30 октября 2017, 16:37
Легковые машины будут участвовать в программе льготного лизинга
Перечень участников программы льготного лизинга расширился за счет легковых машин российского производства. Минпромторг принял решение распространить специальные условия на эти модели в течение месяца.
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При этом, согласно условиям, купить легковую машину можно было таксомоторным компаниям, оформленным в качестве юридического лица. Теперь же в программе числятся легковые автомобили российского производства ценой не более 1 450 000 рублей. На субсидию могут рассчитывать как юридические, так и физические лица.
Если программы хорошо зарекомендуют себя на российском рынке, их действие могут продлить. Правда, официального заявления от Минпромторга на этот счет пока не прозвучало.
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Петербургские дорожники отчитались об успехах за девять месяцев
29.10.2017, 11:05
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