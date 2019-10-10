Ленинградская область начинает строить «зеленые стоянки»
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Фото: campingarda.it
Сразу вопрос: что собой представляет так называемая «зеленая стоянка»? По сути, это набор комфорт-опций для водителей в виде кафе на 50 мест, магазина сувенирной продукции, 12 стационарных туалетов, а также парковок - для туристских автобусов, автомобилей и велосипедов.
В дополнение к этому будут предложены пешеходные дорожки, скамейки, площадки с контейнерами для мусора, детская площадка и площадка для отдыха туристов. Что важно, в инфраструктуре особое внимание будет уделено оборудованию для людей с ограниченными возможностями по здоровью.
Почему выбраны именно эти адреса, сказать трудно. Видно, нужно было с чего-то начмнать. Ведь планы областного Правительства в отношении строительства «зеленых стоянок» впечатляют. В рамках государственной программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в Ленинградской области» в период с 2020 по 2024 г.г. в 47-м регионе должно появиться 10 «зеленых стоянок» и 2 автомобильных кемпинга.
По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, «за последние годы сделан прорывной скачок в привлечении туристов – поток увеличился в 2 раза. Отличие Ленобласти от Санкт-Петербурга в том, что достопримечательности в разных районах архисложно посетить за один день. Чтобы сделать путешествие по Ленобласти не только интересным, но и комфортным, 47-й регион приступает к строительству и развитию придорожной инфраструктуры».
Через неделю, 18 октября 2019 года, депутаты Законодательного собрания Ленинградской области рассмотрят проект областного бюджета на 2020-2022 годы, в котором, как мы сказали выше, должны быть заложены деньги на автотуристические цели.
Кстати, о птичках-корабликах…
Начиная с 2017 года, Ленинградская область реализует инвестиционный проект по строительству причалов для пассажирских лайнеров. В частности, предусматривается вложение 1 млрд рублей в развитие причальной инфраструктуры. Пристани уже построены в Старой Ладоге, Свирьстрое, у крепости Орешек, в Дубровке на берегу Невы и в Киришах. Как вы понимаете, речь идет о реке Волхов.
Три дня назад современный причал для пассажирских теплоходов открыт в старинном селе Грузино (Новгородская область), которое, согласно преданию, освятил сам апостол Андрей Первозванный.
В 2020 году все желающие смогут пройти часть легендарного речного торгового пути Древней Руси «Из варяг в греки». Он будет пролегать от Старой Ладоги через Кириши к Грузино и далее до Великого Новгорода.
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