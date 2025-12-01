Современный мини-караван с солнечными панелями и кухней — идеальный выбор для отдыха

Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Байкерам и водителям: 7 правил, которые спасут жизни на дороге

16+

Абакан Азов Алтайский край Алушта Амурская область Анапа Ангарск Армавир Артём Архангельск Архангельская область Астраханская область Астрахань Барнаул Белгород Белгородская область Бердск Березники Бийск Благовещенск Братск Брянск Брянская область Великие Луки Великий Новгород Владивосток Владикавказ Владимир Владимирская область Волгоград Волгоградская область Волгодонск Волжск Волжский Вологда Вологодская область Воркута Воронеж Воронежская область Вышний Волочёк Геленджик Горно-Алтайск город Киров город Орёл город Северск город Чита Горячий Ключ Грозный Дербент Дзержинск Евпатория Еврейская автономная область Ейск Екатеринбург Ессентуки Забайкальский край Златоуст Иваново Ивановская область Ижевск Иркутск Иркутская область Йошкар-Ола Кабардино-Балкарская Республика Казань Калининград Калининградская область Калуга Калужская область Каменск-Уральский Камчатский край Карачаево-Черкесская Республика Каспийск Кемерово Кемеровская область Керчь Кимры Кинешма Кировская область Кисловодск Комсомольск-на-Амуре Копейск Кострома Костромская область Котлас Краснодар Краснодарский край Красноярск Красноярский край Кузнецк Курган Курганская область Курск Курская область Ленинградская область Липецк Липецкая область Магадан Магаданская область Магнитогорск Майкоп Махачкала Миасс Москва Московская область Мурманск Мурманская область Муром Набережные Челны Нальчик Находка Нефтекамск Нефтеюганск Нижегородская область Нижневартовск Нижнекамск Нижний Новгород Нижний Тагил Новгородская область Новокузнецк Новороссийск Новосибирск Новосибирская область Новочебоксарск Новочеркасск Новый Уренгой Норильск Ноябрьск Обнинск Омск Омская область Оренбург Оренбургская область Орловская область Орск Пенза Пензенская область Первоуральск Переславль-Залесский Пермский край Пермь Петрозаводск Петропавловск-Камчатский Приморский край Псков Псковская область Пятигорск Ревда Республика Адыгея Республика Алтай Республика Башкортостан Республика Бурятия Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Калмыкия Республика Карелия Республика Коми Республика Крым Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Саха Республика Северная Осетия-Алания Республика Татарстан Республика Тыва Республика Хакасия Ржев Ростов-на-Дону Ростовская область Рыбинск Рязанская область Рязань Салават Самара Самарская область Санкт-Петербург Саранск Саратов Саратовская область Саров Сахалинская область Свердловская область Севастополь Северодвинск Симферополь Смоленск Смоленская область Соликамск Сортавала Сочи Ставрополь Ставропольский край Старый Оскол Стерлитамак Судак Сургут Сызрань Сыктывкар Таганрог Тамбов Тамбовская область Тверская область Тверь Тобольск Тольятти Томск Томская область Туапсе Тула Тульская область Тюменская область Тюмень Удмуртская Республика Улан-Удэ Ульяновск Ульяновская область Усолье-Сибирское Уссурийск Уфа Ухта Феодосия Хабаровск Хабаровский край Ханты-Мансийск Хасавюрт Чебоксары Челябинск Челябинская область Череповец Чеченская Республика Чувашская Республика Чукотский автономный округ Шахты Шуя Элиста Южно-Сахалинск Якутск Ялта Ялуторовск Ярославль Ярославская область
Acura Aito / Seres Alpina Aston Martin Audi Aurus Avatr BAIC Belgee Bentley BMW Brilliance Bugatti BYD Cadillac Changan Chery Chevrolet Chrysler Citroen Cupra Daewoo Daihatsu Datsun Denza Derways Dodge DongFeng DS Evolute EXEED FAW Ferrari Fiat Ford GAC GAC Trumpchi Geely Genesis GMC Great Wall Haima Haval HiPhi Honda Hongqi Hozon Huanghai Hyundai IM Motors Infiniti Isuzu JAC Jaecoo Jaguar Jeep Jetour Jetta Jidu JMC KAIYI KIA Knewstar Lamborghini Land Rover Lexus Lifan Lincoln Livan LiXiang Lotus Luxgen Lynk & Co M-Hero Maserati Mazda McLaren Mercedes MG MINI Mitsubishi Nio Nissan OMODA Opel ORA Oting Peugeot Porsche Ravon Renault Rising Auto Rolls-Royce Rox Samsung Scion Seat Skoda Skywell Smart Solaris Sollers Soueast SsangYong / KGM Subaru Suzuki SWM TANK TENET Tesla Toyota VGV Volkswagen Volvo Vortex Voyah WEY Xcite Xiaomi Zeekr Zotye АмберАвто ВАЗ (Lada) ГАЗ ЗАЗ Москвич УАЗ

