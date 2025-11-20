36 лет на страже порядка: как советский внедорожник стал иконой в Польше

20 ноября 2025, 10:25
Легендарный УАЗ-469Б польской полиции ушел на заслуженный отдых в музей
В Польше проводили на пенсию УАЗ. Легендарный внедорожник служил в полиции. Теперь он стал музейным экспонатом. Автомобиль находится в идеальном состоянии. Его история впечатляет многих людей. Узнайте больше о его судьбе.
Целая эпоха в истории польской полиции подошла к концу. Легендарный служебный внедорожник УАЗ-469Б, выпущенный в 1989 году, завершил свою долгую карьеру и отправился на почетную пенсию. Новым домом для ветерана стал автомобильный музей WENA в городе Олава. Как сообщает «Российская Газета», передача автомобиля стала знаковым событием, символизирующим смену поколений в автопарке правоохранительных органов.
На протяжении 36 лет этот неприхотливый советский «проходимец» верой и правдой служил в управлении полиции Нижнесилезского воеводства. Его основной задачей было патрулирование труднодоступных районов, особенно в горной местности, где другие машины пасовали. Благодаря полному приводу, мощной раме и предельно простой, но надежной конструкции, УАЗ считался незаменимым помощником. Он выезжал на самые сложные вызовы, участвовал в сопровождении и оперативных мероприятиях, где требовалась выносливость и способность передвигаться по бездорожью.
Удивительно, но за три с половиной десятилетия активной эксплуатации автомобиль сохранил превосходное техническое состояние. До самого последнего дня он числился в резерве отдела профилактики полиции во Вроцлаве и был полностью готов к выезду в любой момент. Представители полиции отмечают, что это целиком заслуга специалистов транспортного подразделения. Именно их заботливые руки и профессионализм позволили сохранить машину в практически первозданном виде, поддерживая все узлы и агрегаты в идеальной исправности.
Решение передать УАЗ в музей было принято не случайно. Для многих сотрудников, особенно старшего поколения, этот автомобиль - не просто транспортное средство, а настоящий символ эпохи и верный напарник. Его отправка в экспозицию стала данью уважения его долгой и безупречной службе. В музее WENA он займет почетное место среди других исторических полицейских автомобилей, наглядно демонстрируя посетителям, как менялась техника правоохранителей на протяжении десятилетий.
Сотрудники музея уверены, что советский внедорожник станет одним из самых притягательных экспонатов. Он вызывает сильные эмоции и ностальгические чувства не только у бывших и действующих полицейских, но и у обычных жителей региона, для которых вид сине-белого УАЗа был привычной частью пейзажа на протяжении многих лет. Теперь история этого конкретного автомобиля будет сохранена для будущих поколений, рассказывая о временах, когда надежность и простота ценились превыше всего.
