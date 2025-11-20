Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики для персонализации сервисов и удобства. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

Автор: Дарья Климова

20 ноября 2025, 10:25

36 лет на страже порядка: как советский внедорожник стал иконой в Польше

В Польше проводили на пенсию УАЗ. Легендарный внедорожник служил в полиции. Теперь он стал музейным экспонатом. Автомобиль находится в идеальном состоянии. Его история впечатляет многих людей. Узнайте больше о его судьбе.

Целая эпоха в истории польской полиции подошла к концу. Легендарный служебный внедорожник УАЗ-469Б, выпущенный в 1989 году, завершил свою долгую карьеру и отправился на почетную пенсию. Новым домом для ветерана стал автомобильный музей WENA в городе Олава. Как сообщает «Российская Газета», передача автомобиля стала знаковым событием, символизирующим смену поколений в автопарке правоохранительных органов.

На протяжении 36 лет этот неприхотливый советский «проходимец» верой и правдой служил в управлении полиции Нижнесилезского воеводства. Его основной задачей было патрулирование труднодоступных районов, особенно в горной местности, где другие машины пасовали. Благодаря полному приводу, мощной раме и предельно простой, но надежной конструкции, УАЗ считался незаменимым помощником. Он выезжал на самые сложные вызовы, участвовал в сопровождении и оперативных мероприятиях, где требовалась выносливость и способность передвигаться по бездорожью.

Удивительно, но за три с половиной десятилетия активной эксплуатации автомобиль сохранил превосходное техническое состояние. До самого последнего дня он числился в резерве отдела профилактики полиции во Вроцлаве и был полностью готов к выезду в любой момент. Представители полиции отмечают, что это целиком заслуга специалистов транспортного подразделения. Именно их заботливые руки и профессионализм позволили сохранить машину в практически первозданном виде, поддерживая все узлы и агрегаты в идеальной исправности.

Решение передать УАЗ в музей было принято не случайно. Для многих сотрудников, особенно старшего поколения, этот автомобиль - не просто транспортное средство, а настоящий символ эпохи и верный напарник. Его отправка в экспозицию стала данью уважения его долгой и безупречной службе. В музее WENA он займет почетное место среди других исторических полицейских автомобилей, наглядно демонстрируя посетителям, как менялась техника правоохранителей на протяжении десятилетий.

Фото: Muzeum Motoryzacji w Oławie

Сотрудники музея уверены, что советский внедорожник станет одним из самых притягательных экспонатов. Он вызывает сильные эмоции и ностальгические чувства не только у бывших и действующих полицейских, но и у обычных жителей региона, для которых вид сине-белого УАЗа был привычной частью пейзажа на протяжении многих лет. Теперь история этого конкретного автомобиля будет сохранена для будущих поколений, рассказывая о временах, когда надежность и простота ценились превыше всего.

Упомянутые модели: УАЗ 469
Упомянутые марки: УАЗ
