Современный мини-караван с солнечными панелями и кухней — идеальный выбор для отдыха

Китайский легкий мини-дом на колесах из оцинкованной стали для коротких путешествий всей семьей

Уникальный мини-караван из оцинкованной стали удивляет возможностями. Внутри — простор и комфорт для всей семьи. Электроуправляемый тент и солнечные панели делают поездки автономными. Узнайте, чем еще выделяется этот дом на колесах.

На рынке автодомов появился интересный вариант для тех, кто предпочитает короткие выезды на природу или путешествия выходного дня. Мини-караван из оцинкованной стали сочетает в себе легкость формы, современное исполнение и продуманную эргономику. Такой дом на колесах рассчитан на компанию из четырех - шести человек, что делает его предпочтительным выбором для семейных поездок или отдыха с друзьями.

Внутри мини-каравана предусмотрено все необходимое для комфортного проживания. Просторная зона отдыха легко трансформируется в спальные места, большое окно с наклонным остеклением и москитными сетками, что обеспечивает хорошую вентиляцию и защиту от насекомых. Для автономности предусмотрены солнечные панели, которые обеспечивают защиту от внешних источников энергии, электроуправляемый тент создает тень и уют буквально за пару секунд.

Кухонная зона оборудована выдвижной столешницей из нержавеющей стали, индукционной плитой и мойкой из стали 304-й марки. Водоснабжение организовано с использованием пищевых материалов, что обеспечивает безопасность и удобство. Отдельная ванная комната с душем позволяет не отказываться от привычного комфорта даже вдали от цивилизации.

Шасси мини-каравана изготовлено из прочной оцинкованной стали, что обеспечивает долгий срок службы и устойчивость. Независимая подвеска и комбинированная система тормозов — электрическая и ручная — делают передвижение по разным дорогам максимально безопасным. Максимальная грузоподъемность составляет 680 кг, а размеры позволяют легко маневрировать даже в условиях ограниченного пространства.

Производитель предлагает индивидуальный выбор цвета, а также гибкие условия доставки и возврата. По отзывам клиентов из Южной Африки, Швейцарии и Великобритании качество сборки и уровень сервиса получили самые высокие оценки. Компания-поставщик из Китая работает на рынке уже три года и отличается быстрой реакцией на запрос.

Стоимость мини-каравана варьируется от 5800 до 6800 долларов США (450 000 - 530 000 рублей), что делает его доступным для широкого круга автолюбителей. Такой дом на колесах — отличный вариант для тех, кто ценит мобильность, комфорт и независимость в путешествиях.