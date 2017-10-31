31 октября 2017, 12:09

Легковые Ford присоединились к программе льготного лизинга

Легковые модели Ford, производимые в России, стали доступны для покупки на условиях льготного лизинга. Размер субсидируемой скидки составляет 10% для физических лиц и до 12,5% – для юридических лиц.
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Приобрести легковой или легкий коммерческий автомобиль на специальных условиях можно только до 1 декабря текущего года. Скидка по программе может суммироваться с выгодой по собственным финансовым предложениям Ford Sollers. Ограничение стоимости приобретаемого в рамках льготного лизинга автомобиля составляет 1 450 000 рублей.

Таким образом, на условиях льготного лизинга можно приобрести 5 моделей Ford: семейство Fiesta, Focus, субкомпактный кроссовер EcoSport, а также отдельные версии седана бизнес-класса Mondeo и кроссовера Kuga. Все автомобили должны быть физически переданы покупателю до 1 декабря 2017 года.

Лизинг предусматривает передачу автомобиля клиенту во временное владение и пользование за плату на основании договора. По истечении срока лизинга автомобиль выкупается клиентом или возвращается в лизинговую компанию. Преимуществами лизинга являются отсутствие ограничения по возрасту клиента, простота оформления сделки – получить одобрение лизинговой компании проще, чем одобрение на автокредит в банке.

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Легковые Ford присоединились к программе льготного лизинга
{{material_121548}}Приобрести легковой или легкий коммерческий автомобиль на специальных условиях можно только до 1 декабря текущего года. Скидка по программе может суммироваться с выгодой по собственным финансовым предложениям Ford Sollers. Ограничение стоимости приобретаемого в рамках льготного лизинга автомобиля составляет 1 450 000 рублей. Таким образом, на условиях льготного лизинга можно приобрести 5 моделей Ford: семейство Fiesta, Focus, субкомпактный кроссовер EcoSport, а также отдельные версии седана бизнес-класса Mondeo и кроссовера Kuga. Все автомобили должны быть физически переданы покупателю до 1 декабря 2017 года.Лизинг предусматривает передачу автомобиля клиенту во временное владение и пользование за плату на основании договора. По истечении срока лизинга автомобиль выкупается клиентом или возвращается в лизинговую компанию. Преимуществами лизинга являются отсутствие ограничения по возрасту клиента, простота оформления сделки – получить одобрение лизинговой компании проще, чем одобрение на автокредит в банке.
2017-10-31
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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