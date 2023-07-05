Леонардо ДиКаприо представил Fiat 600: итальянская мечта для американцев

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Новый Fiat 600 построен на платформе e-CMP2 концерна Stellantis. Аналогичное шасси уже лежит в основе кроссовера Jeep Avenger, а в следующем году схожая модель появится в линейке Alfa Romeo. Дизайн Fiat Seicento выполнен в стиле младшего Fiat 500X. Длина новинки достигает 4 171 мм, ширина – 1781 мм, высота – 1 523 мм, а колесная база – 2 562 мм. Заявленный дорожный просвет – 199 мм, объем багажника – 360 литров.

В движение Fiat 600 приводит единственный электромотор, установленный на передней оси. Его мощность составляет 154 л.с., а емкость тяговой батареи – 54 кВт-ч. Этого достаточно, чтобы разгоняться до «сотни» за 9 секунд и проезжать без подзарядки до 600 километров по городу. В 2024 году обещают представить гибридную версию.

Фото: Fiat

В списке оснащения значатся все опции, необходимые современному автомобилю: цифровая «приборка», медиасистема с 10,25-дюймовым экраном, климат-контроль и адаптивный «круиз», датчики света и дождя, электропривод и массаж водительского кресла, электропривод багажника и камера заднего вида. В Италии кроссовер будет стоить от 36 до 41 тысяч евро или порядка 3,5 – 4,0 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Собирать Fiat 600 будут в Польше на одном заводе с Jeep Avenger.

Упомянутые модели: Fiat 600

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