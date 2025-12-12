Культовый кабриолет с морозильником для мороженого теперь украшает музей в Лос-Анджелесе – а скоро его продадут на аукционе

12 декабря 2025, 11:23
Легендарный Cadillac Series 62 1963 года из рекламы Haagen-Dazs стал экспонатом музея
Легендарный Cadillac Series 62 1963 года из рекламы Haagen-Dazs стал экспонатом музея
Уникальный Cadillac Series 62 1963 года, созданный для рекламной кампании Haagen-Dazs к Супербоулу 2025, теперь выставлен в музее Петерсена. Автомобиль с морозильником для мороженого и ярким дизайном пробудил интерес у коллекционеров. В следующем году его продадут на аукционе, а вырученные средства направят на образовательные проекты. Необычная история машины интригует автолюбителей и поклонников ретро.
В Лос-Анджелесе появился новый музейный экспонат, который не оставит равнодушными ни поклонников классических автомобилей, ни любителей мороженого. Речь идет о редком Cadillac Series 62 Convertible 1963 года выпуска, который недавно занял почетное место среди более чем трехсот уникальных машин в Petersen Automotive Museum. Этот кабриолет не просто ретро-авто, а настоящий герой рекламной кампании Haagen-Dazs, подготовленной к Супербоулу 2025 года.
Автомобиль был полностью переосмыслен мастерами West Coast Customs по заказу известного производителя мороженого. Компания искала эффектный способ привлечь внимание к своему бренду, и выбор пал на роскошный американский кабриолет с плавными линиями и узнаваемым силуэтом. При этом специалисты постарались сохранить оригинальный облик машины, лишь добавив современные детали и фирменные элементы Haagen-Dazs.
Для участия в рекламной кампании автомобиль был доставлен из Лос-Анджелеса в Новый Орлеан в специальном прицепе с панорамными окнами, чтобы все желающие могли рассмотреть необычный кабриолет. На стадионе Caesars Superdome, где проходил финал Супербоула, машина раздавала мороженое болельщикам, создавая атмосферу праздника и угощая всех желающих фирменными эскимо.
Вдохновением для рекламной истории послужила знаменитая серия фильмов о быстрых гонках, но на этот раз акцент был сделан на том, чтобы замедлиться и насладиться моментом. В коротком ролике, который вышел в январе, известные актеры устроили погоню, но все меняется, когда появляется мороженое – и скорость уже не так важна. Впрочем, в самом ролике герои мчались на Chevrolet Chevelle SS, а уникальный Cadillac с морозильником стал отдельной звездой кампании.
Особое внимание привлекла не только яркая двухцветная окраска в бордовых и кремовых тонах, повторяющая фирменный стиль Haagen-Dazs, но и необычные доработки. В багажнике разместили полноценный морозильник для мороженого, а в центральной консоли появился держатель для рожков. В салоне установили мощную аудиосистему с сабвуфером и светодиодную подсветку, способную устроить настоящее световое шоу. Все это превратило классический кабриолет в настоящий праздник на колесах.
После завершения рекламной кампании компания Haagen-Dazs решила передать автомобиль в дар музею Петерсена. В течение года кабриолет будет радовать посетителей, а затем его выставят на аукцион. Все вырученные средства направят на образовательные программы музея, чтобы поддержать талантливых студентов, которым не хватает ресурсов для обучения.
Любопытно, что о технических характеристиках этого Cadillac почти ничего не известно. Поскольку автомобиль ни разу не был замечен в движении, не исключено, что под капотом у него вовсе нет двигателя. Тем не менее, его история и необычный облик уже сделали его желанным экспонатом для коллекционеров и поклонников автомобильной классики.
Похожие материалы Кадиллак, Шевроле
-
12.12.2025, 10:59
Американскую капсулу времени Lincoln Mark V с V8 выставили на продажу в России
В России появился уникальный автомобиль. Это роскошное американское купе. Машина из лимитированной серии. У нее очень маленький пробег. Автомобиль стоит несколько миллионов рублей. Его состояние просто поражает.Читать далее
-
12.12.2025, 10:11
Sollers SA6: старт продаж 9-метровых автобусов после одобрения типа
Sollers готовит к выходу на рынок свежую модель автобуса. Сертификация уже завершена, но есть нюансы. Какие варианты салона доступны? Почему 12-метровая версия пока вне игры? Подробности внутри.Читать далее
-
12.12.2025, 09:58
Девять советских грузовиков, которые стали легендами и покорили зарубежные рынки
Советские грузовики удивляли мир своей выносливостью. Их покупали даже в Европе и Азии. Некоторые модели производили по лицензии за рубежом. Почему эти машины стали символом эпохи и до сих пор встречаются на дорогах других стран – читайте в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 09:39
Как ЗИЛ стал символом советского автопрома и почему исчез с карты России
История ЗИЛ полна взлетов и падений. Завод пережил войны и революции, но не выдержал рыночных перемен. Почему легендарные грузовики ушли в прошлое? Какие ошибки стали фатальными для московского автогиганта? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 09:17
Редкий Chevrolet Corvette 1957 года с инжекторным V8 нашли после десятилетий простоя
В США обнаружили редкий Chevrolet Corvette 1957 года с инжекторным V8. Машина десятилетиями стояла в гараже и теперь выставлена на торги. Экземпляр нуждается в реставрации, но уже привлек внимание коллекционеров. Цена на аукционе растет, интрига сохраняется.Читать далее
