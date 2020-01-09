Ленинградские дороги начнут приводить в порядок уже в апреле
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То, что ремонты начнутся уже в апреле и мае, гарантирует заключение государственных контрактов правительства Ленобласти с подрядными организациями. Такие отношения можно только приветствовать.
В списке наиболее значимых объектов фигурирует обновление дорожных участков во Всеволожском районе, в частности, Токсовского и Выборгского шоссе, подъезда к деревне Хиттолово и трассе «Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск» на границе с городом.
В Выборгском районе планируется обновить асфальт на отрезке магистрали «Огоньки — Стрельцово — Толоконниково»; в Тосненском районе приведут в порядок участок дороги «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки»; в Гатчинском районе — «Гатчина — Ополье». В Волосовском районе прихорошеет участок трассы «Жабино — Губаницы — Волосово».
Отмечается и тот факт, что особое внимание будет уделено контролю качества выполненных работ – эта функция возляжет на специализированную лабораторию «Ленавтодора». Схема работы проста: на каждом объекте отбираются пробы асфальтобетонной смеси, а после завершения ремонта высокоточное оборудование проверяет ровность и определяет коэффициент сцепления шин с новым покрытием.
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