Штрафы за езду по обочине в России могут вырасти более чем вдвое

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Автор: Мария Степанова

31 августа 2026, 10:27

Легендарный Ford Escort Mk1 RS: 325 л.с. с 4 цилиндров и весом 85 кг - без турбины

Легендарный Ford Escort Mk1 RS: 325 л.с. с 4 цилиндров и весом 85 кг - без турбины

Как 4-цилиндровый двигатель весом 85 кг выдаёт 325 л.с. без турбины в Boreham Motorworks Ford Escort Mk1 RS

Легендарный Ford Escort Mk1 RS: 325 л.с. с 4 цилиндров и весом 85 кг - без турбины

Boreham Motorworks Ford Escort Mk1 RS - это не просто редкий спорткар, а инженерный эксперимент, который бросает вызов современным трендам. Его атмосферный мотор весит всего 85 кг, развивает 325 л.с. и не использует турбонаддув. Почему этот подход важен именно сейчас - в материале.

Boreham Motorworks Ford Escort Mk1 RS - это не просто редкий спорткар, а инженерный эксперимент, который бросает вызов современным трендам. Его атмосферный мотор весит всего 85 кг, развивает 325 л.с. и не использует турбонаддув. Почему этот подход важен именно сейчас - в материале.

В эпоху, когда большинство автопроизводителей делают ставку на турбонаддув и гибридные технологии, Boreham Motorworks выбрала иной путь. Их Ford Escort Mk1 RS - это не просто оммаж классике, а настоящий инженерный вызов: 2,1-литровый атмосферный мотор TEN-K выдает 325 л.с. без единого намека на турбину, а весит при этом всего 85 кг. Такой подход не только редкость, но и демонстрация того, как современные технологии могут работать на чистой механике.

Философия «Peak Analogue» здесь не просто лозунг. Boreham Motorworks сознательно отказалась от электронных помощников, компромиссов с акустическим комфортом и даже от турбонаддува. В результате получился автомобиль, который дарит водителю максимально насыщенные ощущения за рулем. Двигатель TEN-K способен раскручиваться до 10 000 об/мин, а его мощность сравнима с лучшими турбированными моторами, но достигается исключительно за счет инженерных решений.

В основе конструкции - 3D-печатный блок цилиндров с ультратонкими стенками, кованые детали и технологии, пришедшие из Формулы-1. Коленвал и шатуны выкованы из стали, а головка блока вдохновлена моторами F1 начала 2000-х. Система смазки с сухим картером и индивидуальные дроссели на каждый цилиндр обеспечивают мгновенный отклик и стабильную работу даже при экстремальных нагрузках. Коробка передач и двигатель смещены максимально назад, чтобы улучшить развесовку и управляемость - Escort Mk1 RS теперь способен конкурировать по драйву с современными суперкарами.

Интересно, что Boreham Motorworks не стала полностью отказываться от электроники: система drive-by-wire позволяет настраивать отклик педали газа под предпочтения владельца, но не вмешивается в характер мотора. В отличие от Honda S2000 или Toyota Celica с их системами VTEC и VVTL-i, TEN-K не использует фазовращатели - здесь весь диапазон оборотов одинаково линейный и предсказуемый, без «двуличности» поведения.

Выпуск ограничен 150 экземплярами, а цена превышает 30 миллионов рублей. Это делает Boreham Motorworks Ford Escort Mk1 RS привлекательным для коллекционеров и энтузиастов, которые ценят не только цифры, но и ощущения. Важно отметить, что компания уже имеет опыт создания эксклюзивных Escort'ов совместно с Alan Mann Racing, а значит, проект не случайный. В мире, где даже коммерческие автомобили становятся все более технологичными, как, например, новый пикап Промтех Капитан для российских дорог, появление столь радикального атмосферного спорткара выглядит особенно ярко.

Для российского рынка подобные проекты интересны не только как коллекционная редкость, но и как пример того, как можно сочетать классику с передовыми технологиями. Судя по всему, Boreham Motorworks Ford Escort Mk1 RS - это не просто автомобиль, а инженерный манифест, который показывает: чистая механика и современные методы производства способны удивлять даже в 2026 году.

Упомянутые модели: Ford Escort, Honda S2000, Toyota Celica
Упомянутые марки: Ford, Honda, Toyota
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