-
12.12.2025, 08:31
Porsche может уволить тысячи сотрудников в Германии ради экономии
Тревожные новости пришли из Германии. Легендарный производитель спорткаров Porsche готовит реформы. Под угрозой оказались тысячи рабочих мест. Компания ищет способы снизить издержки. Будущее знаменитых заводов под вопросом.Читать далее
-
12.12.2025, 08:26
Вместо «шишиги»: какие современные грузовики пришли на смену легендарному ГАЗ-66
ГАЗ-66 давно нуждается в замене. Какие грузовики сегодня занимают его место? В материале сравниваются российские, белорусские, немецкие и турецкие аналоги. Узнайте, чем они отличаются и кто стал новым лидером.Читать далее
-
12.12.2025, 07:53
Volkswagen T-Roc выдержал серию краш-тестов и получил высшую оценку Euro NCAP
Volkswagen T-Roc вновь оказался в центре внимания. Компактный кроссовер прошел серию сложных испытаний. Эксперты Euro NCAP оценили его безопасность на высшем уровне. Результаты тестов удивили даже скептиков. Узнайте, чем T-Roc выделился среди конкурентов.Читать далее
-
12.12.2025, 07:32
Роскошный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter: полный обзор возможностей
Уникальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2023 года удивляет оснащением. Внутри – комфорт бизнес-класса и современные технологии. Внешний вид подчеркивает статус и практичность. Узнайте, чем выделяется этот автомобиль среди других.Читать далее
-
12.12.2025, 07:02
Странный сбой ПО не дает заряжать Rivian R1S и R1T от сети в мороз
Владельцы обновленных Rivian R1S и R1T заметили необычную ошибку. В мороз автомобили не заряжаются от обычной сети. Быстрая зарядка при этом работает. Компания уже готовит решение. Причины сбоя пока не раскрыты. Ожидается обновление программного обеспечения.Читать далее
Похожие материалы Кадиллак, Шевроле
-
12.12.2025, 10:59
Американскую капсулу времени Lincoln Mark V с V8 выставили на продажу в России
В России появился уникальный автомобиль. Это роскошное американское купе. Машина из лимитированной серии. У нее очень маленький пробег. Автомобиль стоит несколько миллионов рублей. Его состояние просто поражает.Читать далее
-
12.12.2025, 10:11
Sollers SA6: старт продаж 9-метровых автобусов после одобрения типа
Sollers готовит к выходу на рынок свежую модель автобуса. Сертификация уже завершена, но есть нюансы. Какие варианты салона доступны? Почему 12-метровая версия пока вне игры? Подробности внутри.Читать далее
-
12.12.2025, 09:58
Девять советских грузовиков, которые стали легендами и покорили зарубежные рынки
Советские грузовики удивляли мир своей выносливостью. Их покупали даже в Европе и Азии. Некоторые модели производили по лицензии за рубежом. Почему эти машины стали символом эпохи и до сих пор встречаются на дорогах других стран – читайте в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 09:39
Как ЗИЛ стал символом советского автопрома и почему исчез с карты России
История ЗИЛ полна взлетов и падений. Завод пережил войны и революции, но не выдержал рыночных перемен. Почему легендарные грузовики ушли в прошлое? Какие ошибки стали фатальными для московского автогиганта? Ответы в нашем материале.Читать далее
-
12.12.2025, 09:17
Редкий Chevrolet Corvette 1957 года с инжекторным V8 нашли после десятилетий простоя
В США обнаружили редкий Chevrolet Corvette 1957 года с инжекторным V8. Машина десятилетиями стояла в гараже и теперь выставлена на торги. Экземпляр нуждается в реставрации, но уже привлек внимание коллекционеров. Цена на аукционе растет, интрига сохраняется.Читать далее
-
12.12.2025, 08:31
Porsche может уволить тысячи сотрудников в Германии ради экономии
Тревожные новости пришли из Германии. Легендарный производитель спорткаров Porsche готовит реформы. Под угрозой оказались тысячи рабочих мест. Компания ищет способы снизить издержки. Будущее знаменитых заводов под вопросом.Читать далее
-
12.12.2025, 08:26
Вместо «шишиги»: какие современные грузовики пришли на смену легендарному ГАЗ-66
ГАЗ-66 давно нуждается в замене. Какие грузовики сегодня занимают его место? В материале сравниваются российские, белорусские, немецкие и турецкие аналоги. Узнайте, чем они отличаются и кто стал новым лидером.Читать далее
-
12.12.2025, 07:53
Volkswagen T-Roc выдержал серию краш-тестов и получил высшую оценку Euro NCAP
Volkswagen T-Roc вновь оказался в центре внимания. Компактный кроссовер прошел серию сложных испытаний. Эксперты Euro NCAP оценили его безопасность на высшем уровне. Результаты тестов удивили даже скептиков. Узнайте, чем T-Roc выделился среди конкурентов.Читать далее
-
12.12.2025, 07:32
Роскошный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter: полный обзор возможностей
Уникальный кемпер на базе Mercedes-Benz Sprinter 2023 года удивляет оснащением. Внутри – комфорт бизнес-класса и современные технологии. Внешний вид подчеркивает статус и практичность. Узнайте, чем выделяется этот автомобиль среди других.Читать далее
-
12.12.2025, 07:02
Странный сбой ПО не дает заряжать Rivian R1S и R1T от сети в мороз
Владельцы обновленных Rivian R1S и R1T заметили необычную ошибку. В мороз автомобили не заряжаются от обычной сети. Быстрая зарядка при этом работает. Компания уже готовит решение. Причины сбоя пока не раскрыты. Ожидается обновление программного обеспечения.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве