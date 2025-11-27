Уникальный караван-конструктор Рысь 3000 – все для комфортного отдыха на колесах

27 ноября 2025, 07:46
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий
Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.
Компания Автокемпер Пром вывела на рынок легкий жилой прицеп «Рысь 3000», который сразу привлек внимание автотуристов. Этот караван отличается модульной конструкцией, что позволяет владельцу самостоятельно выбирать уровень конфигурации — от базового решения до полностью укомплектованного дома на колесах.
Габариты прицепа составляют 4400х2000х2400 мм, а масса от 450 кг, что делает его доступным для буксировки даже легковыми автомобилями. Внутри предусмотрено до шести посадочных мест и три спальных, что особенно удобно для семейных поездок или компаний друзей. Модульная мебель и инженерные решения выполняются из готовых элементов, что обеспечивает сборку и последующую модернизацию.
Базовая комплектация «Лайт» включает в себя кронштейн с рессорной подвеской, опорное колесо, жилой модуль, дверь и окно. Для тех, кто предпочитает больший комфорт, доступна версия «Стандарт» с боковой обеденной зоной, гостиной, шкафами и еще одним окном. Стоимость комплектаций меняется, а список опций позволяет дооснастить прицеп по своему вкусу: от биотуалета и розеток до ранундука на дышле и ступеньки для удобства входа.
Внутреннее пространство организовано максимально разумно. Спальные места имеют размеры 1920х1300 мм и 1920х600 мм, что обеспечивает удобство для отдыха. Окна оборудованы москитными сетками и затемняющими шторами, а для хранения посуды предусмотрены специальные баки для чистой и сточной воды. Раковина комплектуется переносной канистрой на 20 литров.
Габариты жилого модуля — 3000х2000х2000 мм, что позволяет установить все необходимое для комфортного проживания в дороге. Такой подход делает «Рысь 3000» отличным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт в путешествиях.
Похожие материалы
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
-
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
-
27.11.2025, 07:06
Флагманский SUV BYD Dynasty длиной 5,2 метра выйдет в Китае только в 2026 году
Крупный SUV BYD Dynasty не появится на рынке в 2025 году. Компания перенесла запуск на второй квартал 2026 года. Причины – высокая конкуренция и доработка модели. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 06:44
Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю
Молодая пара из Кунгура создала необычный мотодом. Они отправились в большое путешествие к морю. В пути их ждали неожиданные испытания и добрые люди. Узнайте, как они справились с трудностями и что им это дало.Читать далее
-
26.11.2025, 23:41
Простые способы защитить камеру заднего вида от грязи своими руками
Камера сзади быстро теряет прозрачность из-за грязи. В материале рассмотрены эффективные методы защиты. Узнайте, как продлить срок службы камеры. Решения подойдут для разных типов автомобилей.Читать далее
-
26.11.2025, 20:47
Компактный прицеп БЕЛКА для путешествий: мобильный дом с продуманным интерьером
Узнайте, как компактный прицеп БЕЛКА меняет представление о путешествиях. Внутри – эргономика, трансформируемое спальное место и автономность. Мобильность, комфорт и множество опций для любого сезона. Откройте новые горизонты с этим мини-домом.Читать далее
Похожие материалы
-
27.11.2025, 08:43
Выпуск автомобилей в России рухнул: октябрь 2025 года стал провальным
В октябре 2025 года российские автозаводы резко снизили темпы. Производство легковых и грузовых машин упало почти наполовину. АвтоВАЗ удивил новым кроссовером, но это не спасло статистику. Что происходит на рынке?Читать далее
-
27.11.2025, 08:36
В сети показали фантазию на тему Hyundai Tucson 2027 года — каким он точно не будет
В интернете появился необычный рендер Hyundai Tucson 2027 года. Он не отражает реальный дизайн будущей модели. Официальная премьера ожидается в 2026 году. В линейке появится спортивная версия Tucson N. Подробности о настоящем облике и технических изменениях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 08:12
Opel Astra 2026 года получит новую решетку Vizor с подсветкой и обновленный дизайн
В 2026 году Opel Astra готовится к заметному обновлению. Модель получит современный облик и новые дизайнерские решения. Производитель внедрит светящуюся эмблему и переработанную переднюю часть. Ожидаются и другие интересные изменения. Подробности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:58
BYD Fang Cheng Bao Ti7 установил рекорд продаж среди гибридных SUV в Китае за 80 дней
В Китае новый гибридный SUV BYD Ti7 за 80 дней разошелся тиражом более 50 тысяч. Модель удивила сочетанием внедорожных характеристик, большим запасом хода и доступной ценой. Подробности о комплектациях, технологиях и причинах популярности – в нашем материале.Читать далее
-
27.11.2025, 07:39
Manhart превратил BMW X6 M в 720-сильный кроссовер с широким кузовом
Manhart MHX6 700 WB – это не просто тюнингованный BMW X6 M. Автомобиль получил 720 л.с., уникальный обвес и множество доработок. Внешний вид и характеристики впечатляют. Узнайте, чем удивляет этот кроссовер.Читать далее
-
27.11.2025, 07:32
Электросамокат Ausom F1 Max удивил сочетанием мощности и доступной цены
Ausom снова удивляет рынок, их новый электросамокат F1 Max сочетает мощность и выгодную цену. Модель уже вызвала интерес у поклонников городской мобильности. В материале рассказываем, чем F1 Max отличается от конкурентов. Узнайте, почему этот электросамокат обсуждают все.Читать далее
-
27.11.2025, 07:06
Флагманский SUV BYD Dynasty длиной 5,2 метра выйдет в Китае только в 2026 году
Крупный SUV BYD Dynasty не появится на рынке в 2025 году. Компания перенесла запуск на второй квартал 2026 года. Причины – высокая конкуренция и доработка модели. Подробности о дизайне и технологиях держатся в секрете.Читать далее
-
27.11.2025, 06:44
Как пара из Кунгура построила мотодом и отправилась к Черному морю
Молодая пара из Кунгура создала необычный мотодом. Они отправились в большое путешествие к морю. В пути их ждали неожиданные испытания и добрые люди. Узнайте, как они справились с трудностями и что им это дало.Читать далее
-
26.11.2025, 23:41
Простые способы защитить камеру заднего вида от грязи своими руками
Камера сзади быстро теряет прозрачность из-за грязи. В материале рассмотрены эффективные методы защиты. Узнайте, как продлить срок службы камеры. Решения подойдут для разных типов автомобилей.Читать далее
-
26.11.2025, 20:47
Компактный прицеп БЕЛКА для путешествий: мобильный дом с продуманным интерьером
Узнайте, как компактный прицеп БЕЛКА меняет представление о путешествиях. Внутри – эргономика, трансформируемое спальное место и автономность. Мобильность, комфорт и множество опций для любого сезона. Откройте новые горизонты с этим мини-домом.Читать далее
- 2 483 990 РGeely Emgrand 2024 в Москве
- 16 750 000 РBMW X5 2024 в Москве
- 25 100 000 РLand Rover Range Rover 2022 в Москве
- 2 749 000 РGenesis G80 2019 в Москве
- 2 899 000 РVolkswagen Tiguan 2017 в Москве
- 1 989 000 РInfiniti FX 2011 в Москве
- 1 942 000 РRenault Arkana 2021 в Москве
- 380 000 РVolkswagen Passat 2007 в Москве
- 795 000 РHyundai Solaris 2013 в Москве
- 14 499 000 РCadillac Escalade 2023 в Москве