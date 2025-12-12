Культовый кабриолет с морозильником для мороженого теперь украшает музей в Лос-Анджелесе – а скоро его продадут на аукционе

Легендарный Cadillac Series 62 1963 года из рекламы Haagen-Dazs стал экспонатом музея

Уникальный Cadillac Series 62 1963 года, созданный для рекламной кампании Haagen-Dazs к Супербоулу 2025, теперь выставлен в музее Петерсена. Автомобиль с морозильником для мороженого и ярким дизайном пробудил интерес у коллекционеров. В следующем году его продадут на аукционе, а вырученные средства направят на образовательные проекты. Необычная история машины интригует автолюбителей и поклонников ретро.

Уникальный Cadillac Series 62 1963 года, созданный для рекламной кампании Haagen-Dazs к Супербоулу 2025, теперь выставлен в музее Петерсена. Автомобиль с морозильником для мороженого и ярким дизайном пробудил интерес у коллекционеров. В следующем году его продадут на аукционе, а вырученные средства направят на образовательные проекты. Необычная история машины интригует автолюбителей и поклонников ретро.

В Лос-Анджелесе появился новый музейный экспонат, который не оставит равнодушными ни поклонников классических автомобилей, ни любителей мороженого. Речь идет о редком Cadillac Series 62 Convertible 1963 года выпуска, который недавно занял почетное место среди более чем трехсот уникальных машин в Petersen Automotive Museum. Этот кабриолет не просто ретро-авто, а настоящий герой рекламной кампании Haagen-Dazs, подготовленной к Супербоулу 2025 года.

Фото: Petersen Automotive Museum

Автомобиль был полностью переосмыслен мастерами West Coast Customs по заказу известного производителя мороженого. Компания искала эффектный способ привлечь внимание к своему бренду, и выбор пал на роскошный американский кабриолет с плавными линиями и узнаваемым силуэтом. При этом специалисты постарались сохранить оригинальный облик машины, лишь добавив современные детали и фирменные элементы Haagen-Dazs.

Для участия в рекламной кампании автомобиль был доставлен из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан в специальном прицепе с панорамными окнами, чтобы все желающие могли рассмотреть необычный кабриолет. На стадионе Caesars Superdome, где проходил финал Супербоула, машина раздавала мороженое болельщикам, создавая атмосферу праздника и угощая всех желающих фирменными эскимо.

Фото: Petersen Automotive Museum

Вдохновением для рекламной истории послужила знаменитая серия фильмов о быстрых гонках, но на этот раз акцент был сделан на том, чтобы замедлиться и насладиться моментом. В коротком ролике, который вышел в январе, известные актеры устроили погоню, но все меняется, когда появляется мороженое – и скорость уже не так важна. Впрочем, в самом ролике герои мчались на Chevrolet Chevelle SS, а уникальный Cadillac с морозильником стал отдельной звездой кампании.

Особое внимание привлекла не только яркая двухцветная окраска в бордовых и кремовых тонах, повторяющая фирменный стиль Haagen-Dazs, но и необычные доработки. В багажнике разместили полноценный морозильник для мороженого, а в центральной консоли появился держатель для рожков. В салоне установили мощную аудиосистему с сабвуфером и светодиодную подсветку, способную устроить настоящее световое шоу. Все это превратило классический кабриолет в настоящий праздник на колесах.

После завершения рекламной кампании компания Haagen-Dazs решила передать автомобиль в дар музею Петерсена. В течение года кабриолет будет радовать посетителей, а затем его выставят на аукцион. Все вырученные средства направят на образовательные программы музея, чтобы поддержать талантливых студентов, которым не хватает ресурсов для обучения.

Любопытно, что о технических характеристиках этого Cadillac почти ничего не известно. Поскольку автомобиль ни разу не был замечен в движении, не исключено, что под капотом у него вовсе нет двигателя. Тем не менее, его история и необычный облик уже сделали его желанным экспонатом для коллекционеров и поклонников автомобильной классики.