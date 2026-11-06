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Мария Степанова

Автор: Мария Степанова

6 ноября 2026, 21:18

Смена шин в 2026 году: законная дата, штраф и погодный ориентир

Смена шин в 2026 году: законная дата, штраф и погодный ориентир

До 30 ноября или уже пора? Юрист развеял главный миф о дате смены шин

Смена шин в 2026 году: законная дата, штраф и погодный ориентир

В российских требованиях нет обязательной даты 1 или 15 ноября: зимние шины должны стоять на автомобиле в декабре, январе и феврале. Разбираем, когда возникает риск предупреждения или штрафа в 500 рублей и почему погода требует менять комплект раньше.

В российских требованиях нет обязательной даты 1 или 15 ноября: зимние шины должны стоять на автомобиле в декабре, январе и феврале. Разбираем, когда возникает риск предупреждения или штрафа в 500 рублей и почему погода требует менять комплект раньше.

Сухой асфальт и температура около +5 градусов не дают универсального ответа на вопрос о сроке замены шин: срок по закону задает календарь. Поэтому даже теплая осень не дает возможность откладывать смену комплекта за пределы ноября.

Даты 1 и 15 ноября часто встречаются в рекомендациях шинных центров и разговорах автомобилистов, но закон не называет ни одну из них обязательной. В один и тот же день погода на юге России и на Урале может различаться на десятки градусов, поэтому единую ноябрьскую дату законодатель не установил. Нет в норме и привязки к первому снегу или конкретной температуре воздуха.

Когда возникает обязанность и возможен штраф

Граница задана в действующем Перечне неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств: зимний период охватывает декабрь, январь и февраль. На эти месяцы для автомобилей соответствующих категорий установлено требование использовать зимние шины. Поэтому, 30 ноября 2026 года - последний календарный день, когда обязательный зимний период еще не начался.

С 1 декабря автомобиль должен быть на зимнем комплекте независимо от того, выпал ли снег или держится ли плюсовая температура. За эксплуатацию при условиях, запрещающих ее, часть 1 статьи 12.5 КоАП РФ предусматривает предупреждение либо штраф в размере 500 рублей. В ноябре летние шины сами по себе не делают поездку нарушением.

Водителям, которым важен порядок общения с инспектором, пригодится разбор остановки ГАИ. Для сезонной резины решает именно начало установленного календарного периода, а не дата проверки машины.

Погода подсказывает срок раньше закона

Практический ориентир для замены - устойчивое снижение среднесуточной температуры примерно до +5…+7 градусов. Это рекомендация по эксплуатации, а не установленная законом дата: с похолоданием меняются свойства летней резиновой смеси, а риск ночного заморозка растет. Переобуть машину заранее, например в октябре, разрешено.

Особенно внимательным стоит быть тем, кто выезжает ранним утром. Тонкий лед может появиться на мостах и эстакадах, а также на затененных участках, даже после относительно теплого дня. Если ждать последнего календарного срока, можно попасть в очереди на шиномонтаж: они возникают, когда многие автомобилисты откладывают замену до конца осени.

Есть и летнее ограничение: шипованные шины нельзя использовать в июне, июле и августе. Значит, один комплект шипованных колес не подходит для круглогодичной эксплуатации. К началу зимнего периода требование остается неизменным: с 1 декабря 2026 года автомобиль должен быть на зимних шинах.

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