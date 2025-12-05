Сайт использует файлы "cookie" и системы аналитики. Продолжая просмотр, вы разрешаете их использование
Автор: Мария Степанова

5 декабря 2025, 18:06

Легкий мини-караван ONLYWE: компактный дом на колесах для путешествий и кемпинга

Легкий мини-караван ONLYWE: компактный дом на колесах для путешествий и кемпинга

Мини-караван ONLYWE для бездорожья – идеальный выбор для любителей приключений и отдыха на природе

Легкий мини-караван ONLYWE: компактный дом на колесах для путешествий и кемпинга

Узнайте о необычном мини-караване ONLYWE, который сочетает легкость, прочность и индивидуальный подход. Почему этот дом на колесах выбирают путешественники по всему миру? Какие возможности кастомизации доступны? Оцените плюсы и минусы новинки.

Узнайте о необычном мини-караване ONLYWE, который сочетает легкость, прочность и индивидуальный подход. Почему этот дом на колесах выбирают путешественники по всему миру? Какие возможности кастомизации доступны? Оцените плюсы и минусы новинки.

На рынке компактных домов на колесах появилась интересная новинка – мини-караван ONLYWE, который уже успел привлечь внимание любителей автопутешествий. Этот легкий прицеп создан для тех, кто ценит мобильность, комфорт и возможность перемещаться практически в любое время. Производитель заявляет, что модель полностью соответствует стандартам, а также предлагает широкий спектр индивидуальных настроек.

Корпус каравана выполнен из нержавеющей стали, основа – прочная рама из оцинкованных труб сечением 40 на 40 мм. Для повышения проходимости и надежности на бездорожье установлены колеса 165/70R14C и пятилистовые рессоры с амортизирующими пластинами. Максимальная нагрузка составляет 1 тонну, что позволяет перевозить не только вещи, но и дополнительное оборудование для походов или активного отдыха.

Внутри мини-каравана предусмотрено спальное место для двух-четырех человек, что делает его подходящим как для семейных поездок, так и для путешествий вдвоём. Общая мощность электросистемы достигает 10 кВт, что обеспечивает работу приборов и освещения даже вдали от цивилизации. Габариты прицепа – 300 на 150 на 190 см, весит он всего 600 кг, благодаря чему его можно буксировать даже автомобилями с двигателем небольшой мощности.

Производитель – компания Henan ONLYWE Machinery – работает на рынке уже восемь лет и специализируется на выпуске подобных решений.

Особое внимание уделено возможностям кастомизации. Клиенты могут выбрать цвет, внутреннюю планировку, а также заказать концептуальные решения по чертежам или образцам. Это позволяет создать уникальный караван, полностью соответствующий личным предпочтениям и задачам. 

ONLYWE Mini Off Road Teardrop Camper – это решение для тех, кто ищет легкий, надежный и современный дом на колесах с возможностью персонализации. Такой прицеп подойдет как для выезда на природу, так и для длительных путешествий по бездорожью. Благодаря сочетанию прочных материалов, продуманной конструкции и гибкости оборудования, компания способна удовлетворить запросы самых требовательных автотуристов.

