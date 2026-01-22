Почему владельцы электромобилей разочарованы новой страховкой — подвох раскрыт

Lemonade отказалась страховать пробег Tesla FSD почти бесплатно - скидка оказалась мифом

В 2025 году Lemonade громко заявила о почти бесплатной страховке для пробега Tesla FSD. Но реальность оказалась совсем иной. Владельцы электрокаров столкнулись с неожиданными условиями. Скидка оказалась не такой уж и щедрой. Подробности - в материале.

Осенью 2025 года страховая компания Lemonade решила удивить рынок громкими предложениями: застраховать пробег на автопилоте Tesla FSD «почти бесплатно». Заявление вызвало бурю обсуждений среди владельцев электромобилей и поклонников автопилота. Многие полагали, что наконец-то появилось выгодное решение для тех, кто доверяет управление автомобилем искусственному интеллекту.

Однако спустя несколько месяцев стало ясно: за громкими словами скрывался обычный маркетинговый ход. Реальная скидка на страховку за километры, пройденные на ФСД, составляет всего 50%. Для многих это стало неприятным сюрпризом - ожидания были куда выше.

Пакет автономного автострахования Lemonade действительно предусматривает снижение стоимости, если водитель использует автопилот Tesla. Но «почти бесплатно» оказалась лишь изящной формулировкой. На самом деле страховая компания просто снижает тариф наполовину, а не делает его символичным, как надеялись клиенты.

Владельцы электромобилей, рассчитывавшие на революцию в страховании, начали массово обсуждать новые условия. Владельцы Tesla FSD посчитали, что с учетом стоимости самой опции FSD и других расходов выгода практически нивелируется.

В социальных сетях и на форумах появились десятки историй разочарованных автомобилистов. Кто-то жаловался на непрозрачность условий, кто-то - на сложные процедуры подтверждения пробега на автопилоте. Отмечали и то, что Lemonade не учитывает все тонкости эксплуатации Tesla, скидка распространяется только на определенные условия эксплуатации.

Как пишет autoevolution, многие эксперты считают, что подобные предложения — не более чем способ привлечь внимание к бренду. В условиях растущей конкуренции на рынке страхования электромобилей компании, похоже, ищут новые пути решения. Но когда ожидания клиентов не совпадают с реальностью, это может обернуться репутационными потерями.

Тем не менее, сам факт проявления подобных продуктов говорит о том, что страховой рынок постепенно адаптируется к новым технологиям. Возможно, в будущем появятся действительно выгодные решения для владельцев автомобилей с автопилотом. Но пока что громкие обещания лишь составляют часть рекламной кампании.