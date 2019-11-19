Ленинградские дороги планируется приводить в порядок и в 2020 году
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В списке приоритетных адресов - Дорога Жизни, Токсовское шоссе, подъезд к деревне Хиттолово, трасса Санкт-Петербург — Запорожское — Приозерск на границе с Санкт-Петербургом, автодороги Огоньки — Стрельцово — Толоконниково, Кемполово — Выра — Тосно — Шапки, Гатчина — Ополье и Жабино — Губаницы — Волосово.
Дорожно-строительная техника придет на мост через реку Луга в Кингисеппском районе (дорога Лужицы — Первое Мая), на участки подъезда к станции Ламбери во Всеволожском районе и трассы Красносельское — Правдино в Выборгском районе.
На все про все Дорожный фонд Ленинградской области «отстегнет» в 2020 году 10,7 млрд рублей. Из них около 2 млрд рублей потратят на строительство и реконструкцию объектов дорожной инфраструктуры, 3,2 млрд рублей перенаправят на обслуживание 10 000 км областных трасс.
На ремонт и капремонт магистралей региональный бюджет предусмотрел 1,9 млрд рублей, еще 1 млрд рублей будет предоставлен муниципалитетам на ремонт и строительство в качестве субсидии.
Не забыты и вопросы снижения аварийности – на них выделят коло 2 млрд бюджетных рублей. Поэтому жители региона увидят новые светофоры и пункты фотофиксации нарушений скоростного режима и весогабаритного контроля, расширенные перекрестки, свежую разметку и пр.
И «вафельница» в Мурино
Уже известно, как именно будет расширяться Токсовское шоссе в границах Мурино. Планируется изменить схему движения, расширить тротуары, создать дополнительные полосы для поворота направо, островки безопасности на переходах, а также установить новые «умные» светофоры, работающие в разных циклах утром и вечером. Ожидается также раcширение перекрестков шоссе с Вокзальной, Оборонной и Английской улицами.
На перекрестке с Оборонной улицей нарисуют «вафельную» разметку – дорожники полагают, что она поможет минимизировать нынешние пробки, которые достигают 568 метров от примыкания к КАДу в сторону Кооперативной улицы и 81 метр – в сторону Охты. 1,5-километровый участок дороги станет 4-полосным.
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