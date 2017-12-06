6 декабря 2017, 08:10
SAAB 9-3 возродили в «зелёном» варианте
Шведский бренд, перекупленный китайцами, представил «старый» SAAB 9-3 с электродвигателем. Специально для его серийного производства в КНР построен новый автозавод.
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Итак, компания NEVS, купившая шведскую марку, начала выпуск электрических седанов для китайского рынка на платформе, созданной шведскими инженерами. Модель уже не только представлена поднебесной общественности, но и собирается на заводе в Тяньцзине. Пока что намерения производителя сводятся к реализации новинки только на родном рынке, но как знать… Возможно, электрический 9-3 окажется настолько конкурентноспособным, что руководство NEVS пересмотрит географию продаж.
Новинка приводится в движение электромотором мощностью 177 л.с. Запас хода без подзарядки – 300 километров, что весьма неплохо для транспортного средства массой 2,2 тонны.
Экстерьер классической 9-3 практически не изменился, но в салоне вместо привычных приборов автомобилей с ДВС появились большой дисплей, кнопка запуска размещена у основания консоли, а на рулевом колесе – кнопки выбора псевдопередач.
Первые электромобили появятся в дилерских салонах NEVS к весне 2018 года. Первоначально запланировано выпускать 50 000 экземпляров в год, однако в планах компании увеличение этого показателя до 220 000.
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