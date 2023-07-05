Леонардо ДиКаприо представил Fiat 600: итальянская мечта для американцев
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Фото: Fiat
Фото: Fiat
В движение Fiat 600 приводит единственный электромотор, установленный на передней оси. Его мощность составляет 154 л.с., а емкость тяговой батареи – 54 кВт-ч. Этого достаточно, чтобы разгоняться до «сотни» за 9 секунд и проезжать без подзарядки до 600 километров по городу. В 2024 году обещают представить гибридную версию.
В списке оснащения значатся все опции, необходимые современному автомобилю: цифровая «приборка», медиасистема с 10,25-дюймовым экраном, климат-контроль и адаптивный «круиз», датчики света и дождя, электропривод и массаж водительского кресла, электропривод багажника и камера заднего вида. В Италии кроссовер будет стоить от 36 до 41 тысяч евро или порядка 3,5 – 4,0 млн рублей в пересчете по актуальному курсу. Собирать Fiat 600 будут в Польше на одном заводе с Jeep Avenger.
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06.07.2023, 07:48
Все меньше выпускников автошкол сдают экзамен по вождению с первого раза: в МВД назвали главные ошибки
Пресс-центр МВД рассказал, что после 1 марта 2023 года, когда в силу вступили поправки в ПДД, практический экзамен на права с первого раза сдали 108 тысяч человек или на 10% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.Читать далее
-
06.07.2023, 07:22
«Главный мост»: власти запустили телеграм-канал, рассказывающий водителям о пробках на Крымском мосту
Власти Краснодарского края объявили о запуске телеграм-канала «Главный мост», где будут публиковать оперативные данные о дорожной обстановке на подъезде к переправе. Информация будет полезна водителям, планирующим поездку в Крым.Читать далее
-
05.07.2023, 22:36
Купе Mercedes CLE: 380 сил под капотом и TikTok в салоне
Компания Mercedes-Benz представила сбивающее с толку купе Mercedes CLE. Автомобиль заменит в линейке сразу две модели и предложит комфорт E-Class с дизайном C-Class.Читать далее
-
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Онколог объяснил, почему открытое окно автомобиля увеличивает риск заболевания раком
Жарким летом трудно удержаться от искушения прокатиться с ветерком в автомобиле с открытыми окнами. Врач-онколог объяснил, почему лучше воздержаться от соблазна и воспользоваться кондиционером.Читать далее
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05.07.2023, 16:01
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