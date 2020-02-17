Легко ли приобрести правительственную «Чайку»
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Фото пользователя 110km.ru
Автомобиль, понимаешь ли, служебный, на нем будущий глава государства разъезжал в советское время, когда занимал пост первого секретаря свердловского обкома партии. Обычные тогда маршруты Бориса Николаевича – рабочие поездки по городу и области. Ну и, как водится, прием высокопоставленных гостей – будь то видные партийные и государственные деятели или зарубежные делегации.
Это сегодня «мерседесы» да «аурусы», а в те далекие годы именно «Чайка» служила атрибутом принадлежности к высшему эшелону власти.
Два десятилетия в производстве
Работы над проектом «второго» лимузина велись на ГАЗе еще с 1967-го. В 1985-м автомобиль слегка модернизировали, предоставив ему доработанный силовой агрегат, однако через 3 года сняли с производства как результат так называемой «борьбы с привилегиями». Увы, но вместе с «Чайкой» канули в Лету рабочая документация, технологическая оснастка и сборочная линия.
В настоящее время на родных дорогах заприметить ГАЗ-14 можно разве что по большим праздникам. Отдельные раритеты попрятались по музеям и частным коллекциям. Объявления о продаже «Чайки» суть редкость, но все же встречаются. Разброс в запрашиваемых ценах большой.
Так, самый доступный вариант, который мы нашли на специализированных сайтах, оценен в 680 000 рублей. Это автомобиль 1984 года выпуска с пробегом 38 000 км, естественно, черного «чиновничьего» цвета. Комментарий продавца краток: «Состояние автомобиля - на фото. Имеются ограничения на рег. действия. Исключительно без торга! (по лакокрасочному покрытию - всё в порядке). Автомобиль не требует ремонта, прежних владельцев – двое, растаможен, оригинальный ПТС.
Фото пользователя 110km.ru
Фото: ГАЗ
Фото: ГАЗ
Фото: ГАЗ
Фото: ГАЗ
Фото: ГАЗ
Нашли в Сочи, перевезли в Питер
Когда в КБ обратился заказчик, незамедлительно были начаты переговоры по поводу приобретения данного экземпляра, несколько лет назад по счастливой случайности обнаруженного во время одной из командировок сотрудником КБ. После получения принципиального согласия от официальных представителей по продаже автомобилей, группа экспертов выехала в Сочи и после детального осмотра на месте было принято окончательное решение и оформлена вся необходимая документация. После того как лимузин доставили в Санкт-Петербург, был составлен предварительный план работ по приведению артефакта в аутентичное состояние.
Фронт восстановительных работ оказался обширным. Были найдены и отреставрированы оригинальные колесные колпаки, пепельницы, «запаска» с диском, замки-фиксаторы поворотных боковых форточек, стеклянные элементы передних фар, эмблема ГАЗ, замок багажника). Произведен плановый ремонт и обслуживание АКПП, осуществлена реставрация водительского кресла.
Фото: КБ Смирнова
Фото: КБ Смирнова
Фото: КБ Смирнова
Фото: КБ Смирнова
Фото: КБ Смирнова
Наряду с этим были удалены вмятины кузова без окраски, осуществлена окраска некоторых элементов кузова и перекраска колесных дисков, произведен ремонт электропроводки и дверных стеклоподъемников, освежены тормозная и охлаждающая жидкости, моторное масло, фильтры, ремни и т.д., полностью очищен салон, «переобуты» колеса и т.п.
Двигатель у всех реализуемых «Чаек» стандартный – бензиновый 16-клапанный 5,5-литровый V8 марки ЗМЗ-14 мощностью 220 л.с. (при 4200 об/мин). Мотор - с верхнеклапанной компоновкой, жидкостным охлаждением и карбюраторным впрыском топлива. Пик крутящего момента в 451 Нм доступен при 2700-2800 об/мин. На «подпевке» у движка – 3-диапазонная гидромеханическая автоматическая коробка.
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