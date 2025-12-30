Уникальный дворец на колесах из 70-х снова удивляет — почему его не забывают

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alfa Romeo Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC BAW Belgee Bentley BMW Brilliance Buick BYD Cadillac Caterham Changan Chery Chevrolet Chrysler Ciimo Citroen Cupra Dacia Daewoo Daihatsu Daimler Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford Forthing GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Hafei Haima Haval Hawtai HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hummer Hyundai IM Motors Infiniti Iran Khodro Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Lancia Land Rover LEVC Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Maybach Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan Oldsmobile OMODA Opel ORA Oting Peugeot Plymouth Polestar Pontiac Porsche Proton Ravon Renault Rising Auto Roewe Rolls-Royce Rover Rox Saab Samsung Saturn Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Stelato Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Wuling Xcite Xiaomi XPeng Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ ИЖ Москвич СМЗ ТагАЗ УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

30 декабря 2025, 19:39

Легендарный автодом Ford Camelot Cruiser 1974 года: возвращение короля дорог

Легендарный автодом Ford Camelot Cruiser 1974 года: возвращение короля дорог

Уникальный дворец на колесах из 70-х снова удивляет — почему его не забывают

Легендарный автодом Ford Camelot Cruiser 1974 года: возвращение короля дорог

Ford Camelot Cruiser 1974 года - это не просто автодом, а настоящая легенда эпохи. Его история полна загадок и неожиданных поворотов. Почему этот гигант исчез с радаров и что с ним стало? Узнайте, чем удивляет культовый дворец на колесах сегодня.

Ford Camelot Cruiser 1974 года - это не просто автодом, а настоящая легенда эпохи. Его история полна загадок и неожиданных поворотов. Почему этот гигант исчез с радаров и что с ним стало? Узнайте, чем удивляет культовый дворец на колесах сегодня.

В автомобильном мире есть машины, которые невозможно забыть. Одним из таких стал Ford Camelot Cruiser 1974 года — огромный автодом, который в свое время считался настоящим дворцом на колесах. Его появление в 70-х годах вызвало настоящий фурор: сочетание роскоши, необычного дизайна и технических решений сделало его достижением даже по меркам того времени.

Фото: Bring A Trailer / Jeff1974

Этот автодом, построенный на базе грузового кузова Ford, отличался значительными размерами. Внутри располагались просторные комнаты, тщательная внутренняя отделка, мягкая мебель, полноценная кухня и даже ванная. Для многих владельцев он стал символом свободы и комфорта, позволяющим отправляться в путешествие без ограничений. Внешний вид Camelot Cruiser тоже не оставлял равнодушным: массивные хромированные детали и характерные линии кузова сразу же выделяли его на дороге.

Однако, несмотря на свою популярность, спустя несколько лет после выпуска этот автодом как будто исчез. Причин было несколько: высокая стоимость обслуживания, сложность ремонта и банальная нехватка запчастей. К тому же, мода на такие гигантские дома на колесах постепенно сошла на нет, уступив место более компактным и экономичным моделям.

Фото: Bring A Trailer / Jeff1974

Тем не менее, интерес к Ford Camelot Cruiser не угас. Как сообщает autoevolution, в последние годы энтузиасты и реставраторы начали искать уцелевшие экземпляры, чтобы вернуть их к жизни. Каждый найденный автодом становится настоящей сенсацией среди поклонников ретро-техники. Восстановление такого автомобиля — задача не из легких, ведь все детали приходится создавать вручную или искать по всему миру. Но результат стоит усилий: отреставрированный Camelot Cruiser вновь поражает своим размахом и атмосферой 70-х.

Сегодня Ford Camelot Cruiser — это не просто редкий автодом, а часть истории автомобильной культуры. Он напоминает о времени, когда мечты о свободе и путешествиях были особенно яркими, а инженеры не боялись воплощать в жизнь самые смелые идеи. Для многих этот автодом стал символом ушедшей эпохи, но благодаря энтузиастам он продолжает жить и удивлять новых поклонников.

Упомянутые марки: Ford
Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы Форд

Похожие материалы Форд

FAW Bestune JoyEE 03: электромобиль для семьи с кроссоверным характером
Какие новые автомобили выйдут в 2026 году в Европе и мире
Российский электромобиль Атом и гигафабрика: как меняется рынок электротранспорта
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
E
Citroen C6 и еще 48 моделей
Полноразмерные кроссоверы и внедорожники
Chery Tiggo 9 и еще 90 моделей
Электрические кроссоверы и внедорожники
Evolute i-SKY и еще 75 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Петропавловск-Камчатский Великий Новгород Махачкала
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться