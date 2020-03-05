5 марта 2020, 17:15
Леонардо ДиКаприо снялся в рекламе электрического Fiat 500e
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Фото: Fiat
Компания Fiat не пожалела денег на продвижение своей новой полностью электрической модели – хэтчбека Fiat 500e. В дополнение к эксклюзивным версиям от Armani и Bvlgari итальянскому бренду удалось уговорить сняться в рекламе новинки голливудскую звезду Леонардо ДиКаприо.
Фото: carscoops.com
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В рекламном ролике нового электрического Fiat 500e тоже идет речь о спасении планеты. ДиКаприо призывает принять участие в борьбе с изменениями климата и помочь сохранить природу. Второй ролик с участием голливудского актера рассказывает о бренде Fiat в целом и его развитии: «может ли что-то стильное стать экологичным, а (внутреннее) сгорание электричеством?».
Электрический Fiat 500e построен на новой платформе, поэтому он чуть больше предшественника по габаритам. В состав силовой установки входит электромотор мощностью 116 л.с. и литий-ионная батарея емкостью 42 кВт-ч. Запас хода без подзарядки превышает 300 километров по циклу WLTP. Спецверсии электрокара от Armani и Bvlgari будут проданы на аукционе. Все собранные деньги передадут в природоохранный фонд Леонардо ДиКаприо.
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