22 ноября 2026, 21:07
Чем современный российский мотоцикл ЗиД по цене велосипеда напоминает советский «Восход»
Чем современный российский мотоцикл ЗиД по цене велосипеда напоминает советский «Восход»
Легкий ЗиД 125 стоит 89 990 рублей. Это примерно цена хорошего импортного велосипеда. Мотоцикл весит 95 килограммов и развивает 6,8 л.с. В линейке есть внедорожный и дорожный варианты.
На размокшей грунтовке 95-килограммовую машину еще можно вытащить из колеи своими силами. Такая масса на практике отличает ЗиД 125, который в линейке ковровского завода ближе всего по духу к «Восходу». Технической преемственности между нынешней моделью и советским мотоциклом нет: ЗиД-125 построен на китайской платформе, связанной с Lifan или Yinxiang, и собирается в Коврове крупноузловым методом, отмечает 110km.ru.
Мотоцикл стоит 89 990 рублей, примерно как хороший импортный велосипед. Его одноцилиндровый четырехтактный двигатель YINXIANG 153FMI оснащен воздушным охлаждением и карбюратором. Рабочий объем составляет 119,6 куб. см, мощность достигает 6,8 л.с. (около 5 кВт), крутящий момент равен 8,6 Н·м. Максимальная скорость составляет 75 км/ч. Бак вмещает 12 литров. Расход около трех литров на 100 км обеспечивает расчетный запас хода примерно в 400 км, но фактический пробег зависит от нагрузки, скорости и дороги.
У ЗиД 125 четыре передачи и многодисковое сцепление в масляной ванне. Подвеска простая, оба тормоза барабанные. Для сравнения, мопед ALFA LF50-C9 дешевле ровно на 30 тысяч рублей и весит 84 кг, всего на 11 кг меньше. Его двигатель объемом 49 куб. см даёт возможность ездить с категорией M. Передачи водитель переключает вручную. Спереди установлена телескопическая вилка, сзади стоят два амортизатора.
История завода началась в 1916 году, а мотоциклы он выпускает с 1946-го. Первым ковровским мотоциклом стал «Ковровец» К-125. Семейство «Восход» появилось позже, в 1965 году. После войны оборонных заказов стало меньше, зато стране требовался транспорт. Ковровские мастера пустили в дело имевшиеся станки и опытных работников. «Ковровцы» и «Восходы» разошлись миллионными тиражами. В тех же цехах выпускали гоночные мотоциклы для кольцевых трасс и мотокросса.
В линейке есть модели и дороже. ЗиД 250 «Лис» стоит 134 900 рублей. Переднее колесо диаметром 21 дюйм на три дюйма больше заднего. Оба колеса спицованные, с внедорожными шинами; тормоза гидравлические, дисковые. Мотор с воздушным охлаждением имеет объем 225 куб. см и мощность 14 л.с. Коробка передач пятиступенчатая. В более позднем ценовом ориентире ЗиД-250 фигурировал примерно за 144 000 рублей, а ЗиД-125 за 86 800 рублей.
Дорожный ЗиД 300-01 «Стайер» оценен в 199 900 рублей. Его двигатель объемом 282 куб. см развивает 28 л.с., ровно вдвое больше, чем у «Лиса». При массе 154 кг мотоцикл разгоняется до 120 км/ч, бак рассчитан на 18 литров. В оснащение входят цифровой экран бортового компьютера и светодиодная оптика. Переднее колесо закреплено в перевернутой телескопической вилке, заднее установлено на стальном маятнике с одним амортизатором.
Ковровскую технику собирают преимущественно из зарубежных комплектующих, технологии завод также получает из-за рубежа. Конструкцию мотоциклов регулярно меняют с учетом российских условий езды.
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