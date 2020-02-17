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17 февраля 2020, 00:44

Легко ли приобрести правительственную «Чайку»

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Фото пользователя 110km.ru
Этот 6,1-метровый лимузин ГАЗ-14 «Чайка» стоит у входа в музей первого президента России Б.Н. Ельцина и притягивает к себе повышенное внимание посетителей екатеринбургского Ельцин-центра.
Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото пользователя 110km.ru

Автомобиль, понимаешь ли, служебный, на нем будущий глава государства разъезжал в советское время, когда занимал пост первого секретаря свердловского обкома партии. Обычные тогда маршруты Бориса Николаевича – рабочие поездки по городу и области. Ну и, как водится, прием высокопоставленных гостей – будь то видные партийные и государственные деятели или зарубежные делегации.

Это сегодня «мерседесы» да «аурусы», а в те далекие годы именно «Чайка» служила атрибутом принадлежности к высшему эшелону власти.

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«Ельцинский» экземпляр выпущен в 1983 году. Это второе поколение представительского седана ГАЗ-14, которое появилось на свет в 1977-м, когда силами ПАМСа («Производство автомобилей малых серий»), располагавшегося на территории Горьковского автозавода, стартовала его ручная сборка.

Работы над проектом «второго» лимузина велись на ГАЗе еще с 1967-го. В 1985-м автомобиль слегка модернизировали, предоставив ему доработанный силовой агрегат, однако через 3 года сняли с производства как результат так называемой «борьбы с привилегиями». Увы, но вместе с «Чайкой» канули в Лету рабочая документация, технологическая оснастка и сборочная линия.

В настоящее время на родных дорогах заприметить ГАЗ-14 можно разве что по большим праздникам. Отдельные раритеты попрятались по музеям и частным коллекциям. Объявления о продаже «Чайки» суть редкость, но все же встречаются. Разброс в запрашиваемых ценах большой.

Так, самый доступный вариант, который мы нашли на специализированных сайтах, оценен в 680 000 рублей. Это автомобиль 1984 года выпуска с пробегом 38 000 км, естественно, черного «чиновничьего» цвета. Комментарий продавца краток: «Состояние автомобиля - на фото. Имеются ограничения на рег. действия. Исключительно без торга! (по лакокрасочному покрытию - всё в порядке). Автомобиль не требует ремонта, прежних владельцев – двое, растаможен, оригинальный ПТС.

Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото пользователя 110km.ru

Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото: ГАЗ

Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото: ГАЗ

Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото: ГАЗ

Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото: ГАЗ

Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото: ГАЗ

Легко ли приобрести правительственную Чайку
Легко ли приобрести правительственную Чайку
Легко ли приобрести правительственную Чайку
Легко ли приобрести правительственную Чайку
Легко ли приобрести правительственную Чайку
Легко ли приобрести правительственную Чайку
Основная доля предлагаемых на рынке б/у «Чаек» продаются в ценовой вилке 1 100 000 – 1 900 000 рублей. Здесь варианты, выпущенные в период с 1978 (95 000 км пробега) по 1988 г.г. (58 000 км пробега).

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Самый дорогой ГАЗ-14 стоит 5 500 000 рублей. Продающее его конструкторское бюро Смирнова отмечает, что лимузин пробежал всего 1000 км, и это - с 1982 года! Комментарий расширенный: «Автомобилю ГАЗ-14 «Чайка» из проекта КБ Смирнова «Последняя Чайка» повезло несколько больше, чем большинству её сородичей. В советское время она была приписана к одному из санаторно-лечебных учреждений КГБ г. Сочи, где осуществляла перевозку высокопоставленных лиц и генералов данного ведомства. Климат и надлежащее обслуживание способствовали практически идеальной сохранности экземпляра».

Когда в КБ обратился заказчик, незамедлительно были начаты переговоры по поводу приобретения данного экземпляра, несколько лет назад по счастливой случайности обнаруженного во время одной из командировок сотрудником КБ. После получения принципиального согласия от официальных представителей по продаже автомобилей, группа экспертов выехала в Сочи и после детального осмотра на месте было принято окончательное решение и оформлена вся необходимая документация. После того как лимузин доставили в Санкт-Петербург, был составлен предварительный план работ по приведению артефакта в аутентичное состояние.

Фронт восстановительных работ оказался обширным. Были найдены и отреставрированы оригинальные колесные колпаки, пепельницы, «запаска» с диском, замки-фиксаторы поворотных боковых форточек, стеклянные элементы передних фар, эмблема ГАЗ, замок багажника). Произведен плановый ремонт и обслуживание АКПП, осуществлена реставрация водительского кресла.

Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото: КБ Смирнова

Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото: КБ Смирнова

Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото: КБ Смирнова

Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото: КБ Смирнова

Легко ли приобрести правительственную Чайку

Фото: КБ Смирнова

Легко ли приобрести правительственную Чайку
Легко ли приобрести правительственную Чайку
Легко ли приобрести правительственную Чайку
Легко ли приобрести правительственную Чайку
Легко ли приобрести правительственную Чайку
Специалисты изготовили и пошили велюровые ковры по оригинальным лекалам из современных материалов, схожих по текстуре и цветовой гамме с оригинальными, переклеили оригинальную декоративную отделку салона (пленка под дерево), обновили защитное покрытие днища и колесных арок автомобиля.

Наряду с этим были удалены вмятины кузова без окраски, осуществлена окраска некоторых элементов кузова и перекраска колесных дисков, произведен ремонт электропроводки и дверных стеклоподъемников, освежены тормозная и охлаждающая жидкости, моторное масло, фильтры, ремни и т.д., полностью очищен салон, «переобуты» колеса и т.п. 

