Ленобласть сохраняет льготный проезд в своих автобусах
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В рабочем состоянии, к счастью, остаются 172 маршрута, ежедневно курсирующие между мегаполисом и населенными пунктами Ленобласти. Поклон здесь заказчику - региональному Управление по транспорту.
При этом вот уже вторую неделю общественный транспорт Ленобласти подвергается усиленной дезинфекции – каждый день хлорактивными препаратами обрабатывается без малого 2000 автобусов и даже электрички.
Сотрудники компаний-перевозчиков убирают салон автобусов, чистят поручни, ручки сидений, дверей и подлокотников кресел, а также пряжек ремней безопасности. Наряду с этим усилен предрейсовый осмотр водителей на предмет выявления тех, у кого есть повышенная температура и признаки ОРЗ.
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