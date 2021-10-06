Легендарная итальянская марка не умрет: cкоро покажут новую Lancia Delta
Однако нынешний генеральный директор Lancia Лука Наполитано заявил, что марка не просто будет жить, но и начнет скоро выпуск новых моделей. В интервью итальянскому изданию Corriere della Serra он заявил, что уже скоро Lancia начнет выпуск нового хэтчбека. И он получит легендарное имя Delta.
«Все хотят Delta, поэтому она в наших планах. Delta вернется и это будет настоящая «Дельта»: захватывающий автомобиль, манифест прогресса и технологий», - пояснил Лука Наполитано.
Кроме того, в 2024 году ожидается появление нового поколения Ypsilon. Интересно, что все без исключения Lancia с 2026 года будут исключительно электрическими. «Это будет только первый шаг к радикальным изменениям, чтобы восстановить доверие к бренду на рынке премиум-класса», - заявил Лука Наполитано.
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