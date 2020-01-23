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23 января 2020, 15:12

Ленобласть добавила денег на ремонт местных дорог

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Фото из открытых источников
Улицы в городах и поселках Ленобласти отремонтируют в том числе на деньги Дорожного фонда. Об этом сегодня сообщил губернатор 47-го региона Александр Дрозденко. Он распорядился выделить на это дополнительные средства.
Ленобласть добавила денег на ремонт местных дорог

Фото из открытых источников

В наступившем году, подчеркнул он, для ремонта, реконструкции и капитального ремонта дорог местного значения в Дорожном фонде области предусмотрено 1,1 млрд рублей. Обновлению подлежат наиболее значимые и загруженные дороги.

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Речь идет преимущественно о подъездах к учебным заведениям и больницам, а также о дорогах, соединяющих крупные населенные пункты. «Необходимо уделить внимание улицам, задействованным в подготовке и проведения мероприятий к празднованию 75-летия Великой Победы», — добавил Александр Дрозденко. Все заявки от муниципальных образований пройдут отбор в Дорожном комитете правительства региона.

Согласно данным пресс-службы областного Правительства, суммарная протяженность сети муниципальных дорог Ленинградской области составляет 11,4 тыс. км. За 3 последних года средства, выделенные из регионального Дорожного фонда, помогли привести в порядок 457 км дорог и улиц, ответственность за которые лежит на Администрациях муниципальных образований.

Ровные дороги – это, ко всему прочему, лишнее очко в корзину безопасности дорожного движения. В прошлом году количество ДТП в 47-м регионе сократилось на 4,3%, по сравнению с 2018-м. Там, где наиболее часто регистрируются аварии, были смонтированы светофоры (63 ед.), Г-образные опоры с дорожными знаками (346 ед.), дорожные знаки и информационные щиты (1847 ед.).

Также было нанесено почти 1,5 млн кв. метров разметки и около 2000 кв. метров шумовых полос, поставлено 330 погонных метров пешеходных ограждений, почти 3000 погонных метров удерживающих ограждений барьерного типа и 314 комплектов освещения пешеходных переходов, установлено 76 камер фото- и видеофиксации, 825 сигнальных столбиков по оси дороги и 2 048 световозвращающих элементов в покрытии проезжей части по оси дороги.

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Ленобласть добавила денег на ремонт местных дорог
В наступившем году, подчеркнул он, для ремонта, реконструкции и капитального ремонта дорог местного значения в Дорожном фонде области предусмотрено 1,1 млрд рублей. Обновлению подлежат наиболее значимые и загруженные дороги. {{material_128705}} Речь идет преимущественно о подъездах к учебным заведениям и больницам, а также о дорогах, соединяющих крупные населенные пункты. «Необходимо уделить внимание улицам, задействованным в подготовке и проведения мероприятий к празднованию 75-летия Великой Победы», — добавил Александр Дрозденко. Все заявки от муниципальных образований пройдут отбор в Дорожном комитете правительства региона.Согласно данным пресс-службы областного Правительства, суммарная протяженность сети муниципальных дорог Ленинградской области составляет 11,4 тыс. км. За 3 последних года средства, выделенные из регионального Дорожного фонда, помогли привести в порядок 457 км дорог и улиц, ответственность за которые лежит на Администрациях муниципальных образований.Ровные дороги – это, ко всему прочему, лишнее очко в корзину безопасности дорожного движения. В прошлом году количество ДТП в 47-м регионе сократилось на 4,3%, по сравнению с 2018-м. Там, где наиболее часто регистрируются аварии, были смонтированы светофоры (63 ед.), Г-образные опоры с дорожными знаками (346 ед.), дорожные знаки и информационные щиты (1847 ед.).Также было нанесено почти 1,5 млн кв. метров разметки и около 2000 кв. метров шумовых полос, поставлено 330 погонных метров пешеходных ограждений, почти 3000 погонных метров удерживающих ограждений барьерного типа и 314 комплектов освещения пешеходных переходов, установлено 76 камер фото- и видеофиксации, 825 сигнальных столбиков по оси дороги и 2 048 световозвращающих элементов в покрытии проезжей части по оси дороги.
2020-01-23
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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