Инновационный гибрид автомобиля и самолета: сможет ли искусственный интеллект сделать пилотирование доступным каждому

Автор: Мария Степанова

26 ноября 2025, 14:02

Летающий спорткар Samson Switchblade получит ИИ-помощника для перехода с дороги в небо

Мир не стоит на месте: разработчики продолжают верить в летающие автомобили. Новая модель обещает объединить функции машины и самолета. В проекте особое внимание уделено безопасности и простоте управления. Какую роль сыграет искусственный интеллект, пока остается загадкой.

Пока крупные компании разрабатывают коммерческие аппараты вертикального взлёта и посадки, энтузиасты не спешат отказываться от мечты о настоящих летающих автомобилях. Несмотря на скепсис, идея машины, способной не только ездить по дороге, но и подниматься в воздух, продолжает вдохновлять инженеров по всему миру.

Одним из самых ярких примеров такого подхода стал проект Samson Switchblade. В отличие от СВВП, которые больше напоминают дроны или мини-вертолёты, Switchblade — это полноценный спорткар, трансформирующийся в самолёт. Разработчики уверены, что их детище способно изменить представления о личном транспорте будущего.

Ключевая особенность Switchblade — интеграция искусственного интеллекта, который помогает водителю освоить пилотирование. Система не берёт на себя полный контроль, а выступает в роли ассистента: подсказывает оптимальные решения и предупреждает о возможных ошибках. Такой подход призван снизить порог входа для новичков и сделать переход от вождения к пилотированию максимально плавным и безопасным.

Разработчики подчёркивают, что их ИИ не заменяет человека, а лишь помогает ему быстрее освоиться в новой роли. Пилот остаётся главным, а искусственный интеллект выполняет функцию страховки от серьёзных ошибок и помогает принимать решения в сложных ситуациях. Это особенно важно, поскольку большинство будущих владельцев летающих автомобилей не будут иметь опыта управления воздушными судами.

Switchblade рассчитан на использование в умеренных погодных условиях и на специально подготовленных площадках для взлёта и посадки. В обычном режиме он ничем не отличается от спортивного автомобиля: стильный дизайн, динамика и комфорт. Но стоит нажать нужную кнопку — и машина превращается в самолёт, готовый к полёту. Такой гибридный подход позволяет использовать транспорт как в городе, так и за его пределами, открывая новые возможности для путешествий и деловых поездок.

Пока проект находится на стадии доработки, но он уже вызывает интерес как у частных инвесторов, так и у представителей авиационной отрасли. В ближайшие годы разработчики планируют провести серию испытаний и получить необходимые сертификаты для выхода на рынок. Если всё пойдёт по плану, Switchblade может стать первым массовым летающим спорткаром, в котором искусственный интеллект играет ключевую роль в обеспечении безопасности и комфорта.

Остаются вопросы: насколько быстро пользователи смогут освоить новый вид транспорта и как изменится городская инфраструктура с появлением таких машин? Ясно одно: границы между автомобилем и самолётом постепенно стираются, а будущее личного транспорта становится всё более захватывающим.

