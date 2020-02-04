Ленинградским дорогам помогут федеральные деньги
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Фото из открытых источников
Транш придется как нельзя кстати. Губернатор региона Александр Дрозденко неоднократно озвучивал планы по реконструкции Колтушского шоссе, строительства обхода Мурино в створе Пискаревского проспекта, путепровода во Всеволожске и нового моста через Волхов в Киришах п. Теперь, похоже, все это будет поддержано федеральными деньгами.
Причем, 200 млн рублей на всеволожский путепровод и переправу через Волхов в Киришах должны поступить уже в 2020-м. Основная же часть выделяемых средств будет доходить до строителей постепенно, в течение 3 лет. Осталось еще договориться с «Росавтодором» на выделение субсидий на строительство моста через Свирь в Подпорожье, и переговоры в этом направлении уже ведутся.
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Поддержка федерального бюджета вместе со стабильным финансированием из областного дорожного фонда — залог быстрых темпов строительства дорог, мостов и развязок, которые нужны жителям Ленинградской области и Санкт-Петербурга
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Александр Дрозденко, губернатор Ленинградской области
Что на данный момент?
В прошлом месяце проект реконструкции Колтушского шоссе (на участке «КАД — Колтуши») прошел одобрение федеральной экспертизой. Как мы писали, предполагается частичное расширение загруженной магистрали до 4 полос движения в обоих направлениях.
Также в январе 2020 года началось строительство мостов через Волхов и Свирь. В эти дни подрядная организация занимается подготовкой площадки для будущих работ.
А вот возведение развязки с путепроводом у станции Мельничный ручей во Всеволожске уже имеет свою историю. Техника и рабочие здесь - с весны прошлого года. В настоящее время на объекте ведется устройство временной дороги, по которой пойдет движение транспорта, готовится котлован для подпорной стенки. Об этом информирует пресс-служба Правительства Ленинградской области.
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