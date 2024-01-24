Легковой автомобиль и трамвай сбили одного и того же пешехода: оба водителя неоднократно нарушали ПДД
Как сообщили в региональном управлении МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, водитель корейского кроссовера в 2023-2024 годах 13 раз привлекался к административной ответственности за нарушения ПДД. Водителя трамвая штрафовали 9 раз за тот же период.
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11.12.2023, 09:32
Страховщики рассказали о росте угонов и назвали модели из группы риска
Страховые компании начинают подводить первые итоги уходящего года. По их данным в 2023 году число угонов подскочило на 15%. Популярностью у преступников по-прежнему пользуются корейские автомобили.Читать далее
-
14.08.2023, 08:16
Владелец 7-летнего Hyundai Tucson получил абсурдный счет за ремонт
В 2016 году немецкий предприниматель решил поменять свой гибридный Toyota Prius на водородный Hyundai ix35 (Tucson) FCEV. За новый кроссовер он заплатил 50 тысяч евро. Автомобиль безотказно работал на протяжении семи лет, а когда сломался автосервис выставил владельцу счет за ремонт на 104 тысячи евро.Читать далее
-
11.08.2023, 11:12
В Россию везут новейший кроссовер Hyundai Mufasa: сколько он стоит?
Один из российских дилеров опубликовал объявление о продаже новеньких кроссоверов Hyundai Mufasa 2023 года выпуска. Модель по габаритам похожа на Tucson, сборка налажена в Китае.Читать далее
-
26.05.2023, 07:45
Страховщики рассказали, где в России чаще всего угоняют автомобили
Эксперты страховой компании «Согласие» изучили данные об угонах автомобилей, застрахованных по КАСКО и назвали самые «криминальные» регионы России. Первое место досталось вовсе не Москве и не Санкт-Петербургу.Читать далее
-
23.04.2023, 11:01
Самые дешевые корейские кроссоверы в России в апреле 2023 года
Корейские кроссоверы традиционно занимали верхние строчки в рейтингах продаж. С введением санкций автопроизводители прекратили поставки, и сейчас дилеры распродают последние запасы или возят автомобили по схеме параллельного импорта.Читать далее
-
27.02.2023, 00:05
5 самых дешевых корейских кроссоверов в России в феврале 2023 года
Корейские кроссоверы пользовались у российских автомобилистов заслуженной любовью. В них надежность, интересный дизайн и комплектации удачно сочетались с разумной ценой.Читать далее
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