Летающий мотоцикл с реактивным двигателем оценили в 380 тыс. долларов
Jetpack Aviation испытала прототип вертикального взлета и посадки Speeder в Южной Калифорнии. Летающий аппарат может достигать высоты до 15000 футов (4,6 км). Данное транспортное средство можно будет использовать как прогулочное судно или для медицинских бригад, пожарных и спасательных служб.
Производители Speeder завершили летные испытания своего первого прототипа и готовы принимать предварительные заказы. JA уже работают над своей следующей версией P1.5 в которой будет использоваться рама меньшего размера с панелями кузова из углеродного волокна. Он будет больше похож на финальную серийную модель. Летающий мотоцикл получится достаточно маленьким, так что его можно перевозить в трейлере. Аппарат работает на дизельном топливе или керосине.
В ходе недавних летных испытаний, которые прошли в Южной Калифорнии, прототип «продемонстрировал способность взлетать, набирать высоту, зависать», - говорится в сообщении Aerospace.
Первоначально Speeder оценили в 380 000 долларов, но по словам генерального директора Jetpack Aviation Дэвида Мэймана, цена, скорее всего, вырастет.
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