2 августа 2017, 15:01

Ленинградская область прирастает отремонтированными магистралями

Закончены ремонтные работы на 8 трассах регионального значения, проходящие по территории Ленинградской области. Общая стоимость ремонтных работ составила около 200 млн рублей.
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Новое асфальтобетонное покрытие уложено на участке в начале Колтушского шоссе; на трассах «Новая Пустошь – Невская Дубровка» и «Станция Магнитная – поселок имени Морозова» во Всеволожском районе; дороге «Кириши – Городище – Волхов» в Волховском районе; Рощинском шоссе; трассах «Молодежное – Верхнее Черкасово» и «Зверево – Малиновка» в Выборгском районе; дороге «Пустошка – Вырица» в Гатчинском районе.

Расчищены полосы отвода, укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Нанесена горизонтальная износостойкая дорожная разметка на основе термопластика.

На Рощинском шоссе также выполнено переустройство автобусных остановок, а на дороге «Новая Пустошь – Невская Дубровка» было использовано асфальтовое покрытие с добавлением резинового гранулята. Это позволит улучшить дренажные свойства асфальта, а также повысит его сопротивляемость резким перепадам температур во время зимы. Свойства нового полотна проверяются дорожной лабораторией ГКУ «Ленавтодор»: пробы асфальта подвергаются испытаниям на специальном оборудовании.

Также «Ленавтодором» заключены госконтракты на ремонт 10 участков региональных дорог в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском и Киришском районах.

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Ленинградская область прирастает отремонтированными магистралями
Новое асфальтобетонное покрытие уложено на участке в начале Колтушского шоссе; на трассах «Новая Пустошь – Невская Дубровка» и «Станция Магнитная – поселок имени Морозова» во Всеволожском районе; дороге «Кириши – Городище – Волхов» в Волховском районе; Рощинском шоссе; трассах «Молодежное – Верхнее Черкасово» и «Зверево – Малиновка» в Выборгском районе; дороге «Пустошка – Вырица» в Гатчинском районе. Расчищены полосы отвода, укреплены обочины, установлены новые дорожные знаки и сигнальные столбики. Нанесена горизонтальная износостойкая дорожная разметка на основе термопластика.На Рощинском шоссе также выполнено переустройство автобусных остановок, а на дороге «Новая Пустошь – Невская Дубровка» было использовано асфальтовое покрытие с добавлением резинового гранулята. Это позволит улучшить дренажные свойства асфальта, а также повысит его сопротивляемость резким перепадам температур во время зимы. Свойства нового полотна проверяются дорожной лабораторией ГКУ «Ленавтодор»: пробы асфальта подвергаются испытаниям на специальном оборудовании. Также «Ленавтодором» заключены госконтракты на ремонт 10 участков региональных дорог в Волховском, Всеволожском, Выборгском, Ломоносовском, Приозерском, Тихвинском и Киришском районах.
2017-08-02
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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