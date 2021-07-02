Летающий автомобиль совершил первый междугородний рейс
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Фото: motor1.com
Идея летающих машин не покидает инженеров, это не новая концепция, но очень немногие из этих машин совершают свой первый полет и не многие тестируют свои прототипы публично. Klein Vision успешно отправила AirCar в первый в истории междугородний рейс.
Междугородний перелет под управлением изобретателя машины, профессора Стефана Кляйна и соучредителя Антона Заяца, состоялся 28 июня 2021 года. Это 35-минутный рейс из международного аэропорта в Нитре в Братиславу в Словакии.
В отличие от других летающих автомобилей, AirCar представляет собой двухрежимный автомобиль-самолет, который может трансформироваться из автомобиля в самолет менее чем за три минуты. Однако для AirCar нужна взлетно-посадочная полоса.
Есть два прототипа AirCar. Prototype 1, работающий на обычном топливном насосе, приводится в движение 160-сильным двигателем BMW с фиксированным винтом и баллистическим парашютом. Он выполнил более 40 часов испытательных полетов под наблюдением Управления гражданской авиации. Prototype 1 поднимался на высоту 8 200 футов (2 500 метров) и достиг максимальной крейсерской скорости 118 миль в час (190 км/ч).
Второй прототип Prototype 2 более мощный. Обладая двигателем мощностью 300 л.с., он получил сертификат самолета EASA CS-23 с дорожным разрешением M1. Ожидается, что он будет иметь крейсерскую скорость 186 миль в час (300 км/ч) с запасом хода 621 миль (1000 км).
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