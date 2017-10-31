Легковые Ford присоединились к программе льготного лизинга
Таким образом, на условиях льготного лизинга можно приобрести 5 моделей Ford: семейство Fiesta, Focus, субкомпактный кроссовер EcoSport, а также отдельные версии седана бизнес-класса Mondeo и кроссовера Kuga. Все автомобили должны быть физически переданы покупателю до 1 декабря 2017 года.
Лизинг предусматривает передачу автомобиля клиенту во временное владение и пользование за плату на основании договора. По истечении срока лизинга автомобиль выкупается клиентом или возвращается в лизинговую компанию. Преимуществами лизинга являются отсутствие ограничения по возрасту клиента, простота оформления сделки – получить одобрение лизинговой компании проще, чем одобрение на автокредит в банке.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное