Легендарные мотоциклы Днепр будут выпускать в США
В 2017 году Delfast приступила к разработке собственного электрического велосипеда, пригодного для коммерческого использования, а уже в январе эксперты Книги рекордов Гиннесса зафиксировали мировой рекорд по расстоянию, которое можно проехать на электровелосипеде без подзарядки – 367 километров. Сейчас компания Delfast Bikes, продающая свои электрические велосипеды преимущественно в США и странах Евросоюза, намерена освоить более дорогой сегмент электрических мотоциклов. Именно для этого она выкупила торговую марку «Днепр», конструкторскую документацию и разрешение на разработку дизайна.
Прототип электрического мотоцикла Dnepr представили в августе 2021 года. Он оснащен электромотором мощностью 68 л.с., который в моменты пиковой нагрузки может развивать до 136 л.с. и 220 Нм. В паре с ним работает батарея емкостью 12 кВт-ч. Однако на серийные байки будут ставить более скромные 48-сильные моторы и батареи емкостью 7,2 кВт/ч. Сборку планируют наладить в США. В августе электрический Dnepr на фестивале скорости на американском соляном озере Бонневилль преодолел отметку в 170 км/ч.
Цена электрического «Днепра» пока не сообщается, но на сайте Delfast Bikes потенциальные покупатели уже могут оставить заявку. К 2025 году амбициозная украинская компания рассчитывает стать «Теслой» в мире электрических велосипедов и мотоциклов.
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