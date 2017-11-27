Легендарным спорткарам Nissan предложат качественные запчасти
Вчера, 26 ноября 2017 года на трассе Fuji Speedway (префектура Шизуока, Япония) прошел Nismo Festival. В его рамках были продемонстрированы новые комплектующие, выпускаемые в рамках программы Nismo Heritage. В продажу в Японии они поступят 1 декабря под брендом Nismo Heritage program.
Таким образом, отныне японские владельцы спортивных классических «Ниссанов» смогут приобретать запчасти для своих моделей. Первым делом Nismo Heritage будет предлагать детали для R32 Skyline GT-R, выпущенных в период с августа 1989 года по январь 1995 года.
В случае, если те или иные запчасти по каким-то причинам не могут быть произведены на заводах поставщиков оригинальных деталей, обеспечивавших сборочный конвейер в годы выпуска модели, то Nismo будет решать вопрос по их замене комплектующими других производителей или деталями, прошедшими капремонт, а также тюнинговыми комплектующими из линейки Nismo.
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