Двигатель у всех реализуемых «Чаек» стандартный – бензиновый 16-клапанный 5,5-литровый V8 марки ЗМЗ-14 мощностью 220 л.с. (при 4200 об/мин). Мотор - с верхнеклапанной компоновкой, жидкостным охлаждением и карбюраторным впрыском топлива. Пик крутящего момента в 451 Нм доступен при 2700-2800 об/мин. На «подпевке» у движка – 3-диапазонная гидромеханическая автоматическая коробка.


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Отзывы по теме
Музей ретро-автомобилей в Сочи: мал золотник, да дорог
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Igor
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Легко ли приобрести правительственную «Чайку»
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Легко ли приобрести правительственную «Чайку»
{{model_v2_no_show_2561}}Автомобиль, понимаешь ли, служебный, на нем будущий глава государства разъезжал в советское время, когда занимал пост первого секретаря свердловского обкома партии. Обычные тогда маршруты Бориса Николаевича – рабочие поездки по городу и области. Ну и, как водится, прием высокопоставленных гостей – будь то видные партийные и государственные деятели или зарубежные делегации. Это сегодня «мерседесы» да «аурусы», а в те далекие годы именно «Чайка» служила атрибутом принадлежности к высшему эшелону власти. Два десятилетия в производстве {{material_123241}} «Ельцинский» экземпляр выпущен в 1983 году. Это второе поколение представительского седана ГАЗ-14, которое появилось на свет в 1977-м, когда силами ПАМСа («Производство автомобилей малых серий»), располагавшегося на территории Горьковского автозавода, стартовала его ручная сборка.Работы над проектом «второго» лимузина велись на ГАЗе еще с 1967-го. В 1985-м автомобиль слегка модернизировали, предоставив ему доработанный силовой агрегат, однако через 3 года сняли с производства как результат так называемой «борьбы с привилегиями». Увы, но вместе с «Чайкой» канули в Лету рабочая документация, технологическая оснастка и сборочная линия. В настоящее время на родных дорогах заприметить ГАЗ-14 можно разве что по большим праздникам. Отдельные раритеты попрятались по музеям и частным коллекциям. Объявления о продаже «Чайки» суть редкость, но все же встречаются. Разброс в запрашиваемых ценах большой. Так, самый доступный вариант, который мы нашли на специализированных сайтах, оценен в 680 000 рублей. Это автомобиль 1984 года выпуска с пробегом 38 000 км, естественно, черного «чиновничьего» цвета. Комментарий продавца краток: «Состояние автомобиля - на фото. Имеются ограничения на рег. действия. Исключительно без торга! (по лакокрасочному покрытию - всё в порядке). Автомобиль не требует ремонта, прежних владельцев – двое, растаможен, оригинальный ПТС.{{gallery_1928}} Основная доля предлагаемых на рынке б/у «Чаек» продаются в ценовой вилке 1 100 000 – 1 900 000 рублей. Здесь варианты, выпущенные в период с 1978 (95 000 км пробега) по 1988 г.г. (58 000 км пробега).Нашли в Сочи, перевезли в Питер{{material_99652}} Самый дорогой ГАЗ-14 стоит 5 500 000 рублей. Продающее его конструкторское бюро Смирнова отмечает, что лимузин пробежал всего 1000 км, и это - с 1982 года! Комментарий расширенный: «Автомобилю ГАЗ-14 «Чайка» из проекта КБ Смирнова «Последняя Чайка» повезло несколько больше, чем большинству её сородичей. В советское время она была приписана к одному из санаторно-лечебных учреждений КГБ г. Сочи, где осуществляла перевозку высокопоставленных лиц и генералов данного ведомства. Климат и надлежащее обслуживание способствовали практически идеальной сохранности экземпляра».Когда в КБ обратился заказчик, незамедлительно были начаты переговоры по поводу приобретения данного экземпляра, несколько лет назад по счастливой случайности обнаруженного во время одной из командировок сотрудником КБ. После получения принципиального согласия от официальных представителей по продаже автомобилей, группа экспертов выехала в Сочи и после детального осмотра на месте было принято окончательное решение и оформлена вся необходимая документация. После того как лимузин доставили в Санкт-Петербург, был составлен предварительный план работ по приведению артефакта в аутентичное состояние.Фронт восстановительных работ оказался обширным. Были найдены и отреставрированы оригинальные колесные колпаки, пепельницы, «запаска» с диском, замки-фиксаторы поворотных боковых форточек, стеклянные элементы передних фар, эмблема ГАЗ, замок багажника). Произведен плановый ремонт и обслуживание АКПП, осуществлена реставрация водительского кресла. {{gallery_1929}} Специалисты изготовили и пошили велюровые ковры по оригинальным лекалам из современных материалов, схожих по текстуре и цветовой гамме с оригинальными, переклеили оригинальную декоративную отделку салона (пленка под дерево), обновили защитное покрытие днища и колесных арок автомобиля. Наряду с этим были удалены вмятины кузова без окраски, осуществлена окраска некоторых элементов кузова и перекраска колесных дисков, произведен ремонт электропроводки и дверных стеклоподъемников, освежены тормозная и охлаждающая жидкости, моторное масло, фильтры, ремни и т.д., полностью очищен салон, «переобуты» колеса и т.п.  Двигатель у всех реализуемых «Чаек» стандартный – бензиновый 16-клапанный 5,5-литровый V8 марки ЗМЗ-14 мощностью 220 л.с. (при 4200 об/мин). Мотор - с верхнеклапанной компоновкой, жидкостным охлаждением и карбюраторным впрыском топлива. Пик крутящего момента в 451 Нм доступен при 2700-2800 об/мин. На «подпевке» у движка – 3-диапазонная гидромеханическая автоматическая коробка.
2020-02-17
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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