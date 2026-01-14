Редкий дом на колесах с историей — как выглядит культовый трейлер?

14 января 2026, 15:15
Легендарный автодом Airstream Excella 1982 года: как жили астронавты NASA
Airstream Excella 1982 года снова на слуху. Этот автодом использовали для карантина астронавтов. Внутри - уют, техника и атмосфера прошлого века. Мощный мотор и алюминиевый кузов. Цена удивляет даже опытных коллекционеров.
В мире автодомов есть настоящие легенды, и Airstream Excella 1982 года - одна из них. Этот серебристый гигант длиной 8,5 метра не просто средство передвижения, а часть истории освоения космоса. Именно такие трейлеры в свое время служили временным домом для астронавтов NASA после возвращения на Землю. Внутри - атмосфера уюта и технологичности, которую сложно встретить в современных кемперах.
Внешне Airstream Excella напоминает фюзеляж самолета: алюминиевый клепаный кузов, обтекаемые формы, характерный блеск металла. Внутри - полноценная квартира на колесах. Здесь есть отдельная спальня с двумя кроватями, санузел с душем, мини-кухня с плитой и холодильником, а также просторная гостиная с раскладным диваном. Такой набор опций даже сейчас кажется роскошью, а в начале 80-х это было настоящим прорывом.
Особое внимание заслуживает климатическая система. На крыше установлены два кондиционера, которые не только охлаждают, но и могут обогревать салон. Это позволяет путешествовать в любых погодных условиях, не жертвуя комфортом. Водителю и пассажирам не придется мерзнуть зимой или страдать от жары летом - внутри всегда поддерживается оптимальная температура.
Под капотом у Excella скрывается 7,4-литровый бензиновый двигатель, работающий в паре с автоматической коробкой передач. Несмотря на возраст, мотор способен разогнать автодом до 105 км/ч - впечатляющий показатель для столь массивного транспортного средства. За 40 лет эксплуатации этот экземпляр прошел всего 118 тысяч километров, что по меркам домов на колесах - сущий пустяк.
Внутри Excella все продумано до мелочей. Кухня оборудована двойной раковиной, четырехконфорочной плитой и вместительным холодильником. В гостиной - мягкий диван, который легко превращается в дополнительное спальное место. Санузел и душ позволяют не зависеть от кемпингов и останавливаться где угодно. Даже спустя десятилетия салон выглядит свежо и уютно, а материалы отделки радуют глаз и на ощупь.
