы продаж выросли в разы, и производственные технологии ушли далеко вперед.{{material_124364}} Основной испытательной площадкой для шин Nokian Tyres является полигон White Hell в заполярном Ивало. Он появился на карте в 1986 году, и «подвластные» ему 700 гектаров земли являются собственностью компании. На столь огромной территории расположено более 30 различных трасс для испытаний и более 100 км дорог с разными покрытиями. Есть даже крытый тоннель или, если хотите, длиннющий 300-метровый ангар. Залитый в нем лед не тает даже летом, когда в Лапландии так же, как и везде на планете, играет солнышко. Именно благодаря этому крытому треку, испытателям Nokian Tyres удается тестировать шины круглогодично. А в перерывах между заездами тест-пилоты балуют себя хоккеем. Финны же…Травушка-муравушкаЛетние шины проходят испытания на полигоне в Нокиа, городке, давшем название и компании, и продукту. Там можно протестировать почти все типы шин, там типовой асфальт для северных стран, тот, что с крошкой. Однако полигон имеет естественные ограничения, поэтому совсем недавно компания приняла решение проинвестировать в абсолютно новый Центр технологий. Он располагается в самом центре Испании, недалеко от Мадрида, в городке Санта-Крус-де-ла Сарса.{{gallery_1952}} Ввод его в эксплуатацию намечен на конец 2020 года, а пока полным ходом идут работы по его строительству и обустройству. В прошлом году на полигоне было проложено 10 тестовых трасс. Территорию окружает большой овал протяженностью 7 км. Изюминка полигона – трек с накрененными виражами, на котором можно развивать скорость до 300 км/ч. Полным ходом идет возведение образовательного центра.Но самое, пожалуй, интересное то, что на территории испытательного Центра ученые будут изучать растение гваюла. Нам это название мало что говорит. Суть же проста: именно его считают одним из возможных источников высококачественного натурального каучука, который, как все мы знаем, широко применяется при изготовлении шин. В настоящее время гваюла выращивается на опытных плантациях, и специалисты Nokian Tyres скрупулезно изучают его наряду со студентами местного университета.
2020-03-04
Автор: Иван Братуха
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