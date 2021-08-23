Легендарный тяжелоатлет Жаботинский ездил на «Запорожце» и вручную выдворял его из грязи
Фото: m.my.mail.ru
А вот в годы развитого социализма наши олимпийцы были обласканы государством с меньшим, скажем так, пиитетом. Если кому и дарили машины, то, сами понимаете, исключительно отечественного производства. Вспомним хотя бы Леонида Жаботинского, двукратного олимпийского чемпиона по тяжёлой атлетике, чемпиона мира, чемпиона Европы, пятикратного чемпиона СССР. Регалии, как видим, самые пафосные.
Гигант под 2 метра ростом впервые стал чемпионом Советского Союза в 1964 году. Победу отметили и оценили – богатырь получил в подарок от предприятия «Коммунар» (он же Запорожский автозавод) «Запорожец». Как вы понимаете, не самый крупный и вместительный автомобиль. Поэтому пришлось усилить подвеску и срезать переднее сиденье, дабы 178-килограммовый громила Жаботинский смог в нём кое-как разместиться.
Когда «горбатый» застревал в грязи или песке, Леонид выходил, поднимал его, переставлял на сухое место и продолжал движение. Безусловно, подарок был – так себе, особенно на фоне нынешних продвинутых «тачек», но в те времена спортсмены трудились не за деньги. Во главе угла стоял престиж Отечества, который никак нельзя было уронить на Олимпийских играх.
Сплошные «немцы»
Несколько последних Олимпиад российским спортсменам неизменно дарили автомобили. Какие? В 2018-м (южнокорейский Пхенчхан, зимние Олимпийские игры) – баварские: BMW X6 (за «золото»), X5 («серебро») и X4 «бронза»). В 2016-м (Рио-де-Жанейро, летние Олимпийские игры) – также с пропеллером в логотипе: золотые медалисты получили X6, серебряные – X5, а вот занявшим 3 место достались X3.
В 2014 году (Сочи, зимние Олимпийские игры) раскошелился Mercedes-Benz: G, ML и GLK. В 2012-м (Лондон, летние Олимпийские игры) спонсором выступил Audi: 1 место полагался лимузин А8, за 2 место – А7 Sportback, за 3 место - A6.
В 2010 году в канадском Ванкувере (зимние Олимпийские игры) чемпионы и призеры также получили от государства машины с четырьмя кольцами: Q7, Q5 и Allroad. Какие машины подарят нынешним олимпийцам, пока не известно. Может, хватит немецкой гегемонии, ведь есть отечественный Aurus…
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