30 октября 2017, 16:37

Легковые машины будут участвовать в программе льготного лизинга

Перечень участников программы льготного лизинга расширился за счет легковых машин российского производства. Минпромторг принял решение распространить специальные условия на эти модели в течение месяца.
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Ранее мера господдержки в отношении лизинга распространялась исключительно на легкий коммерческий транспорт, грузовые машины и спецтехнику. Размер субсидии составлял 10% от стоимости.

При этом, согласно условиям, купить легковую машину можно было таксомоторным компаниям, оформленным в качестве юридического лица. Теперь же в программе числятся легковые автомобили российского производства ценой не более 1 450 000 рублей. На субсидию могут рассчитывать как юридические, так и физические лица.

Если программы хорошо зарекомендуют себя на российском рынке, их действие могут продлить. Правда, официального заявления от Минпромторга на этот счет пока не прозвучало.

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Легковые машины будут участвовать в программе льготного лизинга
{{material_121244}} Ранее мера господдержки в отношении лизинга распространялась исключительно на легкий коммерческий транспорт, грузовые машины и спецтехнику. Размер субсидии составлял 10% от стоимости. При этом, согласно условиям, купить легковую машину можно было таксомоторным компаниям, оформленным в качестве юридического лица. Теперь же в программе числятся легковые автомобили российского производства ценой не более 1 450 000 рублей. На субсидию могут рассчитывать как юридические, так и физические лица.Если программы хорошо зарекомендуют себя на российском рынке, их действие могут продлить. Правда, официального заявления от Минпромторга на этот счет пока не прозвучало.
2017-10-30
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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