11 декабря 2017, 09:57

Легковые авто в России могут подорожать на 10-17%

Утилизационный сбор на легковые авто в 2018 году, по инициативе Минпромторга РФ, может увеличиться на 87-125%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Рост утилизационного сбора будет зависеть от объёма двигателя. Если это произойдёт, легковушки в России подорожают на 10-17%.
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Источник уточнил, что по отечественным автопроизводителям повышение сбора не ударит, поскольку «его неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по чистым импортерам.

Но она заденет и построившие свои заводы в РФ иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей (такая ситуация у BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group)».

Напомним, что утилизационный сбор в России появился в 2012 году после вступления нашей страны в ВТО. С 2014 года отечественные автоконцерны стали получать промышленные субсидии, компенсирующие эту меру.

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Легковые авто в России могут подорожать на 10-17%
{{material_121244}}Источник уточнил, что по отечественным автопроизводителям повышение сбора не ударит, поскольку «его неофициально компенсируют, поэтому сильнее всего мера ударит по чистым импортерам.Но она заденет и построившие свои заводы в РФ иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей (такая ситуация у BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group)».Напомним, что утилизационный сбор в России появился в 2012 году после вступления нашей страны в ВТО. С 2014 года отечественные автоконцерны стали получать промышленные субсидии, компенсирующие эту меру.
2017-12-11
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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