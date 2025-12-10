Китайские летающие авто: революция eVTOL и новые рекорды дальности – что показали в Шанхае

10 декабря 2025, 05:51
Летающие автомобили из Китая: как eVTOL меняют будущее транспорта
На автосалоне в Шанхае 2025 года дебютировали уникальные летающие автомобили. Китайские инженеры удивили новыми eVTOL с дальностью до 100 км. Впечатляющие технологии и неожиданные решения ждут вас в обзоре. Узнайте, как изменится транспорт будущего.
В этом году Шанхайский автосалон стал настоящей ареной для демонстрации летающих автомобилей нового поколения. Китайские компании сделали ставку на аппараты eVTOL — электрические летательные средства вертикального взлета и посадки, которые способны не только взлетать с места, но и преодолевать значительные расстояния благодаря крыльям и толкающим винтам. Если еще недавно подобные машины напоминали дроны-мультикоптеры с ограниченной дальностью, то теперь речь идет о полноценном транспорте, способном пролететь до 100 километров на одном заряде.
Появление летающих автомобилей именно на автосалоне объясняется просто: для их создания нужны мощные аккумуляторы, современные электродвигатели и продвинутая электроника — все это давно освоено китайскими производителями электромобилей. А в вопросах управления и автоматизации помогают лидеры рынка дронов. Китайцы, завоевавшие дороги, теперь уверенно выходят в воздушное пространство.
Новые прототипы: от Hongqi до Chery
Одной из самых обсуждаемых новинок стал Hongqi Tianyan 1, что переводится как «Небесный глаз». Конструкция состоит из трех модулей: пассажирская капсула, дорожное шасси и верхняя часть с крыльями. Для трансформации между режимами требуется специальная станция, которая меняет конфигурацию аппарата. В результате, автомобиль не может просто приземлиться и поехать дальше — он либо летит, либо движется по дороге.
Внутри — никаких привычных рулей, только летный джойстик и система голосового управления. Максимальная скорость достигает 150 км/ч, а запас хода — до 200 км. Однако вопрос практичности остается открытым: припарковать такой аппарат у дома не получится.
Chery также представила свой вариант — Land and Air Vehicle. Аппарат построен на 800-вольтовой платформе, рассчитан на двух пассажиров и способен перевозить до 200 кг. Управление полностью автоматизировано, а первые испытательные полеты уже проведены.
GAC и другие игроки: эксперименты и серийные решения
Guangzhou Automobile Group (GAC) продолжает развивать бренд GOVY. На выставке был показан Govy AirCar — гибрид автомобиля и мультикоптера, способный работать как воздушное такси. Его конструкция позволяет летательному модулю отделяться от шасси, а пропеллеры складываются для движения по земле. Прототип уже прошел сотни испытательных полетов и получил разрешение на коммерческое использование, но в серию, вероятно, пойдет более современная версия.
Компания Aerospace Times Feipeng представила eVTOL FP-981C — грузовой беспилотник, рассчитанный на перевозку до 100 кг на расстояние 100 км. Аппарат может работать полностью автономно, включая автоматическую разгрузку без участия человека. Это уже серийная модель, которая летает с 2022 года.
XPeng AeroHT: автомобиль-авианосец и новые стандарты
XPeng AeroHT выделилась своим проектом Land Aircraft Carrier — уникальным автомобилем, в багажнике которого размещается полноценный шестироторный летательный модуль. Наземная часть — это массивный полноприводный автомобиль 6×6 с футуристичным дизайном, способный перевозить воздушный модуль и обеспечивать его энергией. Внутри — минимализм и киберпанк, а размеры позволяют парковаться даже в стандартных гаражах.
Воздушный модуль выполнен из углеродного волокна, что делает его легким и прочным. Управление возможно как вручную, так и полностью в автоматическом режиме. Система автопилота обеспечивает точное выполнение маневров, а инновационная система стыковки позволяет быстро соединять и разъединять модули без участия человека.
XPeng уже строит завод для массового выпуска таких аппаратов, планируя выпускать до 10 000 воздушных модулей в год. Ожидается, что первые поставки начнутся в 2026 году, а стоимость новинки составит не менее 140 тысяч долларов.
Государственная поддержка и перспективы
Летающие автомобили в Китае — это не просто амбициозные проекты, а часть государственной программы по развитию «Экономики малых высот». Власти поддерживают разработку eVTOL для перевозки пассажиров и грузов, делая ставку на массовое внедрение таких решений в ближайшие годы. Пока одни мечтают о полетах на Марс, Китай уже готовит инфраструктуру для воздушной мобильности в городах и между ними.
Шанхайский автосалон 2025 года показал: летающие автомобили перестают быть фантастикой и становятся частью реальности. Китайские инженеры уверенно двигаются к тому, чтобы сделать небо доступным для каждого, а новые технологии — привычной частью городской жизни.
