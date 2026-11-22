Чем современный российский мотоцикл ЗиД по цене велосипеда напоминает советский «Восход»

Легкий ЗиД 125 стоит 89 990 рублей. Это примерно цена хорошего импортного велосипеда. Мотоцикл весит 95 килограммов и развивает 6,8 л.с. В линейке есть внедорожный и дорожный варианты.

Легкий ЗиД 125 стоит 89 990 рублей. Это примерно цена хорошего импортного велосипеда. Мотоцикл весит 95 килограммов и развивает 6,8 л.с. В линейке есть внедорожный и дорожный варианты.

На размокшей грунтовке 95-килограммовую машину еще можно вытащить из колеи своими силами. Такая масса на практике отличает ЗиД 125, который в линейке ковровского завода ближе всего по духу к «Восходу». Технической преемственности между нынешней моделью и советским мотоциклом нет: ЗиД-125 построен на китайской платформе, связанной с Lifan или Yinxiang, и собирается в Коврове крупноузловым методом, отмечает 110km.ru.

Мотоцикл стоит 89 990 рублей, примерно как хороший импортный велосипед. Его одноцилиндровый четырехтактный двигатель YINXIANG 153FMI оснащен воздушным охлаждением и карбюратором. Рабочий объем составляет 119,6 куб. см, мощность достигает 6,8 л.с. (около 5 кВт), крутящий момент равен 8,6 Н·м. Максимальная скорость составляет 75 км/ч. Бак вмещает 12 литров. Расход около трех литров на 100 км обеспечивает расчетный запас хода примерно в 400 км, но фактический пробег зависит от нагрузки, скорости и дороги.

У ЗиД 125 четыре передачи и многодисковое сцепление в масляной ванне. Подвеска простая, оба тормоза барабанные. Для сравнения, мопед ALFA LF50-C9 дешевле ровно на 30 тысяч рублей и весит 84 кг, всего на 11 кг меньше. Его двигатель объемом 49 куб. см даёт возможность ездить с категорией M. Передачи водитель переключает вручную. Спереди установлена телескопическая вилка, сзади стоят два амортизатора.

История завода началась в 1916 году, а мотоциклы он выпускает с 1946-го. Первым ковровским мотоциклом стал «Ковровец» К-125. Семейство «Восход» появилось позже, в 1965 году. После войны оборонных заказов стало меньше, зато стране требовался транспорт. Ковровские мастера пустили в дело имевшиеся станки и опытных работников. «Ковровцы» и «Восходы» разошлись миллионными тиражами. В тех же цехах выпускали гоночные мотоциклы для кольцевых трасс и мотокросса.

В линейке есть модели и дороже. ЗиД 250 «Лис» стоит 134 900 рублей. Переднее колесо диаметром 21 дюйм на три дюйма больше заднего. Оба колеса спицованные, с внедорожными шинами; тормоза гидравлические, дисковые. Мотор с воздушным охлаждением имеет объем 225 куб. см и мощность 14 л.с. Коробка передач пятиступенчатая. В более позднем ценовом ориентире ЗиД-250 фигурировал примерно за 144 000 рублей, а ЗиД-125 за 86 800 рублей.

Дорожный ЗиД 300-01 «Стайер» оценен в 199 900 рублей. Его двигатель объемом 282 куб. см развивает 28 л.с., ровно вдвое больше, чем у «Лиса». При массе 154 кг мотоцикл разгоняется до 120 км/ч, бак рассчитан на 18 литров. В оснащение входят цифровой экран бортового компьютера и светодиодная оптика. Переднее колесо закреплено в перевернутой телескопической вилке, заднее установлено на стальном маятнике с одним амортизатором.

Ковровскую технику собирают преимущественно из зарубежных комплектующих, технологии завод также получает из-за рубежа. Конструкцию мотоциклов регулярно меняют с учетом российских условий езды.