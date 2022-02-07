Легендарные «БелАЗы» начали ездить на новом топливе: скоро они попадут в Россию
Фото: autoreview.ru
На основе этого принято решение о вводе в эксплуатацию газовых «богатырей» на территории российских карьеров.
В ходе тестов замечено, что машины отличаются практически полным отсутствием выбросов вредных веществ в атмосферу и снижением затрат на топливо (почти в 2 раза, по сравнению с эксплуатацией аналогичного самосвала на дизтопливе).
Производитель обещает, что вскоре следует ожидать появления газовых «карьерников» еще в одном (даже более популярном) сегменте грузоподъемности - 90 тонн.
Уточняется, что первый газовый самосвал БелАЗ грузоподъемностью 45 тонн был изготовлен более 3 лет назад, и его сразу отправили в Россию, на испытания в реальных условиях.
Газовые машины – не единственная новинка жодинского автогиганта, которую заказчики увидят в наступившем году. Как заявил генеральный директор БелАЗа Сергей Никифорович, выступая с докладом на «Неделе Горняка» в России, речь идет о производстве других экологичных самосвалов, в частности, дизель-троллейвозов и аккумуляторных и машин.
Следует ожидать и некоторые комплексные решения, которые компания предложит к поставке перспективной техники. Кроме того, в планы предприятия входит создание «интеллектуального карьера и формировании единой экосиситемы БелАЗ».
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