Найти произвольный текст:

Автор: Мария Степанова

1 декабря 2025, 18:38

Китайский легкий мини-дом на колесах из оцинкованной стали для коротких путешествий всей семьей

Китайский легкий мини-дом на колесах из оцинкованной стали для коротких путешествий всей семьей

Современный мини-караван с солнечными панелями и кухней — идеальный выбор для отдыха

Китайский легкий мини-дом на колесах из оцинкованной стали для коротких путешествий всей семьей

Уникальный мини-караван из оцинкованной стали удивляет возможностями. Внутри — простор и комфорт для всей семьи. Электроуправляемый тент и солнечные панели делают поездки автономными. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.

Уникальный мини-караван из оцинкованной стали удивляет возможностями. Внутри — простор и комфорт для всей семьи. Электроуправляемый тент и солнечные панели делают поездки автономными. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.

На рынке автодомов появился интересный вариант для тех, кто предпочитает короткие выезды на природу или путешествия выходного дня. Мини-караван из оцинкованной стали сочетает в себе легкость формы, современное исполнение и продуманную эргономику. Такой дом на колесах рассчитан на компанию из четырех - шести человек, что делает его предпочтительным выбором для семейных поездок или отдыха с друзьями.

Внутри мини-каравана предусмотрено все необходимое для комфортного проживания. Просторная зона отдыха легко трансформируется в спальные места, большое окно с наклонным остеклением и москитными сетками, что обеспечивает хорошую вентиляцию и защиту от насекомых. Для автономности предусмотрены солнечные панели, которые обеспечивают защиту от внешних источников энергии, электроуправляемый тент создает тень и уют буквально за пару секунд.

Кухонная зона оборудована выдвижной столешницей из нержавеющей стали, индукционной плитой и мойкой из стали 304-й марки. Водоснабжение организовано с использованием пищевых материалов, что обеспечивает безопасность и удобство. Отдельная ванная комната с душем позволяет не отказываться от привычного комфорта даже вдали от цивилизации.

Шасси мини-каравана изготовлено из прочной оцинкованной стали, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость. Независимая подвеска и комбинированная система тормозов — электрическая и ручная — делают передвижение по разным дорогам максимально безопасным. Максимальная грузоподъемность составляет 680 кг, а размеры позволяют легко маневрировать даже в условиях ограниченного пространства.

Производитель предлагает индивидуальный выбор цвета, а также гибкие условия доставки и возврата. По отзывам клиентов из Южной Африки, Швейцарии и Великобритании качество сборки и уровень сервиса получили самые высокие оценки. Компания-поставщик из Китая работает на рынке уже три года и отличается быстрой реакцией на запрос.

Стоимость мини-каравана варьируется от 5800 до 6800 долларов США (450 000 - 530 000 рублей), что делает его доступным для широкого круга автолюбителей. Такой дом на колесах — отличный вариант для тех, кто ценит мобильность, комфорт и независимость в путешествиях.

Подпишитесь на Google новости, Дзен, MAX, общайтесь в наших группах ВК и Одноклассниках.

Добавить в избранное на сайте

Похожие материалы

Похожие материалы

Предложения автосалонов и частных лиц в Москве
Все объявления о продаже авто в Москве
500 км под землёй: дизельный УАЗ проходит боевое крещение в штольнях
Секрет УльЗИС-253: как один проект породил целую эпоху МАЗа
Дом на колёсах: почему автодома становятся всё популярнее в России
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с.
Период
мес.
Налог в Ярославской области
 
Рассчитать размер налога
Рейтинги машин
Купе спортивно-представительские
Ferrari Daytona SP3 и еще 40 моделей
B
Solaris HS и еще 139 моделей
Компактные кроссоверы и внедорожники
Москвич 3 и еще 260 моделей
О проекте Реклама FAQ по сайту
Ижевск Ульяновск Тула
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2025 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна.
Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться