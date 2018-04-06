6 апреля 2018, 19:29

Ленобласть вот-вот начнет приводить свои дороги в надлежащий порядок

Активно застраивающийся квартал в Мурино задыхается от транспортных проблем. Власти Ленинградской области с ситуацией знакомы не понаслышке и намерены разрубить гордиев узел рядом эффективных мер.
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  Ленобласть вот-вот начнет приводить свои дороги в надлежащий порядок Ленобласть вот-вот начнет приводить свои дороги в надлежащий порядок Ленобласть вот-вот начнет приводить свои дороги в надлежащий порядок Ленобласть вот-вот начнет приводить свои дороги в надлежащий порядок Ленобласть вот-вот начнет приводить свои дороги в надлежащий порядок
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По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина, в настоящее время готов проект расширения перекрестка на Шоссейной улице (пос. Бугры) и приведения в порядок всей безымянной дороги. Первый этап будет сделан в 2018 году, а активные работы начнутся в мае».

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Речь идет о реконструкции перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке вдоль гипермаркета «Лента». Работы планируется закончить до начала августа силами коммерческих организаций. 

Параллельно летом начнется строительства развязки с КАД. Подрядчик сооружения съезда с Кольцевой в западное Мурино уже установил строительный городок и проводит подготовительные работы к началу активной фазы строительства. В частности, идет подготовка территории и решаются вопросы с выносом сетей. Развязка — дело серьезное, поэтому возводить ее будут не один год. Сегодня сроком окончания здешних работ называется 2020 год, а как выйдет на самом деле, покажет финансирование.

Также в настоящее время дорабатывается генеральный план выше упомянутого пос. Бугры, в который власти Ленобласти планируют включить продление пр. Культуры (СПб). Это сделает нормативной дорожную ситуацию в этой части Всеволожского района.

Но не только муринскими проблемами живут сегодня дорожники 47-го региона. Заключены госконтракты на ремонт мостовых переходов на региональных дорогах Выборгского, Гатчинского и Кингисеппского районов. Первым на ремонт отправится мост через р. Оредеж, расположенный на дороге «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки». Затем начнется ремонт железобетонного мостового перехода через р. Систа на трассе «Котлы — Семейское — Урмизно». После этого строители приступят к обновлению покрытия мостового перехода через протоку на подъезде к Высоцку.

Рабочим предстоит восстановить несущие способности всех опор мостов, обновить гидроизоляцию и уложить новое асфальтобетонное покрытие. Скорее всего объекты будут ремонтировать по частям: движение транспорта поочередно будет закрываться по одной из полос. Водителей предупредят о ведущихся на работах специальными дорожными знаками.

Техника выйдет на объекты уже этой весной, а сам ремонт продлится до осени 2019-го. Гарантия на выполненный ремонт объектов составит 8 лет, а общая стоимость ремонтов составляет почти 120 млн рублей.

В областном КУГИ на днях обозначили приоритеты работы на 2018 год. Одной из основных задач деятельности Комитета станет  резервирование и изъятие земельных участков для строительства и реконструкции автомобильных дорог во Всеволожском районе. Речь идет о линейном объекте регионального значения «Подъезд к городу Всеволожску» и линейном объекте регионального значения - автодороге «Санкт-Петербург — Колтуши» на участке от КАД до Колтушей. В перспективе это позволит улучшить локальное дорожно-транспортное сообщение.

А пока реализация проектов не началась, в Ленобласти началась очистка обочин от мусора и  дорожного покрытия от песка и пыли. На промывку дорог брошено 300 уборочных машин, которые призваны убрать с асфальта образовавшуюся за зиму пленку из бензина, реагентов и резины. Со следующей недели дорожные службы начнут полноценный ремонт деформаций асфальта, в том числе с использованием технологии «асфальтовых карт», когда вместо поврежденного участка трассы оперативно наносится новое покрытие.


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Ленобласть вот-вот начнет приводить свои дороги в надлежащий порядок
По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области Михаила Москвина, в настоящее время готов проект расширения перекрестка на Шоссейной улице (пос. Бугры) и приведения в порядок всей безымянной дороги. Первый этап будет сделан в 2018 году, а активные работы начнутся в мае».{{material_121252}} Речь идет о реконструкции перекрестка Шоссейной улицы и безымянной дороги на Бугры с расширением последней на участке вдоль гипермаркета «Лента». Работы планируется закончить до начала августа силами коммерческих организаций.  Параллельно летом начнется строительства развязки с КАД. Подрядчик сооружения съезда с Кольцевой в западное Мурино уже установил строительный городок и проводит подготовительные работы к началу активной фазы строительства. В частности, идет подготовка территории и решаются вопросы с выносом сетей. Развязка — дело серьезное, поэтому возводить ее будут не один год. Сегодня сроком окончания здешних работ называется 2020 год, а как выйдет на самом деле, покажет финансирование. Также в настоящее время дорабатывается генеральный план выше упомянутого пос. Бугры, в который власти Ленобласти планируют включить продление пр. Культуры (СПб). Это сделает нормативной дорожную ситуацию в этой части Всеволожского района.Но не только муринскими проблемами живут сегодня дорожники 47-го региона. Заключены госконтракты на ремонт мостовых переходов на региональных дорогах Выборгского, Гатчинского и Кингисеппского районов. Первым на ремонт отправится мост через р. Оредеж, расположенный на дороге «Кемполово — Выра — Тосно — Шапки». Затем начнется ремонт железобетонного мостового перехода через р. Систа на трассе «Котлы — Семейское — Урмизно». После этого строители приступят к обновлению покрытия мостового перехода через протоку на подъезде к Высоцку.Рабочим предстоит восстановить несущие способности всех опор мостов, обновить гидроизоляцию и уложить новое асфальтобетонное покрытие. Скорее всего объекты будут ремонтировать по частям: движение транспорта поочередно будет закрываться по одной из полос. Водителей предупредят о ведущихся на работах специальными дорожными знаками.Техника выйдет на объекты уже этой весной, а сам ремонт продлится до осени 2019-го. Гарантия на выполненный ремонт объектов составит 8 лет, а общая стоимость ремонтов составляет почти 120 млн рублей.В областном КУГИ на днях обозначили приоритеты работы на 2018 год. Одной из основных задач деятельности Комитета станет  резервирование и изъятие земельных участков для строительства и реконструкции автомобильных дорог во Всеволожском районе. Речь идет о линейном объекте регионального значения «Подъезд к городу Всеволожску» и линейном объекте регионального значения - автодороге «Санкт-Петербург — Колтуши» на участке от КАД до Колтушей. В перспективе это позволит улучшить локальное дорожно-транспортное сообщение.А пока реализация проектов не началась, в Ленобласти началась очистка обочин от мусора и  дорожного покрытия от песка и пыли. На промывку дорог брошено 300 уборочных машин, которые призваны убрать с асфальта образовавшуюся за зиму пленку из бензина, реагентов и резины. Со следующей недели дорожные службы начнут полноценный ремонт деформаций асфальта, в том числе с использованием технологии «асфальтовых карт», когда вместо поврежденного участка трассы оперативно наносится новое покрытие.
2018-04-06
Автор: Специальный корреспондент 110km.ru
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