11 декабря 2017, 09:57
Легковые авто в России могут подорожать на 10-17%
Утилизационный сбор на легковые авто в 2018 году, по инициативе Минпромторга РФ, может увеличиться на 87-125%, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. Рост утилизационного сбора будет зависеть от объёма двигателя. Если это произойдёт, легковушки в России подорожают на 10-17%.
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Но она заденет и построившие свои заводы в РФ иностранные концерны, пока импортирующие часть моделей (такая ситуация у BMW, Nissan, Renault, Toyota, VW Group)».
Напомним, что утилизационный сбор в России появился в 2012 году после вступления нашей страны в ВТО. С 2014 года отечественные автоконцерны стали получать промышленные субсидии, компенсирующие эту меру.
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Отзывы по теме
Уважаемый Алексей! Благодарим Вас за обратную связь. Рады будем и впредь соответствовать Вашим ожиданиям! С уважением, Буб Евгения менеджер по работе с клиентами ООО "Аксель Сити Юг"
Не знаю я почти за три года уже скоро сто тысячный юбилей на своем буду справлять, скоро с гарантии слечу, но масло ни грамма не подъедает, машина с турбиной, два литра 218 лошадей.
Очень довольна приобретением машины LADA Vesta седан. Она идеально подходит под мой образ жизни. Управлять ею легко, работает авто отлично! К тому же машина продавалась с хорошей комплектацией.
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