Уникальный караван-конструктор Рысь 3000 – все для комфортного отдыха на колесах

Легкий жилой прицеп Рысь 3000 от Автокемпер Пром: модульный караван для путешествий

Новый прицеп Рысь 3000 удивляет модульной конструкцией и легким весом. Варианты комплектаций позволяют подобрать идеальный набор для путешествий. Дополнительные опции расширяют возможности каравана. Узнайте, чем еще интересен этот дом на колесах.

Компания Автокемпер Пром вывела на рынок легкий жилой прицеп «Рысь 3000», который сразу привлек внимание автотуристов. Этот караван отличается модульной конструкцией, что позволяет владельцу самостоятельно выбирать уровень конфигурации — от базового решения до полностью укомплектованного дома на колесах.

Габариты прицепа составляют 4400х2000х2400 мм, а масса от 450 кг, что делает его доступным для буксировки даже легковыми автомобилями. Внутри предусмотрено до шести посадочных мест и три спальных, что особенно удобно для семейных поездок или компаний друзей. Модульная мебель и инженерные решения выполняются из готовых элементов, что обеспечивает сборку и последующую модернизацию.

Базовая комплектация «Лайт» включает в себя кронштейн с рессорной подвеской, опорное колесо, жилой модуль, дверь и окно. Для тех, кто предпочитает больший комфорт, доступна версия «Стандарт» с боковой обеденной зоной, гостиной, шкафами и еще одним окном. Стоимость комплектаций меняется, а список опций позволяет дооснастить прицеп по своему вкусу: от биотуалета и розеток до ранундука на дышле и ступеньки для удобства входа.

Внутреннее пространство организовано максимально разумно. Спальные места имеют размеры 1920х1300 мм и 1920х600 мм, что обеспечивает удобство для отдыха. Окна оборудованы москитными сетками и затемняющими шторами, а для хранения посуды предусмотрены специальные баки для чистой и сточной воды. Раковина комплектуется переносной канистрой на 20 литров.

Габариты жилого модуля — 3000х2000х2000 мм, что позволяет установить все необходимое для комфортного проживания в дороге. Такой подход делает «Рысь 3000» отличным выбором для тех, кто ценит свободу передвижения и комфорт в путешествиях.