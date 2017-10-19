Ленобласть отказывается асфальтировать дороги в снег и дождь
В 47-м регионе вступили в силу ограничения для подрядных организаций, выполняющих ремонтные и строительные работы на объектах дорожной инфраструктуры области. Начиная c третьей недели октября, подрядчики, занимающиеся ремонтом и содержанием областных трасс, должны использовать специальные асфальтобетонные смеси с добавками, дающими возможность укладывать дорожное полотно при более низких температурах воздуха. Разрешение на использование той или иной смеси дает вышеназванная испытательная лаборатория.
В информативном письме, которое было разослано в адрес подрядных организаций, отдельно оговорено, что в случае серьезного похолодания или выпадения осадков, работы на объектах дорожной инфраструктуры должны быть полностью остановлены.
Специалисты «Ленавтодора» берут на особый контроль завершение всех работ по текущему и капитальному ремонту в октябре. Инспекционные выезды на такие объекты как участок трассы «Алеховщина – Оять – Надпорожье - Плотично» в Подпорожском районе, проводятся еженедельно. На этом участке подрядная организация взяла на себя обязательство завершить асфальтирование к 1 ноября.
Справка
Согласно строительным нормам и правилам, укладывать асфальт осенью можно только в сухую погоду при температуре воздуха не ниже 10 градусов. Нарушение технологий напрямую влияет долговечность покрытия и срок службы дороги.
Оставьте заявку, и менеджер предложит вам варианты в течение 1 часа
|Спасибо за ваш комментарий. Он будет опубликован сразу же после проверки модератором.
|Написать еще комментарий
налог в Москве
В избранное