Наш сайт использует файлы «cookie» и системы аналитики для персонализации сервисов и повышения удобства пользования веб-сайтом. Продолжая просмотр сайта, вы разрешаете их использование.
28 марта 2020, 01:09

Ленобласть сохраняет льготный проезд в своих автобусах

  • 392
  • 0
Фото пользователя 110km.ru
В отличие от Санкт-Петербурга, где в период с 28 марта по 5 апреля 2020 года отменяется льготный проезд в общественном транспорте, правительство сопредельного 47-го региона решила сохранить все ныне действующие льготы.

Ранее мы писали
Проблема с работой в эти «коронавирусные» дни накрыла дольно большое количество людей. На этом фоне любая ...
Читать далее
При этом, как отмечается в распространенном сообщении пресс-службы Правительства Ленинградской области, количество автобусных рейсов будет сокращено.

В рабочем состоянии, к счастью, остаются 172 маршрута, ежедневно курсирующие между мегаполисом и населенными пунктами Ленобласти. Поклон здесь заказчику - региональному Управление по транспорту.

При этом вот уже вторую неделю общественный транспорт Ленобласти подвергается усиленной дезинфекции – каждый день хлорактивными препаратами обрабатывается без малого 2000 автобусов и даже электрички.

Сотрудники компаний-перевозчиков убирают салон автобусов, чистят поручни, ручки сидений, дверей и подлокотников кресел, а также пряжек ремней безопасности. Наряду с этим усилен предрейсовый осмотр водителей на предмет выявления тех, у кого есть повышенная температура и признаки ОРЗ.


Нашли ошибку или неточность? Нажмите CTRL и ENTER и расскажите нам про это
Читать нас в Яндекс.Новостях
Комментарии
Комментарии пользователей
Войти через
Код проверки:
Отправить
Отзывы по теме
Toyota Land Cruiser Prado стал самым популярным импортным автомобилем
К прадику вопросов нет, а вот китайцы, хоть и продаваемые, по качеству сомнительны. Да и кому вообще нужны эти рейтинги, когда форестер, пусть и тоже в списке, но гораздо ниже того же хавала. А по качеству всем известно, субару одни из лучших. В каком месте форь оставит этого "лидера", кто подскажет ...
АндрюхаР
АргоКар | отзывы
Спешил, как всегда, в неподходящий момент начали барахлить в автомобиле тормоза. Появился шум в тормозных колодках, стук. Рядом оказалось СТО. Это Петербург. Специалисты автосервиса провели диагностику и ремонт всей системы. Заменили колодки, отрегулировали, залили тормозную жидкость. После обследовали ...
Стефан
Посмотрите, где и как собирают кроссоверы Haval
Да, все чинно, красиво. Интересно, много ли брака у них
Андрей
Все обсуждения автомобилей
Интересные разделы
АвтоМосква Автомудрость АвтоПитер Дизайн и тюнинг Новинки и концепт кары Новости и акции автосалонов Автосалоны и дилеры Аренда и прокат авто Автоклубы и форумы автозавчастей Автосервисы и магазины автозапчастей
Главные материалы
А знаете, какая Lada – самая дорогая?
Такси в эпоху COVID-19. Новые услуги и безопасность
Почему Вы не покупаете электромобиль?
Голосовать
Рейтинг по классам
Класс Пикапы
УАЗ 23632 и еще 28 моделей
Класс D
Geely Vision и еще 37 моделей
Класс Малотоннажные вэны
Mazda E 2000,2200 Bus и еще 9 моделей
Класс Суперкары
Ferrari 308 GTS и еще 32 модели
Лучшие автомобили года Автоблог
Транспортный налог
Регион
Тип транспортного средства
Мощность
л.с. кВт
Период
мес.
Итого
 

налог в Москве
Рассчитать размер налога
Ленобласть сохраняет льготный проезд в своих автобусах
{{material_129441}} При этом, как отмечается в распространенном сообщении пресс-службы Правительства Ленинградской области, количество автобусных рейсов будет сокращено. В рабочем состоянии, к счастью, остаются 172 маршрута, ежедневно курсирующие между мегаполисом и населенными пунктами Ленобласти. Поклон здесь заказчику - региональному Управление по транспорту.При этом вот уже вторую неделю общественный транспорт Ленобласти подвергается усиленной дезинфекции – каждый день хлорактивными препаратами обрабатывается без малого 2000 автобусов и даже электрички. Сотрудники компаний-перевозчиков убирают салон автобусов, чистят поручни, ручки сидений, дверей и подлокотников кресел, а также пряжек ремней безопасности. Наряду с этим усилен предрейсовый осмотр водителей на предмет выявления тех, у кого есть повышенная температура и признаки ОРЗ.
2020-03-28
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
О проекте Реклама FAQ по сайту
Брянск Тольятти Новосибирск
Москва Санкт-Петербург Карта портала
2007—2020 110km.ru © При использовании материалов гиперссылка на 110km.ru обязательна. Проект PDG.
Свидетельство Роскомнадзора ЭЛ № ФС 77-73563 от 24.08.2018.
Сервис и журнал для выбора и покупки автомобиля. Использование сайта означает согласие с Пользовательским соглашением и Политикой обработки персональных данных.

Вход на 110km

Забыли пароль?
Еще нет аккаунта? Зарегистрироваться