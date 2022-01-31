Легендарные британские автомобили навсегда откажутся от бензиновых моторов
В компании Lotus, частично принадлежащей китайскому конгломерату Geely, добавили, что ключевыми направлениями партнерства станут быстрая зарядка, оптимизация плотности энергии и снижение массы автомобилей.
Сотрудничество с Britishvolt, по словам представителя Lotus, является еще одним значительным событием в продолжающейся трансформации компании из той, что традиционно занималась производством спортивных автомобилей, в глобальную и полностью электрическую марку.
Уже объявлена сумма инвестиций, которые Lotus вложит в новый проект - 100 млн фунтов стерлингов. Эти средства, в частности, будут направлены на производство чисто электрического гиперкара Evija и бензиновой модели Emira. Поставки Evija начнутся в текущем году, и все будущие модели Lotus станут на 100% электрическими, заявил автопроизводитель.
Речь идет о четырехдверном купе, премьера которого запланирована на 2023 год, еще одном SUV (2025 год) и электрическом спорткаре (2026 год) – таков продуктовый план, анонсированный компанией Lotus в прошлом году.
Помимо производственных мощностей в Британии, Lotus строит завод в г. Ухань, что в Центральном Китае. Согласно планам, предприятие имеет проектную производственную мощность 150 000 автомобилей в год.
Команда Великобритании будет отвечать за разработку и производство спортивных автомобилей и электрического гиперкара Evija, а также за сокоординацию глобальных продаж бренда Lotus. Китайский завод, в свою очередь, будет выпускать ту продукцию, которая ориентирована на более массового потребителя, преимущественно проживающего в КНР.
В прошлом году компания Lotus реализовала на всех мировых рынках 1710 новых автомобилей – это на 24% превысило показатели 2020-го. В компании отметили, что это лучший результат автопроизводителя за минувшее десятилетие.
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