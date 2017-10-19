19 октября 2017, 13:33

Ленобласть отказывается асфальтировать дороги в снег и дождь

Укладки асфальта в непогоду (дождь и снег) на дорогах Ленинградской области впредь не будет. За рецептами асфальтобетонных смесей, предназначенными для укладки при низких температурах воздуха, внимательно следит испытательная лаборатория ГКУ «Ленавтодор».
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В 47-м регионе вступили в силу ограничения для подрядных организаций, выполняющих ремонтные и строительные работы на объектах дорожной инфраструктуры области. Начиная c третьей недели октября, подрядчики, занимающиеся ремонтом и содержанием областных трасс, должны использовать специальные асфальтобетонные смеси с добавками, дающими возможность укладывать дорожное полотно при более низких температурах воздуха. Разрешение на использование той или иной смеси дает вышеназванная испытательная лаборатория.

В информативном письме, которое было разослано в адрес подрядных организаций, отдельно оговорено, что в случае серьезного похолодания или выпадения осадков, работы на объектах дорожной инфраструктуры должны быть полностью остановлены.

Специалисты «Ленавтодора» берут на особый контроль завершение всех работ по текущему и капитальному ремонту в октябре. Инспекционные выезды на такие объекты как участок трассы «Алеховщина – Оять – Надпорожье - Плотично» в Подпорожском районе, проводятся еженедельно. На этом участке подрядная организация  взяла на себя обязательство завершить асфальтирование к 1 ноября.

Справка

Согласно строительным нормам и правилам, укладывать асфальт осенью можно только в сухую погоду при температуре воздуха не ниже 10 градусов. Нарушение технологий напрямую влияет долговечность покрытия и срок службы дороги.

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Ленобласть отказывается асфальтировать дороги в снег и дождь
В 47-м регионе вступили в силу ограничения для подрядных организаций, выполняющих ремонтные и строительные работы на объектах дорожной инфраструктуры области. Начиная c третьей недели октября, подрядчики, занимающиеся ремонтом и содержанием областных трасс, должны использовать специальные асфальтобетонные смеси с добавками, дающими возможность укладывать дорожное полотно при более низких температурах воздуха. Разрешение на использование той или иной смеси дает вышеназванная испытательная лаборатория.В информативном письме, которое было разослано в адрес подрядных организаций, отдельно оговорено, что в случае серьезного похолодания или выпадения осадков, работы на объектах дорожной инфраструктуры должны быть полностью остановлены.Специалисты «Ленавтодора» берут на особый контроль завершение всех работ по текущему и капитальному ремонту в октябре. Инспекционные выезды на такие объекты как участок трассы «Алеховщина – Оять – Надпорожье - Плотично» в Подпорожском районе, проводятся еженедельно. На этом участке подрядная организация  взяла на себя обязательство завершить асфальтирование к 1 ноября.СправкаСогласно строительным нормам и правилам, укладывать асфальт осенью можно только в сухую погоду при температуре воздуха не ниже 10 градусов. Нарушение технологий напрямую влияет долговечность покрытия и срок службы дороги.
2017-10-19
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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