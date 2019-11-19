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19 ноября 2019, 20:15

Ленинградские дороги планируется приводить в порядок и в 2020 году

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В 2020 году автодорожная карта Ленинградской области будет прирастать новыми отремонтированными километрами. В частности, запланирован ремонт ряда участков региональных трасс, выбранных жителями 47-го региона.
Ленинградские дороги планируется приводить в порядок и в 2020 году

Фото пользователя 110km.ru

В списке приоритетных адресов - Дорога Жизни, Токсовское шоссе, подъезд к деревне Хиттолово, трасса Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск на границе с Санкт-Петербургом, автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, Гатчина — Ополье и Жабино — Губаницы — Волосово.

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Согласно информации пресс-службы областного Правительства, в 2020-м начнется строительство новых мостов через реки Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье. Будет  продолжено возведение транспортной развязки с Кольцевой автодорогой в Мурино и путепровода около станции Мельничный ручей во Всеволожске.

Дорожно-строительная техника придет на мост через реку Луга в Кингисеппском районе (дорога Лужицы — Первое Мая), на участки подъезда к станции Ламбери во Всеволожском районе и трассы Красносельское — Правдино в Выборгском районе.

На все про все Дорожный фонд Ленинградской области «отстегнет» в 2020 году 10,7 млрд рублей. Из них около 2 млрд рублей потратят на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, 3,2 млрд рублей перенаправят на обслуживание 10 000 км  областных трасс.

На ремонт и капремонт магистралей региональный бюджет предусмотрел 1,9 млрд рублей, еще 1 млрд рублей будет предоставлен муниципалитетам на ремонт и строительство в качестве субсидии.

Не забыты и вопросы снижения аварийности – на них выделят коло 2 млрд бюджетных рублей. Поэтому жители региона увидят новые светофоры и пункты фотофиксации нарушений скоростного режима и весогабаритного контроля, расширенные перекрестки, свежую разметку и пр. 

И «вафельница» в Мурино

Уже известно, как именно будет расширяться Токсовское шоссе в границах Мурино. Планируется изменить схему движения, расширить тротуары, создать дополнительные полосы для поворота направо, островки безопасности на переходах, а также установить новые «умные» светофоры, работающие в разных циклах утром и вечером. Ожидается также раcширение перекрестков шоссе с Вокзальной, Оборонной и Английской улицами.

На перекрестке с Оборонной улицей нарисуют «вафельную» разметку – дорожники полагают, что она поможет минимизировать нынешние пробки, которые достигают 568 метров от примыкания к КАДу в сторону Кооперативной улицы и 81 метр – в сторону Охты. 1,5-километровый участок дороги станет 4-полосным.


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Ленинградские дороги планируется приводить в порядок и в 2020 году
В списке приоритетных адресов - Дорога Жизни, Токсовское шоссе, подъезд к деревне Хиттолово, трасса Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск на границе с Санкт-Петербургом, автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, Гатчина — Ополье и Жабино — Губаницы — Волосово. {{material_127185}} Согласно информации пресс-службы областного Правительства, в 2020-м начнется строительство новых мостов через реки Волхов в Киришах и Свирь в Подпорожье. Будет  продолжено возведение транспортной развязки с Кольцевой автодорогой в Мурино и путепровода около станции Мельничный ручей во Всеволожске. Дорожно-строительная техника придет на мост через реку Луга в Кингисеппском районе (дорога Лужицы — Первое Мая), на участки подъезда к станции Ламбери во Всеволожском районе и трассы Красносельское — Правдино в Выборгском районе.На все про все Дорожный фонд Ленинградской области «отстегнет» в 2020 году 10,7 млрд рублей. Из них около 2 млрд рублей потратят на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, 3,2 млрд рублей перенаправят на обслуживание 10 000 км  областных трасс.На ремонт и капремонт магистралей региональный бюджет предусмотрел 1,9 млрд рублей, еще 1 млрд рублей будет предоставлен муниципалитетам на ремонт и строительство в качестве субсидии.Не забыты и вопросы снижения аварийности – на них выделят коло 2 млрд бюджетных рублей. Поэтому жители региона увидят новые светофоры и пункты фотофиксации нарушений скоростного режима и весогабаритного контроля, расширенные перекрестки, свежую разметку и пр.  И «вафельница» в Мурино Уже известно, как именно будет расширяться Токсовское шоссе в границах Мурино. Планируется изменить схему движения, расширить тротуары, создать дополнительные полосы для поворота направо, островки безопасности на переходах, а также установить новые «умные» светофоры, работающие в разных циклах утром и вечером. Ожидается также раcширение перекрестков шоссе с Вокзальной, Оборонной и Английской улицами.На перекрестке с Оборонной улицей нарисуют «вафельную» разметку – дорожники полагают, что она поможет минимизировать нынешние пробки, которые достигают 568 метров от примыкания к КАДу в сторону Кооперативной улицы и 81 метр – в сторону Охты. 1,5-километровый участок дороги станет 4-полосным.
2019-11-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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