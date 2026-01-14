Редкий дом на колесах с историей — как выглядит культовый трейлер?

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

14 января 2026, 15:15

Легендарный автодом Airstream Excella 1982 года: как жили астронавты NASA

Легендарный автодом Airstream Excella 1982 года: как жили астронавты NASA

Редкий дом на колесах с историей — как выглядит культовый трейлер?

Легендарный автодом Airstream Excella 1982 года: как жили астронавты NASA

Airstream Excella 1982 года снова на слуху. Этот автодом использовали для карантина астронавтов. Внутри - уют, техника и атмосфера прошлого века. Мощный мотор и алюминиевый кузов. Цена удивляет даже опытных коллекционеров.

Airstream Excella 1982 года снова на слуху. Этот автодом использовали для карантина астронавтов. Внутри - уют, техника и атмосфера прошлого века. Мощный мотор и алюминиевый кузов. Цена удивляет даже опытных коллекционеров.

В мире автодомов есть настоящие легенды, и Airstream Excella 1982 года - одна из них. Этот серебристый гигант длиной 8,5 метра не просто средство передвижения, а часть истории освоения космоса. Именно такие трейлеры в свое время служили временным домом для астронавтов NASA после возвращения на Землю. Внутри - атмосфера уюта и технологичности, которую сложно встретить в современных кемперах.

Фото: airstream.com

Внешне Airstream Excella напоминает фюзеляж самолета: алюминиевый клепаный кузов, обтекаемые формы, характерный блеск металла. Внутри - полноценная квартира на колесах. Здесь есть отдельная спальня с двумя кроватями, санузел с душем, мини-кухня с плитой и холодильником, а также просторная гостиная с раскладным диваном. Такой набор опций даже сейчас кажется роскошью, а в начале 80-х это было настоящим прорывом.

Фото: airstream.com

Особое внимание заслуживает климатическая система. На крыше установлены два кондиционера, которые не только охлаждают, но и могут обогревать салон. Это позволяет путешествовать в любых погодных условиях, не жертвуя комфортом. Водителю и пассажирам не придется мерзнуть зимой или страдать от жары летом - внутри всегда поддерживается оптимальная температура.

Фото: airstream.com

Под капотом у Excella скрывается 7,4-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Несмотря на возраст, мотор способен разогнать автодом до 105 км/ч - впечатляющий показатель для столь массивного транспортного средства. За 40 лет эксплуатации этот экземпляр прошел всего 118 тысяч километров, что по меркам домов на колесах - сущий пустяк.

Внутри Excella все продумано до мелочей. Кухня оборудована двойной раковиной, четырехконфорочной плитой и вместительным холодильником. В гостиной - мягкий диван, который легко превращается в дополнительное спальное место. Санузел и душ позволяют не зависеть от кемпингов и останавливаться где угодно. Даже спустя десятилетия салон выглядит свежо и уютно, а материалы отделки радуют глаз и на ощупь.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Kia представила универсал K4 Sportwagon для Европы - продажи ограничены сроком
Кроссоверы Tenet впервые опередили Lada Vesta по продажам в России в декабре 2025
KGM Tivoli: тест-драйв корейского кроссовера с характером и нюансами
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
D Premium
Volvo V50 и еще 29 моделей
F Luxury
Bentley Arnage и еще 22 модели
F
Aston Martin Rapide и еще 22 модели
О проекте Реклама FAQ по сайту
Волгоград Тула Свердловская область
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2026 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться