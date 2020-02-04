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4 февраля 2020, 17:01

Ленинградским дорогам помогут федеральные деньги

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Фото из открытых источников
Внушительную сумму - более 5 млрд рублей выделит «Росавтодор» 47-му региону на реализацию ряда инфраструктурных проектов в дорожно-строительной сфере. Об этом договорились представители Федерального дорожного агентства и чиновники администрации Ленинградской области.
Ленинградским дорогам помогут федеральные деньги

Фото из открытых источников

Транш придется как нельзя кстати. Губернатор региона Александр Дрозденко неоднократно озвучивал планы по реконструкции Колтушского шоссе, строительства обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, путепровода во Всеволожске и нового моста через Волхов в Киришах п. Теперь, похоже, все это будет поддержано федеральными деньгами.

Причем, 200 млн рублей на всеволожский путепровод и переправу через Волхов в Киришах должны поступить уже в 2020-м. Основная же часть выделяемых средств будет доходить до строителей постепенно, в течение 3 лет. Осталось еще договориться с «Росавтодором» на выделение субсидий на строительство моста через Свирь в Подпорожье, и переговоры в этом направлении уже ведутся.

Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области « Поддержка федерального бюджета вместе со стабильным финансированием из областного дорожного фонда — залог быстрых темпов строительства дорог, мостов и развязок, которые нужны жителям Ленинградской области и Санкт-Петербурга »
Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области

Что на данный момент?

В прошлом месяце проект реконструкции Колтушского шоссе (на участке «КАД — Колтуши») прошел одобрение федеральной экспертизой. Как мы писали, предполагается частичное расширение загруженной магистрали до 4 полос движения в обоих направлениях.

Также в январе 2020 года началось строительство мостов через Волхов и Свирь. В эти дни подрядная организация занимается подготовкой площадки для будущих работ.

А вот возведение развязки с путепроводом у станции Мельничный ручей во Всеволожске уже имеет свою историю. Техника и рабочие здесь - с весны прошлого года. В настоящее время на объекте ведется устройство временной дороги, по которой пойдет движение транспорта, готовится котлован для подпорной стенки. Об этом информирует пресс-служба Правительства Ленинградской области.


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ПДД
В 15 билете в режиме экзамена на второй вопрос ответил "Только у направлении Б", но это оказалось ошибкой и правильный ответ "В направлениях А и Б". А в режиме тренировки, так оба ответа правильные. Я чего-то не понял, разве знак не предписывает ехать только прямо? И как много таких багов?
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Ленинградским дорогам помогут федеральные деньги
Транш придется как нельзя кстати. Губернатор региона Александр Дрозденко неоднократно озвучивал планы по реконструкции Колтушского шоссе, строительства обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, путепровода во Всеволожске и нового моста через Волхов в Киришах п. Теперь, похоже, все это будет поддержано федеральными деньгами.Причем, 200 млн рублей на всеволожский путепровод и переправу через Волхов в Киришах должны поступить уже в 2020-м. Основная же часть выделяемых средств будет доходить до строителей постепенно, в течение 3 лет. Осталось еще договориться с «Росавтодором» на выделение субсидий на строительство моста через Свирь в Подпорожье, и переговоры в этом направлении уже ведутся.{{person_50_Поддержка федерального бюджета вместе со стабильным финансированием из областного дорожного фонда — залог быстрых темпов строительства дорог, мостов и развязок, которые нужны жителям Ленинградской области и Санкт-Петербурга}}Что на данный момент?В прошлом месяце проект реконструкции Колтушского шоссе (на участке «КАД — Колтуши») прошел одобрение федеральной экспертизой. Как мы писали, предполагается частичное расширение загруженной магистрали до 4 полос движения в обоих направлениях. Также в январе 2020 года началось строительство мостов через Волхов и Свирь. В эти дни подрядная организация занимается подготовкой площадки для будущих работ.А вот возведение развязки с путепроводом у станции Мельничный ручей во Всеволожске уже имеет свою историю. Техника и рабочие здесь - с весны прошлого года. В настоящее время на объекте ведется устройство временной дороги, по которой пойдет движение транспорта, готовится котлован для подпорной стенки. Об этом информирует пресс-служба Правительства Ленинградской области.
2020-02-04
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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